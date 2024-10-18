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(وول ستريت).. الأسهم الأمريكية تغلق عند مستويات قياسية

10/18/2024 8:14:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 18 - 10 (كونا) -- أغلقت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة تداولاتها في بورصة (وول ستريت) عند مستويات قياسية حيث حققت المؤشرات الثلاثة الرئيسية أرباحا للأسبوع السادس على التوالي.
وتقدم مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) 20ر23 نقطة أو 40ر0 بالمئة فيما ربح مؤشر (داو جونز الصناعي) 86ر36 نقطعة أو 09ر0 بالمئة وكذلك فعل مؤشر (ناسداك المركب) الذي قفز 94ر115 نقطة أو 63ر0 بالمئة.
وتمثل تداولات اليوم أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في عام 2024 لكل من مؤشري (داو جونز) و(ستاندرد آند بورز 500). (النهاية)

ع س ت / ر ج



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