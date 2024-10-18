الحكومة تحذر من مشروع قانون يربط مكافآت مجالس إدارة الهيئات والشركات الحكومية بالأرباح

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





تحفظت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬صرف‭ ‬المكافآت‭ ‬السنوية‭ ‬لرؤساء‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجالس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئات‭ ‬والشركات‭ ‬الحكومية،‭ ‬والذي‭ ‬أجاز‭ ‬صرف‭ ‬‮«‬البونس‮»‬‭ ‬لرؤساء‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجالس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئات‭ ‬والشركات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تحقيق‭ ‬أرباح‭ ‬وفق‭ ‬التقرير‭ ‬المالي‭ ‬السنوي‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬وزير‭ ‬المالية،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يجز‭ ‬صرف‭ ‬تلك‭ ‬المكافأة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬خسائر‭ ‬مالية‭ ‬وفق‭ ‬التقرير‭ ‬المالي‭ ‬السنوي،‭ ‬حيث‭ ‬شددت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬ملاءمة‭ ‬ربط‭ ‬المكافآت‭ ‬بالأرباح‭ ‬في‭ ‬الهيئات‭ ‬الحكومية‭.‬





وأكدت‭ ‬أهمية‭ ‬دراسة‭ ‬تبعات‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬بجميع‭ ‬جوانبه‭ ‬القانونية‭ ‬والتنظيمية،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬يخلط‭ ‬بين‭ ‬طبيعة‭ ‬وأهداف‭ ‬الهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬والشركات‭ ‬المملوكة‭ ‬للدولة‭ ‬فالهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬تنشأ‭ ‬لإدارة‭ ‬مرافق‭ ‬عامة‭ ‬أو‭ ‬قطاعات‭ ‬محددة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬اجتماعية‭ ‬واقتصادية‭ ‬ترتبط‭ ‬بالصالح‭ ‬العام،‭ ‬وليس‭ ‬لتحقيق‭ ‬الربح‭ ‬المالي‭ ‬حيث‭ ‬تتحمل‭ ‬هذه‭ ‬الهيئات‭ ‬مسؤولية‭ ‬تنمية‭ ‬المرفق‭ ‬أو‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬تديره‭ ‬ضمن‭ ‬حدود‭ ‬الإيرادات‭ ‬التي‭ ‬تحققها‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تلقي‭ ‬عبء‭ ‬تمويل‭ ‬هذه‭ ‬التنمية‭ ‬على‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭.‬

وتابعت‭ ‬إن‭ ‬الهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬تختلف‭ ‬جذريًّا‭ ‬عن‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬أهدافها‭ ‬تتركز‭ ‬حول‭ ‬تحقيق‭ ‬مصالح‭ ‬وطنية‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬وليس‭ ‬الربح‭ ‬فهي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تضعها‭ ‬الدولة،‭ ‬مثل‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬ودعم‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬السياسات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الهيئات‭ ‬لا‭ ‬يقاس‭ ‬بالأداء‭ ‬المالي‭ ‬أو‭ ‬الأرباح،‭ ‬بل‭ ‬بمدى‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬أنشئت‭ ‬من‭ ‬أجلها‭.‬

وتطرقت‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬لا‭ ‬تصدر‭ ‬تقارير‭ ‬مالية‭ ‬تقليدية‭ ‬مثل‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية،‭ ‬بل‭ ‬تخضع‭ ‬لرقابة‭ ‬وتدقيق‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية،‭ ‬وهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الرقابة‭ ‬يضمن‭ ‬أن‭ ‬موارد‭ ‬الهيئات‭ ‬تستخدم‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬محاولة‭ ‬ربط‭ ‬مكافآت‭ ‬أعضاء‭ ‬مجالس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬بتحقيق‭ ‬الأرباح،‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ضغوط‭ ‬غير‭ ‬مبررة،‭ ‬ويؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬في‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة‭ ‬المقدمة،‭ ‬وعلى‭ ‬قدرة‭ ‬هذه‭ ‬الهيئات‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬المهام‭ ‬الموكلة‭ ‬إليها‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التحفيز‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬الهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬معايير‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬طبيعة‭ ‬عمل‭ ‬هذه‭ ‬الهيئات‭ ‬وأهدافها،‭ ‬المكافآت‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تُصرف‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الوطنية،‭ ‬مثل‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬أو‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستدامة‭ ‬البيئية،‭ ‬وليس‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الأرباح‭ ‬وربطها‭ ‬بالأرباح‭ ‬يتجاهل‭ ‬طبيعة‭ ‬وأهداف‭ ‬هذه‭ ‬الهيئات،‭ ‬مما‭ ‬يجعله‭ ‬غير‭ ‬مناسب‭ ‬لطبيعة‭ ‬عملها‭ ‬ويتعارض‭ ‬مع‭ ‬الدور‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭.‬

