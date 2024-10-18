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5 قتلى بتجدد القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان

10/18/2024 8:14:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 18 - 10 (كونا ) -- لقي خمسة أشخاص حتفهم اليوم الجمعة في غارات جوية شنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على بلدات ومناطق مختلفة في جنوب لبنان.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن طيران الاحتلال شن غارة جوية على بلدة خربة سلم ) في منطقة بئر السلاسل ما اسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص واصابة ثلاثة آخرين بجروح نقلوا على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج.
واضافت الوكالة الوطنية أن غارة أخرى شنها طيران الاحتلال استهدفت مبنى في بلدة عنقون ادت الى مقتل شخصين اثنين في جنوبي لبنان.
واشارت إلى إصابة شخص بشظايا بسبب غارة استهدفت محمية الشواكير شرقي مدينة صور ونقلته عناصر الصليب الأحمر اللبناني إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأفادت الوكالة ان طيران الاحتلال الحربي شن غارات معادية على بلدات حانين وتبنين اضافة الى تنفيذ قصف مدفعي على حي المعاقب في بلدة حولا في جنوب لبنان.
ويشهد لبنان منذ اكتوبر من العام الماضي مواجهات عسكرية يومية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي أخذت حدتها تتصاعد إلى ان تحولت منذ 23 سبتمبر الماضي الى غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)

ف ز / ه س ص



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