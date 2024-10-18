وزيرة الشباب: إطلاق مبادرات شبابية بطريقة عصرية تحاكي متطلبات سوق العمل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬فاطمة‭ ‬الماجد‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬مدينة‭ ‬شباب‭ ‬2030‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭. ‬

وأوضحت،‭ ‬أن‭ ‬مدينة‭ ‬شباب‭ ‬2030‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬أطلقها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬وفرت‭ ‬تجربة‭ ‬تدريبية‭ ‬وتعليمية‭ ‬غير‭ ‬تقليدية‭ ‬هدفها‭ ‬تنمية‭ ‬مهارات‭ ‬الكوادر‭ ‬الشبابية‭ ‬لتتوافق‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬ودفع‭ ‬عجلة‭ ‬الابتكار‭ ‬وتحفيز‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬العنان‭ ‬لأفكارهم‭ ‬وتنفيذها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭. ‬

ونوهت‭ ‬بمخرجات‭ ‬مدينة‭ ‬شباب‭ ‬2030‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬ثلاث‭ ‬عشرة‭ ‬نسخة،‭ ‬حيث‭ ‬تمكنت‭ ‬المدينة‭ ‬من‭ ‬تخريج‭ ‬أفواج‭ ‬متعاقبة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬متزودين‭ ‬بالخبرات‭ ‬والمهارات‭ ‬اللازمة،‭ ‬التي‭ ‬مكنتهم‭ ‬من‭ ‬خوض‭ ‬غمار‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ليؤسسوا‭ ‬مشروعاتهم‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬ويحققوا‭ ‬نجاحات‭ ‬نفتخر‭ ‬بها،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬هيئة‭ ‬مدينة‭ ‬شباب‭ ‬2030‭ ‬العمل‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬المدنية‭ ‬طوال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكتسباتها‭ ‬في‭ ‬النسخ‭ ‬المقبلة‭.‬

ومن‭ ‬جانبها‭ ‬أعربت‭ ‬فاطمة‭ ‬الماجد‭ ‬باسمها‭ ‬ونيابة‭ ‬عن‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬مدينة‭ ‬شباب‭ ‬2030‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لوزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬ثقتها‭ ‬في‭ ‬الأعضاء‭ ‬وإشهار‭ ‬الهيئة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬عزمها‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬المضي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الهيئة‭ ‬عبر‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬مدينة‭ ‬شباب‭ ‬2030‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬تدريبية‭ ‬مبتكرة‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭ ‬لكسب‭ ‬المهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬ووضع‭ ‬مسارات‭ ‬واضحة‭ ‬نحو‭ ‬تطور‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬متغيرات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

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