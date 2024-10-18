تمكين: زيادة 6 أضعاف في الزيارات الرقابية للمستفيدين من دعم الرواتب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬باقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬عدم‭ ‬تجديد‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ ‬قبل‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬استيفاء‭ ‬نسب‭ ‬البحرنة‭ ‬وتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬مشتركة‭ ‬تضم‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬وتمكين‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬تسلم‭ ‬الموظفين‭ ‬دعم‭ ‬الرواتب‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭.‬

وكشفت‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬حملة‭ ‬إعلامية‭ ‬لتشجيع‭ ‬المتضررين‭ ‬على‭ ‬التبليغ‭ ‬عن‭ ‬حالات‭ ‬الفصل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخط‭ ‬الساخن‭.‬

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