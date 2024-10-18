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الإنفاق الكبير يرفع عجز الميزانية الأمريكية إلى 1.8 تريليون دولار

10/18/2024 11:20:41 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت الولايات المتحدة عجز الميزانية الأمريكية ارتفاع إلى 1.8 تريليون دولار خلال العام الماضي، بسبب الإنفاق الكبير، بما في ذلك الفوائد على الدين العام.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، وفقا لقناة“الحرة” اليوم السبت، أن العجز الإجمالي اتسع بمقدار 138 مليار دولار للسنة المالية، كما يمثل هذا العام ثالث أعلى عجز تسجله الولايات المتحدة بعد عامي 2021 و2020.

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وأوضحت أن هناك ارتفاعا بنحو 30% في الإنفاق على فوائد الدين العام، ويرجع ذلك إلى حد كبير لارتفاع أسعار الفائدة.

ويعود ارتفاع الإيرادات في السنة المالية الأخيرة بشكل أساسي إلى الزيادة في جباية ضريبة الدخل الفردية وضريبة الشركات.

وفي إعلانها عن أحدث نتائج الميزانية، أكدت وزيرة الخزانة جانيت يلين؛ أن الاقتصاد الأمريكي ظل صامدا عام 2024، مشيرة إلي أن العجز عام 2024 كان أقل بنحو 76 مليار دولار من التقديرات المنشورة في مارس الماضي.

وبلغت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي 6.4%، ارتفاعا من 6.2% في سنة 2023 المالية، ولا يزال الدين العام يشكل مصدر قلق رئيسيا للناخبين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر القادم.

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