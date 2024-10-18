موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تعلن أنها ستقوم بأعمال الصيانة في بعض محطات التحويل الثانوية بالمحافظات الست يترتب عليها فصل التيار الكهربائي.
رام الله - حركة (حماس) تعلن سميا اغتيال رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار في اشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.
غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 62 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع خلال ال24 ساعة الماضية.
بيروت - لبنان يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات التي يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان الى 2418 قتيلا و11336 جريحا.
غزة - المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة يعلن استشهاد 33 فلسطينيا بينهم 21 سيدة في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي في مخيم (جباليا) شمال القطاع.
أربيل - المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية تعلن أن نسبة المشاركة بالانتخابات البرلمانية في كردستان العراق بلغت 97 بالمئة. (النهاية) ر ج
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