أما‭ ‬بشأن‭ ‬الشركات‭ ‬المملوكة‭ ‬للدولة،‭ ‬أوضحت‭ ‬الحكومة‭ ‬أنها‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أشخاص‭ ‬القانون‭ ‬وتتمتع‭ ‬بشخصية‭ ‬اعتبارية‭ ‬مستقلة‭ ‬وذمة‭ ‬مالية‭ ‬خاصة‭ ‬بها،‭ ‬وهذه‭ ‬الشركات‭ ‬تعمل‭ ‬وفقا‭ ‬لقواعد‭ ‬القانون‭ ‬الخاص،‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الربح‭ ‬لدعم‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ملكية‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬أسهم‭ ‬رأس‭ ‬المال،‭ ‬وما‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬ملكية‭ ‬هذه‭ ‬الأسهم‭ ‬من‭ ‬حقوق،‭ ‬مثل‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الأرباح‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬بينما‭ ‬تظل‭ ‬أصول‭ ‬الشركة‭ ‬ملكا‭ ‬لها‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬الحكومية‭ ‬تتميز‭ ‬بخصوصية‭ ‬قانونية‭ ‬تتجلى‭ ‬في‭ ‬القواعد‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬تحتويها‭ ‬أنظمتها‭ ‬الأساسية،‭ ‬والتي‭ ‬توفر‭ ‬لها‭ ‬مرونة‭ ‬إدارية‭ ‬ومالية‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬قواعد‭ ‬العمل‭ ‬والمكافآت‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬الشركة‭ ‬واستراتيجياتها،‭ ‬وتراعي‭ ‬ممارسات‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬الأخرى،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المرونة‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬ضروري‭ ‬لضمان‭ ‬قدرة‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬الوطنية‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬وأداء‭ ‬دورها‭ ‬المحوري‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭.‬

وبينت‭ ‬الحكومة‭ ‬عدم‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬أدوات‭ ‬تشريعية‭ ‬قائمة‭ ‬تحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬بني‭ ‬عليها‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المقترح‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يتضمن‭ ‬خلطا‭ ‬واضحًا‭ ‬بين‭ ‬المكافأة‭ ‬السنوية‭ ‬لأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬و«البونس‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬المصطلحات‭ ‬ويعد‭ ‬أمرًا‭ ‬ضروريًا‭ ‬لضمان‭ ‬فعالية‭ ‬أي‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهدافه‭ ‬وتطبيقه‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح،‭ ‬ولذلك،‭ ‬يمثل‭ ‬الخلط‭ ‬بين‭ ‬المكافاة‭ ‬السنوية‭ ‬والبونس‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المقترح‭ ‬إشكالية‭ ‬قانونية‭ ‬وإدارية‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تداعيات‭ ‬خطيرة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الهيئات‭ ‬والشركات‭ ‬الحكومية‭.‬

وحذرت‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬آثار‭ ‬سلبية‭ ‬عديدة‭ ‬لمشروع‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬الهيئات‭ ‬والشركات‭ ‬الحكومية‭ ‬وقد‭ ‬ينتج‭ ‬عنه‭ ‬نتائج‭ ‬غير‭ ‬مرغوبة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل،‭ ‬ويمكن‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬تأثيرات‭ ‬المشروع‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬عكسية‭ ‬تماما‭ ‬منها‭ ‬فقدان‭ ‬الكفاءات،‭ ‬حيث‭ ‬تعد‭ ‬المكافاة‭ ‬المالية‭ ‬أداة‭ ‬أساسية‭ ‬لجذب‭ ‬الكفاءات‭ ‬المهنية‭ ‬والاحتفاظ‭ ‬بها‭ ‬ولذلك‭ ‬فإن‭ ‬ربط‭ ‬المكافاة‭ ‬بتحقيق‭ ‬الأرباح‭ ‬فقط،‭ ‬يخلق‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬غير‭ ‬متوازنة‭ ‬وغير‭ ‬جاذبة‭ ‬لأنه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة،‭ ‬يتحمل‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬مسؤوليات‭ ‬مزدوجة‭ ‬تشمل‭ ‬الإدارة‭ ‬المعتادة‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الوطنية‭ ‬والتنموية،‭ ‬دون‭ ‬تعويض‭ ‬كاف‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تتحقق‭ ‬الأرباح،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬الأسباب‭ ‬خارجة‭ ‬عن‭ ‬إرادتهم‭ ‬وهذا‭ ‬الوضع‭ ‬يضعف‭ ‬قدرة‭ ‬الهيئات‭ ‬والشركات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬جذب‭ ‬الكفاءات‭ ‬اللازمة،‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬الأداء‭ ‬الإداري‭.‬

