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النفط يعمق خسائره عند التسوية.. والخام الأمريكي يفقد 8% بأسبوع

10/18/2024 11:20:43 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عمّقت أسعار النفط خسائرها خلال التعاملات ، مع تجدد مخاوف تباطؤ الطلب من الصين، لتنهي العقود الآجلة سلسلة مكاسب امتدت لأسبوعين متتاليين.

وعند التسوية، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 1.85% أو 1.39 دولار عند 73.06 دولار للبرميل، لتسجل خسائر أسبوعية بنسبة 7.55%.

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وهبطت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بأكثر من 2% أو 1.45 دولار عند 69.22 دولار للبرميل، لتتراجع منذ بداية الأسبوع بنحو 8.4%.

وأظهرت بيانات اقتصادية، تباطؤ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في الصين إلى 4.6% في الربع الثالث من 4.7% في الربع الثاني، ليسجل أدنى وتيرة له منذ مطلع عام 2023.

وأوضحت بيانات منفصلة، تراجع إنتاج مصافي تكرير النفط في الصين خلال سبتمبر بنسبة 5.4% على أساس شهري، ليواصل الانخفاض للشهر السادس على التوالي، في ظل ضعف استهلاك الوقود وهوامش التكرير الضئيلة التي كبحت عمليات المعالجة.

المصدر:

MENAFN18102024000202011048ID1108796805

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