استشهاد 33 فلسطينيا في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم (جباليا) شمال غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
غزة - 18 - 10 (كونا) -- أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم الجمعة استشهاد 33 فلسطينيا بينهم 21 سيدة في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي في مخيم (جباليا) شمال قطاع غزة.
وقال المكتب في بيان صحفي إن العدد مرشح للزيادة وقد يصل عدد الشهداء إلى 50 بسبب وجود العديد منهم تحت الأنقاض والمباني التي قصفها الاحتلال فوق رؤوس ساكنيها المدنيين في حين أوقعت المذبحة أكثر من 85 مصابا بينهم في حالات خطيرة.
وأوضح أن جيش الاحتلال ارتكب المجزرة عندما قصف
عدة منازل تعود لثلاث عائلات.
وتأتي هذه الجريمة الجديدة بالتزامن مع انهيار الواقع الصحي في محافظة شمال قطاع غزة والتي يقطنها حاليا قرابة 400 الف نسمة. (النهاية)
و ا ب / ر ج
MENAFN18102024000071011013ID1108796634
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