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تمكين: زيادة 6 أضعاف في الزيارات الرقابية للمستفيدين من دعم الرواتب

10/18/2024 4:07:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬الحكومة‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬مشتركة‭ ‬تضم‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬وتمكين‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬تسلم‭ ‬الموظفين‭ ‬دعم‭ ‬الرواتب‭ ‬بشكل‭ ‬كامل،‭ ‬منوهة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬للتوظيف‭ ‬القائم‭ ‬حاليا‭ ‬يتبع‭ ‬إجراءات‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬وصندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬تكفل‭ ‬ضمان‭ ‬تسلم‭ ‬الموظفين‭ ‬مبالغ‭ ‬الدعم،‭ ‬كما‭ ‬نوهت‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الصندوق‭ ‬قام‭ ‬باستحداث‭ ‬خطة‭ ‬رقابة‭ ‬جديدة‭ ‬وبمعايير‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬جديد‭ ‬لدى‭ ‬إدارة‭ ‬الرقابة‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬البحرينيين‭ ‬وخصوصا‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬التوظيف،‭ ‬واستحداث‭ ‬آلية‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬لإخطار‭ ‬الصندوق‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الفصل‭ ‬وكذلك‭ ‬تحويل‭ ‬أي‭ ‬اشتباهات‭ ‬متعلقة‭ ‬بالفصل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الصندوق‭ ‬إلى‭ ‬الوزارة،‭ ‬كما‭ ‬تمت‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الزيارات‭ ‬الرقابية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المستفيدة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬بمعدل‭ ‬ستة‭ ‬أضعاف‭ ‬عن‭ ‬السابق،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬بحسب‭ ‬لائحة‭ ‬المخالفات؛‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬استرجاع‭ ‬مبالغ‭ ‬الدعم‭ ‬أو‭ ‬حرمان‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ثبوت‭ ‬مخالفة‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬باقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬عدم‭ ‬تجديد‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ ‬قبل‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬استيفاء‭ ‬نسب‭ ‬البحرنة‭ ‬وتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬مشتركة‭ ‬تضم‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬وتمكين‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬تسلم‭ ‬الموظفين‭ ‬دعم‭ ‬الرواتب‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭.‬

وكشفت‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬حملة‭ ‬إعلامية‭ ‬لتشجيع‭ ‬المتضررين‭ ‬على‭ ‬التبليغ‭ ‬عن‭ ‬حالات‭ ‬الفصل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخط‭ ‬الساخن‭.‬

كلمات دالة

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