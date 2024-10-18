إعصارا هيلين وميلتون يرفعان معدل الإصابة بالبكتيريا آكلة اللحوم

MENAFN - Khaberni) خبرني - شهدت ولاية فلوريدا زيادة ملحوظة في حالات الإصابة ببكتيريا Vibrio vulnificusa المعروفة باسم "البكتيريا آكلة اللحوم"، خاصة منذ بداية دخول إعصاري "هيلين" و"ميلتون" الولاية.

حيث أفادت وزارة الصحة في فلوريدا، تسجيل 70 حالة إصابة بهذه البكتيريا منذ بداية عام 2024، منها 37 حالة منذ منتصف سبتمبر، حسب موقع "بالم بيتش بوست".

وتعيش هذه البكتيريا في المياه المالحة والدافئة، وخاصة تلك التي تتواجد في مياه الفيضانات، مما يجعلها تهديدًا صحيًا كبيرًا بعد الكوارث الطبيعية. إذ تزدهر في البيئات الرطبة التي تخلقها الفيضانات، حيث تختلط مياه الأمطار بمياه المجاري والمخلفات.

وفي الفترة من منتصف سبتمبر حتى الآن، سُجلت 37 حالة جديدة وأربع وفيات بسبب الإصابة بهذه البكتيريا، مما يمثل أكثر من ضعف عدد الحالات قبل العواصف.

منطقة "بينلاس" كانت الأكثر تأثرًا، حيث سجلت 13 حالة وفاة، تليها "هيرناندو" و"دوفال" و"بالمي بيش" بحالات وفاة تتراوح بين حالة إلى حالتين.

وسجلت مناطق أخرى مثل "هاريسون" و"لي" و"باسكو" أيضًا حالات جديدة، مما يرفع عدد الحالات المؤكدة على مستوى الولاية إلى 70 حالة و11 وفاة منذ بداية العام.

الخطر الكامن تحذيرات وزارة الصحة تشير إلى أن "البكتيريا آكلة اللحم" يمكن أن تكون قاتلة في حال دخولها الجسم عبر جروح مفتوحة أو حتى عند تناول المأكولات البحرية غير المطبوخة بشكل جيد.

العدوى يمكن أن تؤدي إلى تلف الأنسجة بسرعة كبيرة، مما قد يستدعي بتر الأطراف في الحالات المتقدمة.

وعلى الرغم من أن هذه البكتيريا تحدث بشكل طبيعي، إلا أنها تصبح خطيرة بشكل خاص بعد الفيضانات، عندما تزداد كثافتها في المياه.

الآثار الصحية المرتبطة بالإصابة بهذه البكتيريا تشمل الأعراض المبكرة مثل الإسهال والحمى، بالإضافة إلى التهاب الجروح. وفي حال ظهور أي من هذه الأعراض بعد التعرض لمياه ملوثة، يجب السعي للحصول على رعاية طبية عاجلة.

الإجراءات الوقائية توصي السلطات الصحية بتجنب الاتصال بمياه الفيضانات، وتوخي الحذر عند تناول المأكولات البحرية. ويجب على المواطنين تجنب تناول المحار النيء أو المطبوخ بشكل غير كاف، والحرص على طهي المأكولات البحرية جيدًا.

تنصح وزارة الصحة بغلي المحار في قشوره حتى تفتح، ثم غليه لخمسة دقائق إضافية، أو تبخيره حتى يفتح لمدة تسع دقائق، لضمان القضاء على أي بكتيريا محتملة.

علاوة على ذلك، يجب غسل أي جروح أو خدوش تعرضت لمياه ملوثة بشكل جيد بالماء والصابون، والبحث عن العناية الطبية فورًا إذا ظهرت أي علامات تدل على التهاب، مثل الاحمرار أو التورم أو تسرب السوائل.

تاريخ المخاطر منذ عام 2008، تم تسجيل 155 حالة وفاة في فلوريدا بسبب "البكتيريا آكلة اللحم" ، مما يعكس خطر هذه العدوى على الصحة العامة.

تشير الإحصائيات إلى أن الحوادث التي تتعلق "البكتيريا آكلة اللحم" قد تسبب حوالي 80,000 حالة مرضية سنويًا على مستوى البلاد، مما يجعلها واحدة من التهديدات الصحية الجادة، خاصة بعد الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير.

في عام 2022، أدى إعصار "إيان" إلى تسجيل حالات وفيات مرتفعة بسبب هذه البكتيريا، ومع تداعيات الأعاصير الأخيرة، يُخشى أن يتجاوز عدد الحالات المسجلة هذا العام الأرقام القياسية السابقة.

مع ارتفاع حالات الإصابة ببكتيريا "البكتيريا آكلة اللحم" في فلوريدا، يجب على السكان أن يكونوا أكثر وعيًا بالمخاطر المحتملة بعد الفيضانات. إن التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية وتوخي الحذر عند التعامل مع مياه الفيضانات أو تناول المأكولات البحرية يمكن أن يساعد في تقليل احتمالات الإصابة. وفي ظل التغيرات المناخية والظروف الجوية المتطرفة، تظل الصحة العامة على المحك، ويتعين على الجميع أن يكونوا حذرين وأن يتخذوا الخطوات اللازمة لحماية أنفسهم وأحبائهم من المخاطر الصحية.