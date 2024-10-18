تمكين: زيادة 6 أضعاف في الزيارات الرقابية للمستفيدين من دعم الرواتب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكدت الحكومة تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارة العمل وتمكين للتأكد من تسلم الموظفين دعم الرواتب بشكل كامل، منوهة إلى أن البرنامج الوطني للتوظيف القائم حاليا يتبع إجراءات مشتركة بين وزارة العمل وصندوق العمل (تمكين) تكفل ضمان تسلم الموظفين مبالغ الدعم، كما نوهت الحكومة إلى أن الصندوق قام باستحداث خطة رقابة جديدة وبمعايير تتمثل في إجراء جديد لدى إدارة الرقابة للتواصل مع جميع البحرينيين وخصوصا بعد انتهاء فترة الدعم في برنامج التوظيف، واستحداث آلية جديدة مع وزارة العمل لإخطار الصندوق في حالات الفصل وكذلك تحويل أي اشتباهات متعلقة بالفصل من قبل الصندوق إلى الوزارة، كما تمت زيادة عدد الزيارات الرقابية للمؤسسات المستفيدة من البرامج بمعدل ستة أضعاف عن السابق، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب لائحة المخالفات؛ التي تشمل استرجاع مبالغ الدعم أو حرمان صاحب العمل من الاستفادة من البرنامج في حال ثبوت مخالفة أصحاب الأعمال قانون العمل.
جاء ذلك في ردها على باقتراح برغبة بشأن عدم تجديد السجلات التجارية قبل التأكد من استيفاء نسب البحرنة وتشكيل لجنة مشتركة تضم وزارة العمل وتمكين للتأكد من تسلم الموظفين دعم الرواتب بشكل كامل.
وكشفت عن أن إطلاق حملة إعلامية لتشجيع المتضررين على التبليغ عن حالات الفصل عن طريق الخط الساخن.
كلمات دالة
MENAFN18102024000055011008ID1108796480
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.