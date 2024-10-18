(وول ستريت).. الأسهم الأمريكية تغلق عند مستويات قياسية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 18 - 10 (كونا) -- أغلقت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة تداولاتها في بورصة (وول ستريت) عند مستويات قياسية حيث حققت المؤشرات الثلاثة الرئيسية أرباحا للأسبوع السادس على التوالي.
وتقدم مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) 20ر23 نقطة أو 40ر0 بالمئة فيما ربح مؤشر (داو جونز الصناعي) 86ر36 نقطعة أو 09ر0 بالمئة وكذلك فعل مؤشر (ناسداك المركب) الذي قفز 94ر115 نقطة أو 63ر0 بالمئة.
وتمثل تداولات اليوم أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في عام 2024 لكل من مؤشري (داو جونز) و(ستاندرد آند بورز 500). (النهاية)
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