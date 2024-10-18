نواب: جهود حثيثة بذلتها وزارة الداخلية في استعادة المواطنين البحرينيين من اليمن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

توجه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬للجهات‭ ‬المعنية‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬وزارتي‭ ‬الداخلية‭ ‬والخارجية‭ ‬لجهودهما‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬القضية‭ ‬وطمأنة‭ ‬الأهالي،‭ ‬وأكدوا‭ ‬أن‭ ‬الجهود‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬عودتهم‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬ووصولهم‭ ‬سالمين‭ ‬غانمين‭ ‬إلى‭ ‬أهلهم‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬جلال‭ ‬كاظم‭ ‬المحفوظ‭ ‬إن‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬المواطنين‭ ‬الموقوفين‭ ‬باليمن‭ ‬جاء‭ ‬ثمرة‭ ‬تعاون‭ ‬وتنسيق‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ووزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ومكتب‭ ‬النائب‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬حلقة‭ ‬وصل‭ ‬مباشرة‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬بالمملكة‭ ‬وأهالي‭ ‬الموقوفين‭.‬

وتقدم‭ ‬النائب‭ ‬المحفوظ‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬ركن‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬متابعته‭ ‬الحثيثة‭ ‬والمستمرة‭ ‬لملف‭ ‬الموقوفين،‭ ‬مثمنا‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬اضطلع‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬عودة‭ ‬المواطنين‭ ‬إلى‭ ‬أهاليهم،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الذي‭ ‬التقى‭ ‬أهالي‭ ‬الموقفين‭ ‬وقدم‭ ‬لهم‭ ‬فكرة‭ ‬عن‭ ‬سير‭ ‬الإجراءات‭ ‬للإفراج‭ ‬عن‭ ‬المواطنين‭ ‬وطمأنتهم‭ ‬على‭ ‬أبنائهم،‭ ‬وأشار‭ ‬النائب‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬لقاء‭ ‬الأهالي‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬تم‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬مكتب‭ ‬النائب‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬المحفوظ‭ ‬إن‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬الفاعلة‭ ‬والمتزنة‭ ‬بدأت‭ ‬بالتحرك‭ ‬على‭ ‬مستويات‭ ‬عليا‭ ‬فور‭ ‬إخطار‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بوجود‭ ‬موقوفين‭ ‬بحرينيين‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬تفعيل‭ ‬قنوات‭ ‬تواصل‭ ‬إيجابي‭ ‬مع‭ ‬وزارتي‭ ‬الداخلية‭ ‬والخارجية‭ ‬فور‭ ‬إعلانه‭ ‬تبني‭ ‬ملف‭ ‬الموقفين‭ ‬لمتابعة‭ ‬حيثيات‭ ‬الملف‭ ‬وآخر‭ ‬مستجداته‭.‬

وهنأ‭ ‬المحفوظ‭ ‬أهالي‭ ‬الموقوفين‭ ‬بعودة‭ ‬أبنائهم‭ ‬إلى‭ ‬أحضانهم‭ ‬سالمين‭ ‬غانمين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬التزام‭ ‬الجهات‭ ‬الأمنية‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬بالوعود‭ ‬التي‭ ‬قطعتها‭ ‬على‭ ‬نفسها‭ ‬بعودتهم‭ ‬إلى‭ ‬الوطن‭.‬

وجدد‭ ‬المحفوظ‭ ‬دعوته‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬بالبيانات‭ ‬والتعليمات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬البحرينية‭ ‬بشأن‭ ‬تجنب‭ ‬المناطق‭ ‬المضطربة‭ ‬أمنيا‭ ‬ومراكز‭ ‬الصراعات‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬سلامتهم‭ ‬الشخصية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬ضرورة‭ ‬عدم‭ ‬ارتياد‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬ينعدم‭ ‬فيها‭ ‬التمثيل‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬للبحرين‭.‬

وأشادت‭ ‬النائب‭ ‬حنان‭ ‬فردان‭ ‬بالرعاية‭ ‬والاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬تحيطه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمواطنيها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬تبذل‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬وحي‭ ‬توجيهات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وسمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬جهودا‭ ‬جبارة‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬ومتابعة‭ ‬شؤون‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬بقاع‭ ‬العالم‭.‬

