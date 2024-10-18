الإنفاق الكبير يرفع عجز الميزانية الأمريكية إلى 1.8 تريليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت الولايات المتحدة عجز الميزانية الأمريكية ارتفاع إلى 1.8 تريليون دولار خلال العام الماضي، بسبب الإنفاق الكبير، بما في ذلك الفوائد على الدين العام.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، وفقا لقناة“الحرة” اليوم السبت، أن العجز الإجمالي اتسع بمقدار 138 مليار دولار للسنة المالية، كما يمثل هذا العام ثالث أعلى عجز تسجله الولايات المتحدة بعد عامي 2021 و2020.
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وأوضحت أن هناك ارتفاعا بنحو 30% في الإنفاق على فوائد الدين العام، ويرجع ذلك إلى حد كبير لارتفاع أسعار الفائدة.
ويعود ارتفاع الإيرادات في السنة المالية الأخيرة بشكل أساسي إلى الزيادة في جباية ضريبة الدخل الفردية وضريبة الشركات.
وفي إعلانها عن أحدث نتائج الميزانية، أكدت وزيرة الخزانة جانيت يلين؛ أن الاقتصاد الأمريكي ظل صامدا عام 2024، مشيرة إلي أن العجز عام 2024 كان أقل بنحو 76 مليار دولار من التقديرات المنشورة في مارس الماضي.
وبلغت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي 6.4%، ارتفاعا من 6.2% في سنة 2023 المالية، ولا يزال الدين العام يشكل مصدر قلق رئيسيا للناخبين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر القادم.
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