Saturday, 19 October 2024 06:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ديون أوروبا تجاوزت الـ13 تريليون يورو حتى الآن والوضع يتفاقم

10/18/2024 4:06:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

سلطت‭ ‬التقارير‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مسألة‭ ‬تفاقم‭ ‬مشكلة‭ ‬الديون‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬اليورو،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬ديون‭ ‬أوروبا‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تشكل‭ ‬تهديدًا‭ ‬للاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬ككل‭.‬

ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬السعودية‭ ‬تحذيرات‭ ‬أستاذ‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الكلي‭ ‬الدكتور‭ ‬إس‭. ‬مايكل،‭ ‬الذي‭ ‬وصف‭ ‬قضية‭ ‬الديون‭ ‬الأوروبية‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬غابة‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬المشتعلة‭ ‬يتجول‭ ‬فيها‭ ‬السكان‭ ‬حاملين‭ ‬المشاعل‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الخبير‭: ‬‮«‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الظروف‭ ‬لم‭ ‬تنضج‭ ‬بعد‭ ‬لإشعال‭ ‬فتيل‭ ‬أزمة‭ ‬كهذه،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬قابلة‭ ‬للانفجار‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬ولو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الديون‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬منطقة‭ ‬اليورو‭ ‬بلغت‭ ‬مستويات‭ ‬قياسية،‭ ‬وتجاوزت‭ ‬نسبة‭ ‬الدين‭ ‬إلى‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬حدود‭ ‬100 % ،‭ ‬إذ‭ ‬بلغت‭ ‬في‭ ‬اليونان‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬16 % ،‭ ‬وفي‭ ‬إيطاليا‭ ‬ 138 % ،‭ ‬وفي‭ ‬إسبانيا‭ ‬109 % ،‭ ‬وفي‭ ‬فرنسا‭ ‬111 % ‭ ‬تقريبا‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬نسب‭ ‬مقلقة‭ ‬للغاية،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التباطؤ‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬المنطقة‭ ‬نتيجة‭ ‬الضغوط‭ ‬التضخمية،‭ ‬وتأثيرات‭ ‬حرب‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬والسياسات‭ ‬النقدية‭ ‬المتشددة‭ ‬للبنوك‭ ‬المركزية‮»‬‭.‬

وبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬ديون‭ ‬منطقة‭ ‬اليورو‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬قرابة‭ ‬13‭ ‬تريليون‭ ‬دولار،‭ ‬بينما‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬ديون‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ككل‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬14‭ ‬تريليون‭ ‬دولار،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬82 % ‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭.‬

وتعد‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬المرتفعة‭ ‬عاملا‭ ‬رئيسا‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬تكاليف‭ ‬خدمة‭ ‬الدين‭ ‬الأوروبي،‭ ‬ما‭ ‬يضع‭ ‬ضغطا‭ ‬على‭ ‬الحكومات‭ ‬المثقلة‭ ‬بالديون‭.‬

MENAFN18102024000055011008ID1108796466

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث