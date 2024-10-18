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كوريا الجنوبية.. وفاة أكثر من 3600 شخص بمفردهم في منازلهم

10/18/2024 6:59:39 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - توفي أكثر من 3600 شخص بمفردهم في
منازلهم في كوريا الجنوبية العام الماضي، بحسب بيانات أظهرت ذلك يوم
الخميس، حيث شكل الرجال في منتصف العمر والمسنون أكثر من نصف هذه
الوفيات.

وبلغ عدد "الوفيات المنفردة" 3661 في عام 2023، ارتفاعا من 3559 في العام السابق، وفقا لبيانات جمعتها وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، ونقلتها وكالة يونهاب للأنباء.

وتشير هذه الأرقام إلى أن 1.04 من كل 100 وفاة في كوريا الجنوبية كانت ناتجة عن وفاة لأشخاص بمفردهم العام الماضي.

ويعود ذلك إلى حالات وفاة لأفراد يعيشون في عزلة اجتماعية دون أي اتصال
مع الآخرين، والذين يتوفون نتيجة للانتحار أو المرض أو لأسباب أخرى.

وقال نوه جونغ-هون، مسؤول الرعاية الاجتماعية بوزارة الصحة: "يبدو أن الوفيات الوحيدة بين الأشخاص في العشرينيات والثلاثينيات من العمر تعزى إلى الفشل في العثور على وظائف أو التعرض للفصل من العمل".

وأضاف: "نخطط لمساعدتهم في الوصول إلى منظمات يمكنها تقديم وظائف، إلى
جانب اتخاذ تدابير لمساعدتهم على تحسين حالتهم الصحية التي تدهورت خلال
فترة العزلة".

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