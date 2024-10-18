Saturday, 19 October 2024 12:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تركيا: اجتماع جنوب القوقاز تناول قضايا السلم والتنمية بالمنطقة

10/18/2024 8:14:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 18 - 10 (كونا) -- قالت وزارة الخارجية التركية مساء اليوم الجمعة إن الاجتماع الثالث لمنصة التعاون الإقليمي لجنوب القوقاز ركز على قضايا إقامة السلام الدائم والاستقرار في المنطقة والتنمية الإقليمية.
وذكرت الخارجية التركية في بيان لها إن الاجتماع عقد بمشاركة وزراء خارجية أذربيجان جيهون بيرموف وأرمينيا أرارت ميرزويان وإيران عباس عراقجي وروسيا سيرغي لافروف.
وأوضحت أن المنصة تهدف إلى تطوير التعاون متعدد الأطراف على أساس المنفعة المتبادلة في جنوب القوقاز وأن اجتماعها الثالث تناول القضايا المتعلقة بإرساء السلام والاستقرار الدائمين في جنوب القوقاز والتنمية الإقليمية.
ووافق المشاركون في الاجتماع على بيان مشترك بعد تبادل الآراء بشأن تعميق التعاون الإقليمي من خلال مشاريع ملموسة وفق بيان الخارجية التركية.
ولفتت الوزارة إلى أن البيان المشترك أكد أهمية التعاون الاقتصادي الإقليمي ودوره في بناء الثقة بين الدول.
كما أكد البيان المشترك ضرورة استغلال فرص التعاون في مجالات النقل والاتصالات والتجارة والطاقة والاستثمار والترابط وأهمية تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال الحوار.
وشددت وزارة الخارجية على أن تركيا ستواصل العمل مع دول المنطقة بهدف تحقيق السلام الدائم وتعزيز التعاون في جنوب القوقاز.
ومنصة التعاون الإقليمي لجنوب القوقاز أطلقت بمبادرة من الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأذربيجاني إلهام علييف من أجل إحلال السلام والاستقرار الدائمين بجنوب القوقاز في ديسمبر 2020.
وعقدت المنصة أول اجتماعاتها في العاصمة الروسية موسكو عام 2021 على مستوى نواب وزراء الخارجية فيما عقد الاجتماع الثاني في إيران عام 2023 على مستوى وزراء الخارجية وتبقي الدول أبوابها مفتوحة أمام جورجيا التي لم تختر المشاركة في الاجتماعين الأولين بسبب علاقاتها المتوترة مع روسيا.(النهاية)

ا ع س / ه س ص



MENAFN18102024000071011013ID1108796640

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث