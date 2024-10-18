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أسعار الذهب ترتفع عند التسوية.. محققة مكاسب أسبوعية 2%

10/18/2024 11:20:44 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عززت أسعار الذهب مكاسبها خلال التعاملات، مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، ليواصل المعدن الأصفر تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وعند تسوية تداولات الجمعة، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.85% أو 22.5 دولار عند مستوى قياسي بلغ 2730 دولاراً للأوقية، ليرتفع المعدن الأصفر منذ بداية الأسبوع بنسبة 2%.

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وقوضت تعهدات حماس وحزب الله بمواصلة القتال في غزة ولبنان، آمال إسرائيل في أن يؤدي مقتل مسئول فلسطيني إلى نهاية الحرب المتصاعدة في الشرق الأوسط.

ويتوقع“ماكس لايتون”، رئيس أبحاث السلع الأساسية العالمية في“سيتي جروب”، أن تصل أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأوقية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، مع ارتفاع حالة عدم اليقين في الولايات المتحدة وأوروبا.

المصدر:

MENAFN18102024000202011048ID1108796806

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