كما‭ ‬حذرت‭ ‬من‭ ‬هجرة‭ ‬الكفاءات،‭ ‬لأن‭ ‬ربط‭ ‬المكافآت‭ ‬بتحقيق‭ ‬الأرباح‭ ‬فقط،‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالكفاءات‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تتجه‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬بيئات‭ ‬عمل‭ ‬أكثر‭ ‬جذبا‭ ‬وتقديرا،‭ ‬وهذا‭ ‬التوجه‭ ‬يزيد‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬الهيئات‭ ‬والشركات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عال‭ ‬من‭ ‬الأداء‭ ‬والإدارة‭ ‬ويضعف‭ ‬من‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬محليا‭ ‬ودوليا‭.‬

وكذلك‭ ‬حذرت‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إعاقة‭ ‬خطط‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬لأن‭ ‬الهيئات‭ ‬والشركات‭ ‬الحكومية‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬حيويا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬استراتيجيات‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الدولة،‭ ‬وهذه‭ ‬المشاريع‭ ‬تتطلب‭ ‬استثمارات‭ ‬مستمرة‭ ‬وموارد‭ ‬مالية‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬لدعم‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬ومشروع‭ ‬القانون‭ ‬المقترح‭ ‬يعوق‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقليص‭ ‬قدرة‭ ‬هذه‭ ‬الهيئات‭ ‬والشركات‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريعها‭ ‬بفعالية‭ ‬ويؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬في‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬الابتكار‭ ‬والالتزام‭ ‬بمسؤولياتها‭ ‬الاجتماعية‭.‬

كما‭ ‬حذرت‭ ‬الحكمة‭ ‬من‭ ‬التأثيرات‭ ‬السلبية‭ ‬لمشروع‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬الحكومية،‭ ‬ومنها‭ ‬ضعف‭ ‬الابتكار‭ ‬لأنه‭ ‬قد‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬الحيوية،‭ ‬مما‭ ‬يؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬في‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬تقدير‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وكذلك‭ ‬تأثير‭ ‬سلبي‭ ‬في‭ ‬القيادة‭ ‬والإدارة‭ ‬حيث‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تقليل‭ ‬جودة‭ ‬القيادة‭ ‬والإدارة‭ ‬وكفاءة‭ ‬التشغيل‭ ‬مما‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬سريعة‭ ‬وفعالة‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تقليص‭ ‬القدرة‭ ‬التنافسية‭ ‬وانخفاض‭ ‬جاذبية‭ ‬الاستثمار‭ ‬وزعزعة‭ ‬استقرار‭ ‬الهيئة‭ ‬التشريعية‭ ‬والتأثير‭ ‬في‭ ‬حوكمة‭ ‬الشركات‭ ‬وتضارب‭ ‬المصالح‭.. ‬كما‭ ‬أشارت‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬تعارض‭ ‬مشاريع‭ ‬القانون‭ ‬مع‭ ‬الأنظمة‭ ‬الأساسية‭ ‬للشركات‭ ‬الحكومية‭. ‬













تحفظ حكومي على مشروع بقانون لإعفاء بعض الفئات من الرسوم القضائية

معيار إعفاء المتقاعدين الذين لا تزيد معاشاتهم على 1500 دينار يجافي العدالة

احالت‭ ‬الحكومة‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بشأن‭ ‬الرسوم‭ ‬القضائية‭ ‬يستهدف‭ ‬إعفاء‭ ‬الفئات‭ ‬المستحقة‭ ‬للدعم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بشأن‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والمتقاعدين‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬رواتبهم‭ ‬على‭ ‬1500‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬القضائية‭.‬

