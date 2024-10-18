موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تعلن أنها ستقوم بأعمال الصيانة في بعض محطات التحويل الثانوية بالمحافظات الست يترتب عليها فصل التيار الكهربائي.

رام الله - حركة (حماس) تعلن سميا اغتيال رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار في اشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 62 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع خلال ال24 ساعة الماضية.

بيروت - لبنان يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان الى 2418 قتيلا و11336 جريحا.

غزة - المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة يعلن استشهاد 33 فلسطينيا بينهم 21 سيدة في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي في مخيم (جباليا) شمال القطاع.

أربيل - المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية تعلن أن نسبة المشاركة بالانتخابات البرلمانية في كردستان العراق بلغت 97 بالمئة. (النهاية) ر ج