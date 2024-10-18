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وزير الخارجية التركي يبحث مع وفد من (حماس) تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

10/18/2024 8:14:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 18 - 10 (كونا) -- بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع وفد من حركة (حماس) الفلسطينية آخر تطورات المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة يمهد لتبادل الأسرى مع الاحتلال الاسرائيلي.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم الجمعة إن فيدان التقى رئيس مجلس شورى حركة (حماس) محمد درويش وأعضاء مكتبها السياسي في مدينة إسطنبول.
وأشار البيان إلى أن فيدان تناول خلال اللقاء مع الوفد الوضع الإنساني في المنطقة وخاصة شمال غزة.
وأكد فيدان بحسب البيان أن تركيا ستستخدم جميع إمكاناتها الدبلوماسية لتحريك المجتمع الدولي تجاه الكارثة الإنسانية التي تشهدها غزة.
كما بحث الجانبان المصالحة الفلسطينية حيث أعرب فيدان عن تقديره للاجتماع الذي عقد قبل أيام في القاهرة برعاية مصرية. (النهاية)

ا ع س / ر ج



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