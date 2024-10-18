تركيا: اجتماع جنوب القوقاز تناول قضايا السلم والتنمية بالمنطقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أنقرة - 18 - 10 (كونا) -- قالت وزارة الخارجية التركية مساء اليوم الجمعة إن الاجتماع الثالث لمنصة التعاون الإقليمي لجنوب القوقاز ركز على قضايا إقامة السلام الدائم والاستقرار في المنطقة والتنمية الإقليمية.
وذكرت الخارجية التركية في بيان لها إن الاجتماع عقد بمشاركة وزراء خارجية أذربيجان جيهون بيرموف وأرمينيا أرارت ميرزويان وإيران عباس عراقجي وروسيا سيرغي لافروف.
وأوضحت أن المنصة تهدف إلى تطوير التعاون متعدد الأطراف على أساس المنفعة المتبادلة في جنوب القوقاز وأن اجتماعها الثالث تناول القضايا المتعلقة بإرساء السلام والاستقرار الدائمين في جنوب القوقاز والتنمية الإقليمية.
ووافق المشاركون في الاجتماع على بيان مشترك بعد تبادل الآراء بشأن تعميق التعاون الإقليمي من خلال مشاريع ملموسة وفق بيان الخارجية التركية.
ولفتت الوزارة إلى أن البيان المشترك أكد أهمية التعاون الاقتصادي الإقليمي ودوره في بناء الثقة بين الدول.
كما أكد البيان المشترك ضرورة استغلال فرص التعاون في مجالات النقل والاتصالات والتجارة والطاقة والاستثمار والترابط وأهمية تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال الحوار.
وشددت وزارة الخارجية على أن تركيا ستواصل العمل مع دول المنطقة بهدف تحقيق السلام الدائم وتعزيز التعاون في جنوب القوقاز.
ومنصة التعاون الإقليمي لجنوب القوقاز أطلقت بمبادرة من الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأذربيجاني إلهام علييف من أجل إحلال السلام والاستقرار الدائمين بجنوب القوقاز في ديسمبر 2020.
وعقدت المنصة أول اجتماعاتها في العاصمة الروسية موسكو عام 2021 على مستوى نواب وزراء الخارجية فيما عقد الاجتماع الثاني في إيران عام 2023 على مستوى وزراء الخارجية وتبقي الدول أبوابها مفتوحة أمام جورجيا التي لم تختر المشاركة في الاجتماعين الأولين بسبب علاقاتها المتوترة مع روسيا.(النهاية)
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