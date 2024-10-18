أكثر من 100 مستشار مسلم من حزب العمال يطالبون ستارمر بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
كشفت إذاعة « LBC » أن 114 مستشارًا مسلمًا من حزب العمال قد كتبوا إلى رئيس الوزراء كير ستارمر مطالبين بفرض حظر فوري على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
ودعا السياسيون المنتخبون زعيم حزبهم كير ستارمر في الرسالة المفتوحة إلى «فرض تعليق فوري وكامل لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل».
وتم تنسيق هذه الرسالة من قبل شبكة مسلمي حزب العمال، حيث أكدوا في نص الرسالة: «يجب ألا نكون متواطئين في هذه الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي»، مشيرين إلى أن «واجبنا الأخلاقي هو أن نتصرف الآن».
كما أضافوا: «اجتمعنا، كمستشارين، كمسلمين، وكأعضاء في حزب العمال، لنطالب هذه الحكومة العمالية بالوفاء بالتزامنا الأخلاقي من خلال تعليق جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل حتى يتم احترام القانون الإنساني الدولي».
وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قد أعلن الشهر الماضي تعليق حوالي 30 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل من إجمالي 350 رخصة. وأثر هذا القرار على تصدير معدات مثل أجزاء الطائرات المقاتلة وطائرات الهليكوبتر والطائرات بدون طيار. وتعرض القرار حينها لانتقادات من وزراء في الحكومة الإسرائيلية.
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