وطالبت‭ ‬الحكومة‭ ‬بإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬عدم‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬سن‭ ‬قانون‭ ‬جديد‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إليها‭ ‬قد‭ ‬تحققت‭ ‬بالفعل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأدوات‭ ‬التشريعية‭ ‬السارية‭ ‬إذ‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬بجديد‭ ‬وليس‭ ‬ترديدًا‭ ‬لما‭ ‬تضمنتهُ‭ ‬بالفعل‭ ‬قوانين‭ ‬أخرى‭ ‬سارية‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬التيسير‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الفئات‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يستطيعون‭ ‬تحمل‭ ‬تكاليف‭ ‬ورسوم‭ ‬التقاضي‭ ‬متحقق‭ ‬بالفعل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النص‭ ‬القائم‭ ‬والذي‭ ‬جاء‭ ‬التزاماً‭ ‬بما‭ ‬نصت‭ ‬عليه‭ ‬المادة‭ (‬20‭) ‬فقرة‭ (‬و‭) ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬والتي‭ ‬كفلت‭ ‬حق‭ ‬التقاضي‭ ‬والمساواة‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع،‭ ‬حيث‭ ‬أجازت‭ ‬الفقرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬المادة‭ (‬10‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الرسوم‭ ‬القضائية‭ ‬المذكور‭ ‬لوزير‭ ‬العدل‭ ‬أو‭ ‬لمن‭ ‬يفوضه‭ ‬أن‭ ‬يؤجل‭ ‬أو‭ ‬يعفي‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬القضائية‭ ‬كلها‭ ‬أو‭ ‬بعضها،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬الحالي‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تحدد‭ ‬فئات‭ ‬الرسوم‭ ‬وتعدّل‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يجاوز‭ (‬3 % ‭) ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬المطالبة‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬يزيد‭ ‬مقدارها‭ ‬على‭ ‬3000‭ ‬دينار،‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬الأحوال‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬أن‭ ‬تتجاوز‭ ‬قيمة‭ ‬الرسوم‭ ‬مائتي‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬كحدٍّ‭ ‬أقصى،‭ ‬ويجوز‭ ‬لوزير‭ ‬العدل‭ ‬أو‭ ‬لمن‭ ‬يفوضه‭ ‬أن‭ ‬يؤجل‭ ‬أو‭ ‬يعفي‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬القضائية‭ ‬كلّها‭ ‬أو‭ ‬بعضها‭ ‬من‭ ‬يثبت‭ ‬عجزه‭ ‬عن‭ ‬دفعها‭.‬

