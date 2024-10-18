تقرير متخصص: بورصة الكويت شهدت أداء مختلطا خلال تداولات الأسبوع الماضي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 19 - 10 (كونا) -- ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي كان مختلطا حيث انخفض مؤشر قيمة الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة بينما ارتفع مؤشر كمية الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام (مؤشر الشال).
وقال تقرير شركة (الشال) للاستشارات الصادر اليوم السبت إن قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) كانت في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 2ر609 نقطة بارتفاع بلغت قيمته 5ر1 نقطة ونسبته 2ر0 في المئة عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وظل مرتفعا بنحو 5ر7 نقطة أي ما يعادل 2ر1 في المئة عن إقفال نهاية عام 2023.
وأوضح التقرير أن عدد الشركات التي ارتفعت أسعارها بلغ 16 شركة كما كان الحال في الأسبوع الذي سبقه في حين بلغ عدد الشركات التي انخفضت أسعارها 12 شركة مقابل 10 شركات مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه موضحا أن شركة واحدة لم تتغير أسعارها خلال الأسبوع مقارنة مع ثلاث شركات في الأسبوع الذي سبقه.
وتأسست شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في إبريل 2014 وهي تتولى مسؤولية إدارة عمليات سوق الأوراق المالية في الكويت ومنذ عام 2016 تسهم بورصة الكويت في الدفع قدما بمسيرة التواصل والنمو والابتكار في سوق الأوراق المالية.
وتقدم بورصة الكويت الدعم لهيئة أسواق المال والجهات المصدرة والمستثمرين وجميع الأطراف المعنية الأخرى ومنذ التأسيس تؤدي دورا محوريا في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع أهداف رؤية كويت جديدة 2035. (النهاية)
م ك ع / ن و ف
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