أكثر من 100 مستشار مسلم من حزب العمال يطالبون ستارمر بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

كشفت‭ ‬إذاعة‭ ‬‮«‬ LBC ‮»‬‭ ‬أن‭ ‬114‭ ‬مستشارًا‭ ‬مسلمًا‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬قد‭ ‬كتبوا‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭ ‬مطالبين‭ ‬بفرض‭ ‬حظر‭ ‬فوري‭ ‬على‭ ‬مبيعات‭ ‬الأسلحة‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭.‬

ودعا‭ ‬السياسيون‭ ‬المنتخبون‭ ‬زعيم‭ ‬حزبهم‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭ ‬في‭ ‬الرسالة‭ ‬المفتوحة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬فرض‭ ‬تعليق‭ ‬فوري‭ ‬وكامل‭ ‬لمبيعات‭ ‬الأسلحة‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‮»‬‭.‬

وتم‭ ‬تنسيق‭ ‬هذه‭ ‬الرسالة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شبكة‭ ‬مسلمي‭ ‬حزب‭ ‬العمال،‭ ‬حيث‭ ‬أكدوا‭ ‬في‭ ‬نص‭ ‬الرسالة‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬نكون‭ ‬متواطئين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الانتهاكات‭ ‬الواضحة‭ ‬للقانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‮»‬،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬واجبنا‭ ‬الأخلاقي‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬نتصرف‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أضافوا‭: ‬‮«‬اجتمعنا،‭ ‬كمستشارين،‭ ‬كمسلمين،‭ ‬وكأعضاء‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬العمال،‭ ‬لنطالب‭ ‬هذه‭ ‬الحكومة‭ ‬العمالية‭ ‬بالوفاء‭ ‬بالتزامنا‭ ‬الأخلاقي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعليق‭ ‬جميع‭ ‬مبيعات‭ ‬الأسلحة‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬احترام‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬ديفيد‭ ‬لامي‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬تعليق‭ ‬حوالي‭ ‬30‭ ‬رخصة‭ ‬لتصدير‭ ‬الأسلحة‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬350‭ ‬رخصة‭. ‬وأثر‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬تصدير‭ ‬معدات‭ ‬مثل‭ ‬أجزاء‭ ‬الطائرات‭ ‬المقاتلة‭ ‬وطائرات‭ ‬الهليكوبتر‭ ‬والطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭. ‬وتعرض‭ ‬القرار‭ ‬حينها‭ ‬لانتقادات‭ ‬من‭ ‬وزراء‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭.‬