كما‭ ‬بينت‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬جوانب‭ ‬أخرى‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬المعيار‭ ‬الذي‭ ‬أخذ‭ ‬به‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المقترح‭ ‬والمتمثل‭ ‬في‭ ‬إعفاء‭ ‬المتقاعدين‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬معاشاتهم‭ ‬التقاعدية‭ ‬على‭ ‬ألف‭ ‬وخمسمائة‭ ‬دينار‭ ‬يجافي‭ ‬العدالة،‭ ‬فقد‭ ‬يكون‭ ‬معاش‭ ‬الشخص‭ ‬المتقاعد‭ ‬المراد‭ ‬إعفاؤه‭ ‬لا‭ ‬يجاوز‭ ‬1500‭ ‬دينار‭ ‬ولكن‭ ‬لديه‭ ‬مصادر‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الدخل،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يكون‭ ‬وفقاً‭ ‬لمشروع‭ ‬القانون‭ ‬المقترح‭ ‬مستحقاً‭ ‬للإعفاء‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬القضائية،‭ ‬وذلك‭ ‬خلافاً‭ ‬للواقع‭ ‬الذي‭ ‬مفاده‭ ‬أن‭ ‬دخله‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬1500‭ ‬دينار،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المتقاعدين‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬راتبه‭ ‬1500‭ ‬دينار،‭ ‬ووفقاً‭ ‬لمشروع‭ ‬القانون‭ ‬لا‭ ‬يستفيد‭ ‬من‭ ‬الاعفاء‭ ‬المقترح،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإن‭ ‬المعيار‭ ‬الذي‭ ‬وضعه‭ ‬المشرع‭ ‬وفقاً‭ ‬للفقرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬المادة‭ (‬10‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الرسوم‭ ‬القضائية‭ ‬والمتمثل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يؤجل‭ ‬أو‭ ‬يعفى‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬القضائية‭ ‬كلها‭ ‬أو‭ ‬بعضها‭ ‬من‭ ‬يثبت‭ ‬عجزه‭ ‬عن‭ ‬دفعها،‭ ‬هو‭ ‬الأولى‭ ‬بالتطبيق‭ ‬حيث‭ ‬يتسم‭ ‬بالموضوعية،‭ ‬ويحقق‭ ‬الغرض‭ ‬المنشود‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأصل‭ ‬في‭ ‬الرسوم‭ ‬هو‭ ‬الأداء،‭ ‬والاستثناء‭ ‬هو‭ ‬الإعفاء،‭ ‬حيث‭ ‬أورد‭ ‬المشرع‭ ‬تنظيما‭ ‬متكاملا‭ ‬لقواعد‭ ‬تقدير‭ ‬الرسوم‭ ‬القضائية‭ ‬محدداً‭ ‬طريقة‭ ‬اقتضائها‭ ‬والمتحمل‭ ‬بأدائها‭ ‬أو‭ ‬جزء‭ ‬منها‭ ‬ابتداء،‭ ‬ومجال‭ ‬الإعفاء‭ ‬منها‭ ‬لمن‭ ‬يثبت‭ ‬عجزه‭ ‬عن‭ ‬سدادها‭ ‬وفقًا‭ ‬لإجراءات‭ ‬وشروط‭ ‬معينة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬الاعفاء‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬الرسوم‭ ‬القضائية‭ ‬يتيح‭ ‬المجال‭ ‬لوجود‭ ‬لدد‭ ‬في‭ ‬الخصومة،‭ ‬وإشغال‭ ‬للمحاكم‭ ‬بالقضايا‭ ‬الكيدية،‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬المدعي‭ -‬بصفة‭ ‬عامة‭- ‬إذا‭ ‬أقام‭ ‬دعواه‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬يتحمل‭ ‬مقابل‭ ‬الخدمة‭ ‬التي‭ ‬يطلبها‭ ‬من‭ ‬مرفق‭ ‬العدالة‭ ‬عوضاً‭ ‬عما‭ ‬تتكبده‭ ‬الدولة‭ ‬من‭ ‬نفقة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تسيير‭ ‬هذا‭ ‬المرفق،‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يفتح‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬إقامة‭ ‬الدعاوى‭ ‬الكيدية،‭ ‬ويجعل‭ ‬من‭ ‬أغراض‭ ‬التداعي‭ ‬الكيد‭ ‬للمدعى‭ ‬عليه‭ ‬أو‭ ‬الإضرار‭ ‬به‭ ‬طالما‭ ‬أن‭ ‬المدعي‭ ‬في‭ ‬مأمن‭ ‬من‭ ‬تحمل‭ ‬التكاليف‭ ‬المالية‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬الرسوم‭ ‬القضائية‭ ‬الواجب‭ ‬أداؤها‭ ‬عند‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬القضاء،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الشخص‭ ‬المعفى‭ -‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬المدعي‭ ‬عليه‭- ‬قد‭ ‬يتمادى‭ ‬في‭ ‬لدد‭ ‬الخصومة،‭ ‬لكون‭ ‬المشرع‭ ‬قد‭ ‬أعفاه‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬القضائية،‭ ‬مما‭ ‬يكون‭ ‬مدعاة‭ ‬لعدم‭ ‬أداء‭ ‬الحقوق‭ ‬والمشقة‭ ‬على‭ ‬طالبيها،‭ ‬نتيجة‭ ‬عدم‭ ‬تحمله‭ ‬غرم‭ ‬التداعي‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬عاتقه،‭ ‬باعتباره‭ ‬المتسبب‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬الخصومة‭ ‬القضائية‭.‬

فيما‭ ‬أكدت‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني‭ ‬أن‭ ‬الإعفاء‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬القضائية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مبنيًا‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬موضوعية‭ ‬بين‭ ‬صراحة‭ ‬الضوابط‭ ‬والشروط‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬على‭ ‬أساسها‭ ‬هذا‭ ‬الإعفاء‭.‬









خفض جميع الرسوم الحكومية 50% للمتقاعدين

سيؤدي إلى زيادة عجز الميزانية وارتفاع الدين العام

أحالت‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بشأن‭ ‬الحماية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للمتقاعدين،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬الاستقرار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لفئة‭ ‬المتقاعدين‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬الذين‭ ‬لديهم‭ ‬خدمة‭ ‬تقاعدية‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ثلاثين‭ ‬سنة،‭ ‬مطالبة‭ ‬بإعادة‭ ‬النظر‭ ‬فيه‭ ‬لأنه‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬موجها‭ ‬إلى‭ ‬فئة‭ ‬معينة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ (‬فئة‭ ‬المتقاعدين‭)‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬حقوق‭ ‬المسنين‭ ‬أوسع‭ ‬نطاقا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الفئات‭ ‬المستهدفة‭ ‬بأحكامه‭.‬

