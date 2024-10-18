النفط يعمق خسائره عند التسوية.. والخام الأمريكي يفقد 8% بأسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News) عمّقت أسعار النفط خسائرها خلال التعاملات ، مع تجدد مخاوف تباطؤ الطلب من الصين، لتنهي العقود الآجلة سلسلة مكاسب امتدت لأسبوعين متتاليين.
وعند التسوية، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 1.85% أو 1.39 دولار عند 73.06 دولار للبرميل، لتسجل خسائر أسبوعية بنسبة 7.55%.
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وهبطت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بأكثر من 2% أو 1.45 دولار عند 69.22 دولار للبرميل، لتتراجع منذ بداية الأسبوع بنحو 8.4%.
وأظهرت بيانات اقتصادية، تباطؤ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في الصين إلى 4.6% في الربع الثالث من 4.7% في الربع الثاني، ليسجل أدنى وتيرة له منذ مطلع عام 2023.
وأوضحت بيانات منفصلة، تراجع إنتاج مصافي تكرير النفط في الصين خلال سبتمبر بنسبة 5.4% على أساس شهري، ليواصل الانخفاض للشهر السادس على التوالي، في ظل ضعف استهلاك الوقود وهوامش التكرير الضئيلة التي كبحت عمليات المعالجة.
المصدر:
MENAFN18102024000202011048ID1108796805
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