الأسهم الأمريكية تغلق عند مستوى قياسي.. وتحقق مكاسب للأسبوع السادس

(MENAFN
- Al-Borsa News) عززت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسبها، وحققت مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة، وبدعم من تفاؤل الأسواق بنتائج أعمال الشركات خلال الربع الثالث.
وعند نهاية تعاملات الجمعة، صعد“داو جونز” بنسبة 0.1% أو 36 نقطة عند إغلاق قياسي قدره 43275 نقطة، ليحقق المؤشر الصناعي مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 0.95%.
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فيما ارتفع“إس آند بي 500” بنحو 0.4% أو ما يعادل 23 نقطة عند إغلاق قياسي بلغ 5864 نقطة، ليحقق المؤشر مكاسب أسبوعية 0.85%.
وأضاف“ناسداك” نحو 0.65% أو ما يعادل 115 نقطة ليغلق عند 18489 نقطة، ليرتفع مؤشر التكنولوجيا بنسبة 0.8% منذ بداية الأسبوع.
المصدر:
MENAFN18102024000202011048ID1108796804
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