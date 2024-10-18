5 قتلى بتجدد القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 18 - 10 (كونا ) -- لقي خمسة أشخاص حتفهم اليوم الجمعة في غارات جوية شنها طيران
الاحتلال الاسرائيلي على بلدات ومناطق مختلفة في جنوب لبنان.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن طيران الاحتلال شن غارة جوية على بلدة خربة سلم ) في منطقة بئر السلاسل ما اسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص واصابة ثلاثة آخرين بجروح نقلوا على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج.
واضافت الوكالة الوطنية أن غارة أخرى شنها طيران الاحتلال استهدفت مبنى في بلدة عنقون ادت الى مقتل شخصين اثنين في جنوبي لبنان.
واشارت إلى إصابة شخص بشظايا بسبب غارة استهدفت محمية الشواكير شرقي مدينة صور ونقلته عناصر الصليب الأحمر اللبناني إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأفادت الوكالة ان طيران الاحتلال الحربي شن غارات معادية على بلدات حانين وتبنين اضافة الى تنفيذ قصف مدفعي على حي المعاقب في بلدة حولا في جنوب لبنان.
ويشهد لبنان منذ اكتوبر من العام الماضي مواجهات عسكرية يومية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي أخذت حدتها تتصاعد إلى ان تحولت منذ 23 سبتمبر الماضي الى غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)
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