وبينت‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬المادة‭ (‬3‭) ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬التي‭ ‬تلزم‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بتخفيض‭ ‬الرسوم‭ ‬بنسبة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ (‬50 % ‭) ‬لجميع‭ ‬المتقاعدين‭ ‬المشمولين‭ ‬بأحكامه،‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬حقوق‭ ‬المسنين‭ ‬يذهب‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬حيث‭ ‬يمنح‭ ‬المسنين‭ ‬تخفيضات‭ ‬تشمل‭ ‬الرسوم‭ ‬الحكومية‭ ‬والمستلزمات‭ ‬المعيشية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬إذ‭ ‬تنص‭ ‬المادة‭ (‬9‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬58‭) ‬لسنة‭ ‬2009‭ ‬بشأن‭ ‬حقوق‭ ‬المسنين‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تتولى‭ ‬الوزارة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬إصدار‭ ‬بطاقة‭ ‬خدمة‭ ‬المسن‭ ‬يمنح‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تخفيضا‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ (‬50 % ‭) ‬على‭ ‬الرسوم‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬الدولة‭ ‬ويصدر‭ ‬بها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬كما‭ ‬يمنح‭ ‬المسن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البطاقة‭ ‬تخفيضات‭ ‬للمستلزمات‭ ‬المعيشية‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬والشركات‭ ‬التي‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬بطاقة‭ ‬خدمة‭ ‬المسن‭ ‬تمنح‭ ‬المسن‭ ‬تخفيضاً‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ (‬50 % ‭) ‬على‭ ‬الرسوم‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬الدولة‭ ‬الرسوم‭ ‬الحكومية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬منح‭ ‬المسن‭ ‬تخفيضات‭ ‬للمستلزمات‭ ‬المعيشية‭ ‬من‭ ‬الحيات‭ ‬والشركات‭ ‬الخاصة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬منح‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬تخفيضا‭ ‬بنسبة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ (‬50 % ‭) ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬الحكومية‭. ‬كما‭ ‬صدرت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المختلفة‭ ‬بمنح‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬نفس‭ ‬نسبة‭ ‬التخفيض‭ ‬على‭ ‬الرسوم‭ ‬المستحقة‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها،‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬حقوق‭ ‬المسنين‭ ‬أعم‭ ‬وأشمل‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المقدم،‭ ‬ويغطي‭ ‬نطاقا‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬والمزايا‭ ‬للمسنين‭ ‬والمتقاعدين‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬أهداف‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المائل‭ ‬متحققة‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المنظومة‭ ‬التشريعية‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭.‬

أما‭ ‬بخصوص‭ ‬الصحة‭ ‬وإلزام‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة‭ ‬بتخفيض‭ ‬التكاليف‭ ‬المقررة‭ ‬للخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬المشمولين‭ ‬بأحكامه‭ ‬بنسبة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ (‬50 % ‭) ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬تلك‭ ‬التكاليف،‭ ‬فإن‭ ‬الدولة‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬إلزام‭ ‬تلك‭ ‬المؤسسات‭ ‬بإجراء‭ ‬هذا‭ ‬التخفيض،‭ ‬لأن‭ ‬فرض‭ ‬أي‭ ‬التزام‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬مبدأ‭ ‬استقلالية‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬شؤونها،‭ ‬والتدخل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬قد‭ ‬يشكل‭ ‬تعديا‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ ‬الخاصة‭ ‬المكفولة‭ ‬دستوريا،‭ ‬بما‭ ‬يتعين‭ ‬معه‭ ‬احترام‭ ‬استقلالية‭ ‬تلك‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬قراراتها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تدخل‭ ‬مباشر‭ ‬من‭ ‬الدولة،‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬ما‭ ‬يفرضه‭ ‬القانون‭ ‬وبمراعاة‭ ‬أحكام‭ ‬الدستور‭.‬

وبينت‭ ‬الحكومة‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬تخفيض‭ ‬جميع‭ ‬الرسوم‭ ‬الحكومية‭ ‬المقررة‭ ‬قانونا‭ ‬بنسبة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ (‬50 % ‭)‬،‭ ‬فستؤدي‭ ‬بالضرورة‭ ‬إلى‭ ‬تحمل‭ ‬الحكومة‭ ‬التزامات‭ ‬مالية‭ ‬إضافية‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مدرجة‭ ‬مسبقاً،‭ ‬مما‭ ‬سيؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬قدرة‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬خدماتها‭ ‬للمواطنين‭ ‬بشكل‭ ‬مستدام،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬سيعيق‭ ‬خطط‭ ‬الحكومة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬الأداء‭ ‬المالي،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تواجهها،‭ ‬والتي‭ ‬تسعى‭ ‬الحكومة‭ ‬للتغلب‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامجها‭ ‬والخطط‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تضعها‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذها‭ ‬بكل‭ ‬الوسائل‭ ‬المتاحة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬اقتصاد‭ ‬مستدام‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬التنافسية‭ ‬والعدالة‭.‬

