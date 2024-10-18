عودة الشباب الموقوفين في اليمن إلى البحرين:الأهالي يشكرون الملك وولي العهد رئيس الوزراء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قالوا: الفرحة لا توصف.. والأجهزة الأمنية كانت على تواصل مستمر معنا
أسفرت الجهود والمتابعات التي قامت بها وزارة الداخلية، خلال الفترة الأخيرة، عن عودة المواطنين البحرينيين الخمسة الموقوفين في اليمن، أمس الأول إلى البلاد، وفي هذا السياق تشيد وزارة الداخلية بالتعاون البناء الذي أبدته السلطات الرسمية بالجمهورية اليمنية.
وكان المواطنون الخمسة قد تم التحفظ عليهم باليمن في أغسطس الماضي لأسباب أمنية، حيث باشرت الجهات المختصة منذ ذلك الحين، اتصالاتها مع الجهات الرسمية بالجمهورية اليمنية، في إطار من التعاون والتنسيق الأمني. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة مع المواطنين الخمسة، واستكمال ما يلزم من إجراءات بما يضمن أمنهم وسلامتهم العامة.
وأعرب السيد زكريا مهدي عبدالرسول والد هادي ومهدي عن بالغ شكره وامتنانه لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ولوزير الداخلية ووزير الخارجية، على متابعة وضع ابنيه أثناء توقيفهما في اليمن مع أصحابهما، مشيداً بدور الأجهزة الأمنية التي كانت على تواصل مستمر معه لطمأنته على ابنيه لحين عودتهما إلى أرض الوطن سالمين.
وعبّرت السيدة زينب والدة محمود فؤاد إبراهيم عن شكرها وتقديرها لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لمتابعة قضية المواطنين الخمسة الموقوفين في اليمن ومن ضمنهم ابنها محمود.
وأشارت إلى أن فرحتها اليوم لا توصف بمناسبة عودة ابنها إلى حضنها، مقدرة كل الجهود المبذولة من قبل الجهات الرسمية وغيرها والتي أسفرت عن عودة المواطنين إلى أرض الوطن، والشكر موصول أيضا إلى النواب والنائبات لاهتمامهم البالغ في هذه القضية.
كما أعرب حسين صالح حسن والد علي عن خالص الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة والحكومة الموقرة والمسؤولين في وزارتي الداخلية والخارجية على جهودهم الأمنية والدبلوماسية التي أسفرت عن الإفراج عن أبنائنا الموقوفين في اليمن ورجوعهم إلى المملكة سالمين، معربا عن اعتزازه بما تقدمه المملكة من رعاية واهتمام لكافة أبنائها في الداخل والخارج، مشيدا بالجهود الجبارة والحثيثة التي بذلت في سبيل تحقيق هذا الإنجاز وارجاع أبنائنا إلينا غانمين سالمين.
وقال إن ذلك ليس بغريب على جلالة الملك المعظم الأب الحنون المحب لأبناء وطنه، فلجلالته كل معاني الحب والشكر والتقدير.
وتوجه عباس محمد عبدالرسول والد فاضل بالشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية منوها بالاهتمام البالغ لعودة الموقوفين الخمسة في اليمن، مثمناً الجهود المخلصة لكل من عمل على حلحلة القضية بما أسفر عن عودتهم سالمين غانمين إلى أرض الوطن ولله الحمد.
وقال: إنها فرحة لا تقدر بثمن، حيث كان المسؤولون على تواصل معنا أولا بأول وكنا على ثقة بأن أبناءنا سيعودون إلينا بفضل الله تعالى وبفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم واهتمامه بأبناء المملكة.
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