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((لا)) حكومية لاستمرار صرف علاوة الإسكان للمستفيدين من برنامج مزايا

10/18/2024 4:07:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفضت‭ ‬الحكومة‭ ‬اقتراحا‭ ‬برغبة‭ ‬بصفة‭ ‬الاستعجال‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬باستمرار‭ ‬صرف‭ ‬علاوة‭ ‬الإسكان‭ (‬100‭) ‬دينار‭ ‬للمواطنين‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬مزايا‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬مزايا‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الفورية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وذلك‭ ‬لتوفير‭ ‬مسكن‭ ‬ملائم‭ ‬للمواطنين‭ ‬المدرجة‭ ‬أسماؤهم‭ ‬على‭ ‬قوائم‭ ‬الانتظار،‭ ‬حيث‭ ‬تقوم‭ ‬فكرة‭ ‬برنامج‭ ‬مزايا‭ ‬على‭ ‬قيام‭ ‬المواطن‭ ‬بشراء‭ ‬عقار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬المشاركة،‭ ‬ويلتزم‭ ‬المنتفع‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬بسداد‭ ‬قسط‭ ‬شهري‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ (‬25 % ‭) ‬من‭ ‬دخله‭ ‬الشهري،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬الحكومة‭ ‬بسداد‭ ‬الفارق‭ ‬بين‭ ‬القسط‭ ‬المستحق‭ ‬للبنك‭ ‬المشارك‭ ‬والقسط‭ ‬المستقطع‭ ‬من‭ ‬المنتفع‭ ‬وذلك‭ ‬كدعم‭ ‬مالي‭ ‬حكومي‭ ‬للمنتفع‭.‬

كما‭ ‬تشير‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬صرف‭ ‬علاوة‭ ‬السكن‭ ‬تستحق‭ ‬لكل‭ ‬صاحب‭ ‬طلب‭ ‬مضى‭ ‬على‭ ‬انتظار‭ ‬خدمته‭ ‬الإسكانية‭ ‬مدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب‭ ‬والذي‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬صرف‭ ‬بدل‭ ‬سكن‭ ‬لكل‭ ‬رب‭ ‬أسرة‭ ‬مضت‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬تاريخ‭ ‬تقديمه‭ ‬طلب‭ ‬الخدمة‭ ‬الإسكانية‭ ‬بواقع‭ ‬مائة‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬شهريا،‭ ‬ولما‭ ‬كان‭ ‬برنامج‭ ‬مزايا‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الفورية‭ ‬فإن‭ ‬الوزارة‭ ‬لا‭ ‬تقوم‭ ‬بصرف‭ ‬علاوة‭ ‬بدل‭ ‬السكن‭ ‬لأصحاب‭ ‬تلك‭ ‬الطلبات‭ ‬وذلك‭ ‬لعدم‭ ‬مرور‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬الطلب‭. ‬وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬فإن‭ ‬علاوة‭ ‬بدل‭ ‬السكن‭ ‬قد‭ ‬شرعت‭ ‬المساعدة‭ ‬المواطنين‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬الخدمة‭ ‬الإسكانية‭ ‬غير‭ ‬الفورية،‭ ‬بينما‭ ‬المنتفعون‭ ‬ببرنامج‭ ‬مزايا‭ ‬تمكنوا‭ ‬بالفعل‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الخدمة‭ ‬الإسكانية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تمييز‭ ‬بين‭ ‬منتفعي‭ ‬البرنامج‭ ‬وبين‭ ‬المقبلين‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬الأخرى‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬صرف‭ ‬علاوة‭ ‬السكن‭ ‬للمستفيدين‭ ‬من‭ ‬تمويل‭ ‬مزايا‭ ‬بعد‭ ‬الانتفاع‭ ‬يعني‭ ‬صرف‭ ‬قيمة‭ ‬العلاوة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ (‬25‭) ‬عاما‭ ‬حتى‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬السداد،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬مبالغ‭ ‬كبيرة‭.‬

وتنوه‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬مصلحة‭ ‬محدودة‭ ‬لفئة‭ ‬من‭ ‬المواطنين،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أثره‭ ‬المالي‭ ‬قد‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬المواطنين،‭ ‬إذ‭ ‬ستتحمل‭ ‬الحكومة‭ ‬الأعباء‭ ‬المالية‭ ‬المترتبة‭ ‬عليه،‭ ‬وكما‭ ‬هو‭ ‬معروف‭ ‬فإن‭ ‬الوزارة‭ ‬تعمل‭ ‬وفق‭ ‬ميزانية‭ ‬محددة،‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬أمر‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬تأخير‭ ‬انتفاع‭ ‬المواطنين‭ ‬المدرجين‭ ‬على‭ ‬قوائم‭ ‬الانتظار‭ ‬لنيل‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭.‬

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