ورأت‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬عجز‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة،‭ ‬وارتفاع‭ ‬حجم‭ ‬الدين‭ ‬العام،‭ ‬والإخلال‭ ‬ببرنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬اعتماده‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬المتفق‭ ‬عليه‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭.‬









لا ترحيل للإجازات الرسمية إلى قبل أو بعد الإجازة الأسبوعية

رفضت‭ ‬الحكومة‭ ‬المقترح‭ ‬برغبة‭ ‬بصفة‭ ‬الاستعجال‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بشأن‭ ‬ترحيل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الإجازات‭ ‬الرسمية‭ ‬إلى‭ ‬قبل‭ ‬أو‭ ‬بعد‭ ‬الإجازة‭ ‬الأسبوعية‭.‬

وأشارت‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العطلات‭ ‬الرسمية‭ ‬المحددة‭ ‬التي‭ ‬تسري‭ ‬على‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي،‭ ‬منها‭ ‬ما‭ ‬يرتبط‭ ‬بالشعائر‭ ‬الدينية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬بالتقويم‭ ‬الهجري،‭ ‬ويختلف‭ ‬موعدها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬لدوران‭ ‬السنة‭ ‬الهجرية‭ ‬مع‭ ‬أيام‭ ‬السنة‭ ‬الميلادية،‭ ‬بحيث‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تقع‭ ‬الإجازة‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الأسبوع،‭ ‬وفي‭ ‬سنة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬بدايتها‭ ‬أو‭ ‬نهايتها،‭ ‬وكذلك‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬العطلات‭ ‬ما‭ ‬يرتبط‭ ‬بمناسبات‭ ‬وأعياد‭ ‬وطنية‭ ‬محلية‭ ‬وعالمية،‭ ‬وهي‭ ‬جميعًا‭ ‬ذات‭ ‬دلالات‭ ‬وطنية‭ ‬وعالمية‭ ‬ودينية‭ ‬ترافقها‭ ‬احتفالات‭ ‬محلية‭ ‬وإقليمية‭ ‬وعالمية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يقتضي‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬رمزيتها‭.‬

وأشارت‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي،‭ ‬فإن‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭ ‬يقرر‭ ‬للعامل‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬إجازة‭ ‬بأجر‭ ‬كامل‭ ‬في‭ ‬الأعياد‭ ‬والمناسبات‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬يصدر‭ ‬بتحديدها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬الوزير،‭ ‬ويجوز‭ ‬لصاحب‭ ‬العمل‭ ‬تشغيل‭ ‬العامل‭ ‬خلال‭ ‬الإجازات‭ ‬الرسمية‭ ‬إذا‭ ‬اقتضت‭ ‬ظروف‭ ‬العمل‭ ‬ذلك،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يمنح‭ ‬العامل‭ ‬أجرًا‭ ‬إضافيًا،‭ ‬أو‭ ‬يمنح‭ ‬يومًا‭ ‬عوضا‭ ‬عنه‭ ‬حسب‭ ‬اختيار‭ ‬العامل،‭ ‬ولا‭ ‬توجد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التنظيم‭ ‬أية‭ ‬مشاكل‭ ‬تذكر،‭ ‬ومن‭ ‬المهم‭ ‬تحقيق‭ ‬التوافق‭ ‬في‭ ‬أيام‭ ‬العطلات‭ ‬الرسمية‭ ‬بين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والأهلي،‭ ‬والأمر‭ ‬يتطلب‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬ممثلي‭ ‬كل‭ ‬قطاعات‭ ‬العمل‭ ‬الأهلي‭ ‬بصورة‭ ‬توازن‭ ‬بين‭ ‬حقوق‭ ‬الأطراف‭ ‬كافة،‭ ‬وتقييم‭ ‬ودراسة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬لمدى‭ ‬تأثير‭ ‬هذا‭ ‬التعديل‭ ‬على‭ ‬الحركة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬والصناعية‭ ‬والسياحية‮

