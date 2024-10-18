ديون أوروبا تجاوزت الـ13 تريليون يورو حتى الآن والوضع يتفاقم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

سلطت‭ ‬التقارير‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مسألة‭ ‬تفاقم‭ ‬مشكلة‭ ‬الديون‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬اليورو،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬ديون‭ ‬أوروبا‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تشكل‭ ‬تهديدًا‭ ‬للاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬ككل‭.‬

ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬السعودية‭ ‬تحذيرات‭ ‬أستاذ‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الكلي‭ ‬الدكتور‭ ‬إس‭. ‬مايكل،‭ ‬الذي‭ ‬وصف‭ ‬قضية‭ ‬الديون‭ ‬الأوروبية‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬غابة‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬المشتعلة‭ ‬يتجول‭ ‬فيها‭ ‬السكان‭ ‬حاملين‭ ‬المشاعل‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الخبير‭: ‬‮«‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الظروف‭ ‬لم‭ ‬تنضج‭ ‬بعد‭ ‬لإشعال‭ ‬فتيل‭ ‬أزمة‭ ‬كهذه،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬قابلة‭ ‬للانفجار‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬ولو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الديون‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬منطقة‭ ‬اليورو‭ ‬بلغت‭ ‬مستويات‭ ‬قياسية،‭ ‬وتجاوزت‭ ‬نسبة‭ ‬الدين‭ ‬إلى‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬حدود‭ ‬100 % ،‭ ‬إذ‭ ‬بلغت‭ ‬في‭ ‬اليونان‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬16 % ،‭ ‬وفي‭ ‬إيطاليا‭ ‬ 138 % ،‭ ‬وفي‭ ‬إسبانيا‭ ‬109 % ،‭ ‬وفي‭ ‬فرنسا‭ ‬111 % ‭ ‬تقريبا‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬نسب‭ ‬مقلقة‭ ‬للغاية،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التباطؤ‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬المنطقة‭ ‬نتيجة‭ ‬الضغوط‭ ‬التضخمية،‭ ‬وتأثيرات‭ ‬حرب‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬والسياسات‭ ‬النقدية‭ ‬المتشددة‭ ‬للبنوك‭ ‬المركزية‮»‬‭.‬

وبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬ديون‭ ‬منطقة‭ ‬اليورو‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬قرابة‭ ‬13‭ ‬تريليون‭ ‬دولار،‭ ‬بينما‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬ديون‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ككل‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬14‭ ‬تريليون‭ ‬دولار،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬82 % ‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭.‬

وتعد‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬المرتفعة‭ ‬عاملا‭ ‬رئيسا‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬تكاليف‭ ‬خدمة‭ ‬الدين‭ ‬الأوروبي،‭ ‬ما‭ ‬يضع‭ ‬ضغطا‭ ‬على‭ ‬الحكومات‭ ‬المثقلة‭ ‬بالديون‭.‬