المستشار الألماني يصل الى تركيا في زيارة رسمية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
اسطنبول - 18 - 10 (كونا) -- وصل المستشار الألماني أولاف شولتس إلى مدينة اسطنبول مساء اليوم الجمعة في زيارة رسمية الى تركيا يلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويتوقع أن تتناول المباحثات بين الزعيمين قضايا مثل الحرب في أوكرانيا وتطورات الشرق الأوسط والهجرة والاتحاد الأوروبي والعلاقات الثنائية والسياسات الاقتصادية.
وكان آخر لقاء بين الزعيمين قد عقد في 24 سبتمبر الماضي على هامش زيارتهما إلى مدينة نيويورك الأمريكية لحضور اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. (النهاية)
ر ج
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