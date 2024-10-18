الأمم المتحدة: غزة ((جحيم على الأرض)) لمليون طفل فلسطيني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

جنيف‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قالت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬مليون‭ ‬طفل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬يعيشون‭ ‬‮«‬جحيما‭ ‬على‭ ‬الأرض‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬قُتل‭ ‬نحو‭ ‬40‭ ‬طفلا‭ ‬هناك‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬مدى‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬

وقال‭ ‬جيمس‭ ‬إلدر،‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطفولة‭ (‬يونيسف‭) ‬إنه‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬‮«‬يظل‭ ‬الأطفال‭ ‬يعانون‭ ‬أذى‭ ‬يوميا‭ ‬لا‭ ‬يوصف‮»‬‭.

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وأضاف‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬غزة‭ ‬هي‭ ‬التجسيد‭ ‬الحقيقي‭ ‬للجحيم‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬مليون‭ ‬طفل‭ ‬فيها‭. ‬والوضع‭ ‬يزداد‭ ‬سوءا‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬يوم‮»‬‭.

‬وأوضح‭ ‬إلدر‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬اكتوبر‭ ‬2023‭ ‬فإن‭ ‬التقديرات‭ ‬‮«‬المحافظة‮»‬‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬بين‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تجاوز‭ ‬14100‭.

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وهذا‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬وفقا‭ ‬لمقياس‭ ‬محافظ،‭ ‬يُقتل‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬35‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬فتاة‭ ‬وصبي‭ ‬يوميا‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‮»‬‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭.

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بحسب‭ ‬إلدر‭ ‬فإن‭ ‬الأرقام‭ ‬ــ‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬والتي‭ ‬قدرت‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬42400‭ ‬ــ‭ ‬موثوقة‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬والكثير‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‮»‬‭.

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وقال‭ ‬إن‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬نجوا‭ ‬من‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬اليومية‭ ‬والعمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬واجهوا‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬ظروفا‭ ‬مروعة‭.

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وكان‭ ‬الأطفال‭ ‬ينزحون‭ ‬مرارا‭ ‬وتكرارا‭ ‬بسبب‭ ‬العنف‭ ‬وأوامر‭ ‬الإخلاء‭ ‬المتكررة‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬‮«‬يسيطر‭ ‬الحرمان‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬بأكملها‮»‬‭.

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وتساءل‭ ‬‮«‬أين‭ ‬يذهب‭ ‬الأطفال‭ ‬وأسرهم؟‭ ‬إنهم‭ ‬ليسوا‭ ‬آمنين‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬والملاجئ‭. ‬ليسوا‭ ‬آمنين‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭. ‬وبالتأكيد‭ ‬ليسوا‭ ‬آمنين‭ ‬في‭ ‬المخيمات‭ ‬المكتظة‮»‬‭. ‬

وعرض‭ ‬إلدر‭ ‬تجربة‭ ‬طفلة‭ ‬تبلغ‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬تدعى‭ ‬قمر،‭ ‬أصيبت‭ ‬في‭ ‬قدمها‭ ‬أثناء‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭. ‬

وتم‭ ‬نقلها‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬فرض‭ ‬حصار‭ ‬عليه‭ ‬مدة‭ ‬20‭ ‬يومًا،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬نقلها‭ ‬أو‭ ‬تأمين‭ ‬العلاج‭ ‬الذي‭ ‬تحتاج‭ ‬اليه‭ ‬حتى‭ ‬تم‭ ‬بتر‭ ‬ساقها‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬في‭ ‬أي‭ ‬وضع‭ ‬طبيعي‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما،‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬ساق‭ ‬هذه‭ ‬الصغيرة‭ ‬لتحتاج‭ ‬إلى‭ ‬بتر‭ ‬أبدا‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬أوامر‭ ‬الإخلاء‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬إسرائيل،‭ ‬اضطرت‭ ‬الطفلة‭ ‬ووالدتها‭ ‬وشقيقتها‭ ‬التي‭ ‬أصيبت‭ ‬أيضا،‭ ‬إلى‭ ‬الانتقال‭ ‬جنوبا‭ ‬سيرا‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬إنهم‭ ‬يعيشون‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬خيمة‭ ‬ممزقة،‭ ‬محاطة‭ ‬بالمياه‭ ‬الراكدة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬قمر‭ ‬‮«‬بالطبع‭ ‬تعاني‭ ‬صدمة‭ ‬كبيرة‮»‬،‭ ‬ولا‭ ‬يمكنها‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأطراف‭ ‬الاصطناعية‭.

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وقال‭ ‬إن‭ ‬اليونيسف‭ ‬حذرت‭ ‬بالفعل‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬غزة‭ ‬أصبحت‭ ‬‮«‬مقبرة‭ ‬لآلاف‭ ‬الأطفال‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬عام‭. ‬

وفي‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬أعلنت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬غزة‭ ‬هي‭ ‬‮«‬المكان‭ ‬الأكثر‭ ‬خطورة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الأطفال‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬المتحدث‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬يوم،‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام،‭ ‬تتعزز‭ ‬هذه‭ ‬الحقيقة‭ ‬الوحشية‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الأدلة‮»‬‭. ‬

وتساءل‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يحرك‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬الرعب‭ ‬إنسانيتنا‭ ‬ويدفعنا‭ ‬إلى‭ ‬التصرف،‭ ‬فما‭ ‬الذي‭ ‬سيدفعنا‭ ‬إذن؟‮»‬‭. ‬