‬في‮

‬المملكة‭.‬









أولوية لشكاوى أجور العمال

وافقت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بصفة‭ ‬الاستعجال‭ ‬بشأن‭ ‬تشديد‭ ‬رقابة‭ ‬الجهة‭ ‬المعنية‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬الأجور‭ ‬المستحقة‭ ‬للعمال‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة،‭ ‬موضحه‭ ‬أنها‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فرضها‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬مدى‭ ‬التزامها‭ ‬بسداد‭ ‬الأجور‭ ‬المستحقة‭ ‬للعمال‭ ‬كون‭ ‬أنها‭ ‬تعتبر‭ ‬مسألة‭ ‬تمس‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬حماية‭ ‬حق‭ ‬العامل‭ ‬في‭ ‬الأجر،‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬باستحداث‭ ‬نظام‭ ‬حماية‭ ‬الأجور‭ ‬كمبادرة‭ ‬حماية‭ ‬أجور‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬المعروض‭ ‬على‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬القادمة‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬إعطاء‭ ‬شكاوى‭ ‬الأجور‭ ‬أولوية‭ ‬في‭ ‬الزيارات‭ ‬التفتيشية‭ ‬واعتماد‭ ‬إجراءات‭ ‬استباقية‭ ‬لضبط‭ ‬المنشآت‭ ‬المخالفة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬إذ‭ ‬يتم‭ ‬تزويد‭ ‬الوزارة‭ ‬بقوائم‭ ‬تتضمن‭ ‬المنشآت‭ ‬غير‭ ‬الملتزمة‭.‬









الحكومة تتمسك بالمرونة

التشريعية لوزارة الإسكان

طالبت‭ ‬الحكومة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يجيز‭ ‬لوزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬تمويل‭ ‬المواطنين‭ ‬المخصص‭ ‬لهم‭ ‬قسائم‭ ‬سكنية‭ ‬لبناء‭ ‬مساكن‭ ‬عليها‭ ‬وفقاً‭ ‬لقرار‭ ‬يصدر‭ ‬من‭ ‬الوزير‭ ‬بتنظيم‭ ‬ضوابط‭ ‬منح‭ ‬هذا‭ ‬التمويل،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬سيقيد‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمة‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ (‬قسيمة‭ ‬سكنية‭ ‬وتمويل‭)‬،‭ ‬مما‭ ‬سيخلق‭ ‬قوائم‭ ‬انتظار‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬دراسة‭ ‬إمكانية‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬تلك‭ ‬الطلبات‭ ‬مستقبلاً،‭ ‬علماً‭ ‬بأن‭ ‬الوزارة‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬أصدرت‭ ‬قراراً‭ ‬بتنظيم‭ ‬خدمتي‭ ‬قسيمة‭ ‬سكنية‭ ‬وتمويل،‭ ‬وذلك‭ ‬للمواطنين‭ ‬الذين‭ ‬تعود‭ ‬طلباتهم‭ ‬إلى‭ ‬الأعوام‭ ‬2004‭ ‬وما‭ ‬قبلها،‭ ‬كما‭ ‬تقوم‭ ‬الوزارة‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬بدراسة‭ ‬إمكانية‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬إسكانية‭ ‬جديدة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬الطلبات،‭ ‬وذلك‭ ‬حال‭ ‬توافر‭ ‬الميزانيات‭ ‬الأراضي‭.‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬يرمي‭ ‬إليه‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المقترح‭ ‬متحقق‭ ‬بما‭ ‬قرره‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬الإسكان‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬مبرر‭ ‬تشريعي‭ ‬لإجراء‭ ‬هذا‭ ‬التعديل،‭ ‬كون‭ ‬الهدف‭ ‬منه‭ ‬متحققا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أداة‭ ‬قانونية‭ ‬أدنى‭ ‬تكفي‭ ‬لتحقيقه،‭ ‬والمتمثلة‭ ‬فيما‭ ‬يصدره‭ ‬وزير‭ ‬الإسكان‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬بإضافة‭ ‬خدمات‭ ‬إسكانية‭ ‬أخرى،‭ ‬ولذلك‭ ‬فمن‭ ‬الأوفق‭ ‬أن‭ ‬يترك‭ ‬لوزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬المرونة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬إصدار‭ ‬القرارات‭ ‬الوزارية‭ ‬اللازمة‭ ‬بإضافة‭ ‬أو‭ ‬استحداث‭ ‬أي‭ ‬خدمات‭ ‬إسكانية‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أي‭ ‬برامج‭ ‬إسكانية‭ ‬تطلقها‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬تدخل‭ ‬تشريعي‭.‬





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