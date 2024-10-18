قوائم صرف التعطل مستقرة.. ولا حذف لأي باحث عن عمل من السجلات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشددت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬استقطاب‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لهم‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬تعطلهم،‭ ‬رغبة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬المملكة؛‭ ‬ولذا‭ ‬فقد‭ ‬قامت‭ ‬برفع‭ ‬معدل‭ ‬المزايا‭ ‬بشأن‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل،‭ ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬الحكومة‭ ‬بتطوير‭ ‬مختلف‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬للباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل،‭ ‬وتم‭ ‬جعلها‭ ‬إلكترونية‭ ‬وذلك‭ ‬بغية‭ ‬التسهيل‭ ‬للباحثين

عن

العمل‭.‬

وأشارت‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قوائم‭ ‬صرف‭ ‬التعطل‭ ‬مستقرة‭ ‬وليس‭ ‬بها‭ ‬انخفاض،‭ ‬إذ‭ ‬يتم‭ ‬صرفها‭ ‬بانتظام‭ ‬للباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬الملتزمين‭ ‬بالإجراءات‭ ‬التنظيمية‭ ‬لاستحقاق‭ ‬التعويض‭ ‬عن‭ ‬التعطل‭ ‬أو‭ ‬الإعانة‭ ‬المقررة‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭.‬

كما‭ ‬نوهت‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تتيح‭ ‬جميع‭ ‬خدمات‭ ‬التوظيف‭ ‬والتدريب‭ ‬والترشح‭ ‬لفرص‭ ‬العمل‭ ‬والتدريب‭ ‬أمام‭ ‬جميع‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل،‭ ‬ولا‭ ‬يتم‭ ‬وقفها‭ ‬حتى‭ ‬إن‭ ‬توقف‭ ‬صرف‭ ‬الإعانة‭ ‬أو‭ ‬التعويض،‭ ‬ولا‭ ‬يتم‭ ‬حذف‭ ‬أي‭ ‬باحث‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬السجلات،‭ ‬ولا‭ ‬تتوقف‭ ‬خدمات‭ ‬التوظيف‭ ‬والتدريب‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬أن‭ ‬ثبت‭ ‬في‭ ‬السجلات‭ ‬أن‭ ‬الباحث‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬أصبح‭ ‬متوظفا،‭ ‬أو‭ ‬متقاعدًا،‭ ‬أو‭ ‬صاحب‭ ‬عمل،‭ ‬أو‭ ‬طالبا

منتظم

الدراسة‭. ‬

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