وزير الخارجية التركي يبحث مع وفد من (حماس) تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أنقرة - 18 - 10 (كونا) -- بحث وزير
الخارجية التركي هاكان فيدان مع وفد من حركة (حماس) الفلسطينية آخر تطورات المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة يمهد لتبادل الأسرى مع الاحتلال الاسرائيلي.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم الجمعة إن فيدان التقى رئيس مجلس شورى حركة (حماس) محمد درويش وأعضاء مكتبها السياسي في مدينة إسطنبول.
وأشار البيان إلى أن فيدان تناول خلال اللقاء مع الوفد الوضع الإنساني في المنطقة وخاصة شمال غزة.
وأكد فيدان بحسب البيان أن تركيا ستستخدم جميع إمكاناتها الدبلوماسية لتحريك المجتمع الدولي تجاه الكارثة الإنسانية التي تشهدها غزة.
كما بحث الجانبان المصالحة الفلسطينية حيث أعرب فيدان عن تقديره للاجتماع الذي عقد قبل أيام في القاهرة برعاية مصرية. (النهاية)
ا ع س / ر ج
MENAFN18102024000071011013ID1108796636
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.