Saturday, 19 October 2024 12:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

10/18/2024 8:14:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تعلن أنها ستقوم بأعمال الصيانة في بعض محطات التحويل الثانوية بالمحافظات الست يترتب عليها فصل التيار الكهربائي.

رام الله - حركة (حماس) تعلن سميا اغتيال رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار في اشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 62 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع خلال ال24 ساعة الماضية.

بيروت - لبنان يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات التي يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان الى 2418 قتيلا و11336 جريحا.

غزة - المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة يعلن استشهاد 33 فلسطينيا بينهم 21 سيدة في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي في مخيم (جباليا) شمال القطاع.

أربيل - المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية تعلن أن نسبة المشاركة بالانتخابات البرلمانية في كردستان العراق بلغت 97 بالمئة. (النهاية) ر ج

MENAFN18102024000071011013ID1108796632

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث