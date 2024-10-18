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استشهاد 33 فلسطينيا في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم (جباليا) شمال غزة

10/18/2024 8:14:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 18 - 10 (كونا) -- أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم الجمعة استشهاد 33 فلسطينيا بينهم 21 سيدة في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي في مخيم (جباليا) شمال قطاع غزة.
وقال المكتب في بيان صحفي إن العدد مرشح للزيادة وقد يصل عدد الشهداء إلى 50 بسبب وجود العديد منهم تحت الأنقاض والمباني التي قصفها الاحتلال فوق رؤوس ساكنيها المدنيين في حين أوقعت المذبحة أكثر من 85 مصابا بينهم في حالات خطيرة.
وأوضح أن جيش الاحتلال ارتكب المجزرة عندما قصف عدة منازل تعود لثلاث عائلات.
وتأتي هذه الجريمة الجديدة بالتزامن مع انهيار الواقع الصحي في محافظة شمال قطاع غزة والتي يقطنها حاليا قرابة 400 الف نسمة. (النهاية)

و ا ب / ر ج



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