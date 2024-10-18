Saturday, 19 October 2024 12:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المستشار الألماني يصل الى تركيا في زيارة رسمية

10/18/2024 8:14:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 18 - 10 (كونا) -- وصل المستشار الألماني أولاف شولتس إلى مدينة اسطنبول مساء اليوم الجمعة في زيارة رسمية الى تركيا يلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويتوقع أن تتناول المباحثات بين الزعيمين قضايا مثل الحرب في أوكرانيا وتطورات الشرق الأوسط والهجرة والاتحاد الأوروبي والعلاقات الثنائية والسياسات الاقتصادية.
وكان آخر لقاء بين الزعيمين قد عقد في 24 سبتمبر الماضي على هامش زيارتهما إلى مدينة نيويورك الأمريكية لحضور اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. (النهاية)

ر ج



MENAFN18102024000071011013ID1108796633

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث