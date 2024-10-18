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عودة الشباب الموقوفين في اليمن إلى البحرين:الأهالي يشكرون الملك وولي العهد رئيس الوزراء

10/18/2024 4:07:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قالوا: الفرحة لا توصف.. والأجهزة الأمنية كانت على تواصل مستمر معنا


أسفرت‭ ‬الجهود‭ ‬والمتابعات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬عن‭ ‬عودة‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الخمسة‭ ‬الموقوفين‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬البلاد،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬تشيد‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بالتعاون‭ ‬البناء‭ ‬الذي‭ ‬أبدته‭ ‬السلطات‭ ‬الرسمية‭ ‬بالجمهورية‭ ‬اليمنية‭.‬



وكان‭ ‬المواطنون‭ ‬الخمسة‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬التحفظ‭ ‬عليهم‭ ‬باليمن‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬لأسباب‭ ‬أمنية،‭ ‬حيث‭ ‬باشرت‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬اتصالاتها‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬بالجمهورية‭ ‬اليمنية،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الأمني‭. ‬وجرى‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬المقررة‭ ‬مع‭ ‬المواطنين‭ ‬الخمسة،‭ ‬واستكمال‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬أمنهم‭ ‬وسلامتهم‭ ‬العامة‭.‬


وأعرب‭ ‬السيد‭ ‬زكريا‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالرسول‭ ‬والد‭ ‬هادي‭ ‬ومهدي‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وامتنانه‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ولوزير‭ ‬الداخلية‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬وضع‭ ‬ابنيه‭ ‬أثناء‭ ‬توقيفهما‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬مع‭ ‬أصحابهما،‭ ‬مشيداً‭ ‬بدور‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬تواصل‭ ‬مستمر‭ ‬معه‭ ‬لطمأنته‭ ‬على‭ ‬ابنيه‭ ‬لحين‭ ‬عودتهما‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬الوطن‭ ‬سالمين‭.‬



وعبّرت‭ ‬السيدة‭ ‬زينب‭ ‬والدة‭ ‬محمود‭ ‬فؤاد‭ ‬إبراهيم‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬لمتابعة‭ ‬قضية‭ ‬المواطنين‭ ‬الخمسة‭ ‬الموقوفين‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬ومن‭ ‬ضمنهم‭ ‬ابنها‭ ‬محمود‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فرحتها‭ ‬اليوم‭ ‬لا‭ ‬توصف‭ ‬بمناسبة‭ ‬عودة‭ ‬ابنها‭ ‬إلى‭ ‬حضنها،‭ ‬مقدرة‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬وغيرها‭ ‬والتي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬عودة‭ ‬المواطنين‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬الوطن،‭ ‬والشكر‭ ‬موصول‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬النواب‭ ‬والنائبات‭ ‬لاهتمامهم‭ ‬البالغ‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬حسين‭ ‬صالح‭ ‬حسن‭ ‬والد‭ ‬علي‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬للقيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬والحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬والمسؤولين‭ ‬في‭ ‬وزارتي‭ ‬الداخلية‭ ‬والخارجية‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬الأمنية‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬التي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬أبنائنا‭ ‬الموقوفين‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬ورجوعهم‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬سالمين،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بما‭ ‬تقدمه‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬لكافة‭ ‬أبنائها‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالجهود‭ ‬الجبارة‭ ‬والحثيثة‭ ‬التي‭ ‬بذلت‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬وارجاع‭ ‬أبنائنا‭ ‬إلينا‭ ‬غانمين‭ ‬سالمين‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬ليس‭ ‬بغريب‭ ‬على‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬الأب‭ ‬الحنون‭ ‬المحب‭ ‬لأبناء‭ ‬وطنه،‭ ‬فلجلالته‭ ‬كل‭ ‬معاني‭ ‬الحب‭ ‬والشكر‭ ‬والتقدير‭.‬

وتوجه‭ ‬عباس‭ ‬محمد‭ ‬عبدالرسول‭ ‬والد‭ ‬فاضل‭ ‬بالشكر‭ ‬والعرفان‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬منوها‭ ‬بالاهتمام‭ ‬البالغ‭ ‬لعودة‭ ‬الموقوفين‭ ‬الخمسة‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬مثمناً‭ ‬الجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬على‭ ‬حلحلة‭ ‬القضية‭ ‬بما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬عودتهم‭ ‬سالمين‭ ‬غانمين‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬الوطن‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭.‬

وقال‭: ‬إنها‭ ‬فرحة‭ ‬لا‭ ‬تقدر‭ ‬بثمن،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬المسؤولون‭ ‬على‭ ‬تواصل‭ ‬معنا‭ ‬أولا‭ ‬بأول‭ ‬وكنا‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬أبناءنا‭ ‬سيعودون‭ ‬إلينا‭ ‬بفضل‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬وبفضل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬واهتمامه‭ ‬بأبناء‭ ‬المملكة‭. ‬

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