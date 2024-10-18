أسعار الذهب ترتفع عند التسوية.. محققة مكاسب أسبوعية 2%

(MENAFN
- Al-Borsa News) عززت أسعار الذهب مكاسبها خلال التعاملات، مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، ليواصل المعدن الأصفر تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.
وعند تسوية تداولات الجمعة، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.85% أو 22.5 دولار عند مستوى قياسي بلغ 2730 دولاراً للأوقية، ليرتفع المعدن الأصفر منذ بداية الأسبوع بنسبة 2%.
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وقوضت تعهدات حماس وحزب الله بمواصلة القتال في غزة ولبنان، آمال إسرائيل في أن يؤدي مقتل مسئول فلسطيني إلى نهاية الحرب المتصاعدة في الشرق الأوسط.
ويتوقع“ماكس لايتون”، رئيس أبحاث السلع الأساسية العالمية في“سيتي جروب”، أن تصل أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأوقية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، مع ارتفاع حالة عدم اليقين في الولايات المتحدة وأوروبا.
المصدر:
MENAFN18102024000202011048ID1108796806
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