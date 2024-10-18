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تقرير متخصص: بورصة الكويت شهدت أداء مختلطا خلال تداولات الأسبوع الماضي

10/18/2024 11:26:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 10 (كونا) -- ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي كان مختلطا حيث انخفض مؤشر قيمة الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة بينما ارتفع مؤشر كمية الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام (مؤشر الشال).
وقال تقرير شركة (الشال) للاستشارات الصادر اليوم السبت إن قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) كانت في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 2ر609 نقطة بارتفاع بلغت قيمته 5ر1 نقطة ونسبته 2ر0 في المئة عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وظل مرتفعا بنحو 5ر7 نقطة أي ما يعادل 2ر1 في المئة عن إقفال نهاية عام 2023.
وأوضح التقرير أن عدد الشركات التي ارتفعت أسعارها بلغ 16 شركة كما كان الحال في الأسبوع الذي سبقه في حين بلغ عدد الشركات التي انخفضت أسعارها 12 شركة مقابل 10 شركات مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه موضحا أن شركة واحدة لم تتغير أسعارها خلال الأسبوع مقارنة مع ثلاث شركات في الأسبوع الذي سبقه.
وتأسست شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في إبريل 2014 وهي تتولى مسؤولية إدارة عمليات سوق الأوراق المالية في الكويت ومنذ عام 2016 تسهم بورصة الكويت في الدفع قدما بمسيرة التواصل والنمو والابتكار في سوق الأوراق المالية.
وتقدم بورصة الكويت الدعم لهيئة أسواق المال والجهات المصدرة والمستثمرين وجميع الأطراف المعنية الأخرى ومنذ التأسيس تؤدي دورا محوريا في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع أهداف رؤية كويت جديدة 2035. (النهاية)

م ك ع / ن و ف




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