الأسهم الأمريكية تغلق عند مستوى قياسي.. وتحقق مكاسب للأسبوع السادس

MENAFN - Al-Borsa News) عززت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسبها، وحققت مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة، وبدعم من تفاؤل الأسواق بنتائج أعمال الشركات خلال الربع الثالث.

وعند نهاية تعاملات الجمعة، صعد“داو جونز” بنسبة 0.1% أو 36 نقطة عند إغلاق قياسي قدره 43275 نقطة، ليحقق المؤشر الصناعي مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 0.95%.

موضوعاتالإنفاق الكبير يرفع عجز الميزانية الأمريكية إلى 1.8 تريليون دولار النفط يعمق خسائره عند التسوية.. والخام الأمريكي يفقد 8% بأسبوع أسعار الذهب ترتفع عند التسوية.. محققة مكاسب أسبوعية 2%

فيما ارتفع“إس آند بي 500” بنحو 0.4% أو ما يعادل 23 نقطة عند إغلاق قياسي بلغ 5864 نقطة، ليحقق المؤشر مكاسب أسبوعية 0.85%.

وأضاف“ناسداك” نحو 0.65% أو ما يعادل 115 نقطة ليغلق عند 18489 نقطة، ليرتفع مؤشر التكنولوجيا بنسبة 0.8% منذ بداية الأسبوع.

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