ونوهت‭ ‬النائب‭ ‬حنان‭ ‬فردان‭ ‬بجهود‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬ركن‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬حيث‭ ‬رسمت‭ ‬لوحة‭ ‬جميلة‭ ‬من‭ ‬الرعاية‭ ‬للمواطنين‭ ‬عبر‭ ‬متابعتها‭ ‬الحثيثة‭ ‬لاحتجاز‭ ‬5‭ ‬مواطنين‭ ‬بحرينيين‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬الشقيق‭ ‬بعد‭ ‬دخولهم‭ ‬منطقة‭ ‬عسكرية‭ ‬محظورة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ،‭ ‬ما‭ ‬استدعى‭ ‬احتجازهم‭ ‬والتحقيق‭ ‬معهم‭ ‬وفقا‭ ‬لمجريات‭ ‬الأمور‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬اليمن‭. ‬وأضافت‭: ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ومنذ‭ ‬البداية‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬اهتمام‭ ‬بالغ‭ ‬بهذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬وكنت‭ ‬من‭ ‬موقعي‭ ‬كنائب‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬أسر‭ ‬هؤلاء‭ ‬المواطنين‭ ‬متابعة‭ ‬لجميع‭ ‬التفاصيل‭ ‬والمستجدات‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬هؤلاء‭ ‬الشبان‭ ‬ينتسبون‭ ‬الى‭ ‬منطقة‭ ‬كرزكان‭ ‬وهي‭ ‬منطقة‭ ‬أهلي‭ ‬وناسي،‭ ‬وقد‭ ‬تكللت‭ ‬جهود‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بالنجاح‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬الشبان‭ ‬البحرينيين‭ ‬الخمسة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬وتسليمهم‭ ‬لأهاليهم‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭. ‬وعبّرت‭ ‬فردان‭ ‬عن‭ ‬تهانيها‭ ‬لعوائل‭ ‬الشبان‭ ‬البحرينيين‭ ‬ومشاركتها‭ ‬البهجة‭ ‬التي‭ ‬عمت‭ ‬منطقة‭ ‬كرزكان،‭ ‬موجهة‭ ‬شكرها‭ ‬الى‭ ‬جميع‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬متابعتهم‭ ‬وتعاونهم،‭ ‬وكذلك‭ ‬لأسر‭ ‬وعوائل‭ ‬المواطنين‭ ‬الذين‭ ‬تعرضوا‭ ‬للاحتجاز‭ ‬على‭ ‬متابعتهم‭ ‬وتعاونهم‭ ‬الإيجابي‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬

وتقدمت‭ ‬النائب‭ ‬زينب‭ ‬عبدالأمير‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لجهود‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬التي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬عودة‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الخمسة‭ ‬الموقوفين‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬ونقلت‭ ‬شكر‭ ‬جميع‭ ‬أمهات‭ ‬وأهالي‭ ‬الموقوفين‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬الطيبة‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬التي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬عودة‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬المحتجزين،‭ ‬ووقفتهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الظرف‭ ‬مع‭ ‬الأهالي‭.‬

وهو‭ ‬أمر‭ ‬ليس‭ ‬بغريب‭ ‬على‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ودورها‭ ‬الدائم‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬أمن‭ ‬وأمان‭ ‬الوطن‭ ‬وأبنائه،‭ ‬مشيدة‭ ‬بالتوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬لوزير‭ ‬الداخلية‭ ‬لتسخير‭ ‬كل‭ ‬الإمكانات‭ ‬لتأمين‭ ‬عودتهم‭ ‬سالمين‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬الوطن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬كفاءات‭ ‬وكوادر‭ ‬أدت‭ ‬واجبها‭ ‬وعملها‭ ‬بإخلاص‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬وجه‭. ‬وعبّر‭ ‬النائب‭ ‬ممدوح‭ ‬عباس‭ ‬الصالح‭ ‬عن‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬العميق‭ ‬للجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الخمسة‭ ‬الموقوفين‭ ‬في‭ ‬اليمن‭.‬

وأضاف‭ ‬الصالح‭ ‬أن‭ ‬عودة‭ ‬هؤلاء‭ ‬المواطنين،‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬التحفظ‭ ‬عليهم‭ ‬لأسباب‭ ‬أمنية‭ ‬منذ‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬تعكس‭ ‬مدى‭ ‬تفاني‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬مواطنيها،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاتصالات‭ ‬المستمرة‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬اليمنية‭ ‬والجهود‭ ‬الأمنية‭ ‬والدبلوماسية‭. ‬ووجه‭ ‬الصالح‭ ‬رسالة‭ ‬شكر‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬على‭ ‬متابعته‭ ‬الحثيثة‭ ‬لعملية‭ ‬استرجاع‭ ‬المواطنين،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يدخر‭ ‬جهدا‭ ‬ولم‭ ‬يتوان‭ ‬لحظة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬نجاح‭ ‬العملية‭. ‬وقال‭ ‬الصالح‭: ‬‮«‬أود‭ ‬أن‭ ‬أُشيد‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬التي‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬لضمان‭ ‬سلامة‭ ‬المواطنين‭ ‬وعودتهم‭ ‬إلى‭ ‬وطنهم‭. ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬تعكس‭ ‬التزام‭ ‬الوزارة‭ ‬الثابت‭ ‬بخدمة‭ ‬المواطنين‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬لهم،‭ ‬سواء‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭ ‬أو‭ ‬خارجها‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬الصالح‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬نقدر‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬لحماية‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الظروف‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬عودنا‭ ‬عليه‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬خلال‭ ‬سنوات‭ ‬عمله‮»‬‭.‬

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