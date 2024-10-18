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اليونيفيل تندد بالهجمات الإسرائيلية المتعمدة.. وتؤكد: قد نلجأ إلى الدفاع عن أنفسنا

10/18/2024 4:06:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

جنيف‭ - (‬رويترز‭): ‬قالت‭ ‬قوة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المؤقتة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ (‬اليونيفيل‭) ‬أمس‭ ‬إنها‭ ‬تعرضت‭ ‬لبضع‭ ‬هجمات‭ ‬متعمدة‭ ‬شنتها‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬وإن‭ ‬جهود‭ ‬مساعدة‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬القرى‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الحرب‭ ‬تتعطل‭ ‬بسبب‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬

وتتمركز‭ ‬بعثة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬لمراقبة‭ ‬أعمال‭ ‬القتال‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬خط‭ ‬ترسيم‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬وهي‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬اشتباكات‭ ‬عنيفة‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ومقاتلي‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭. ‬

وأصيب‭ ‬اثنان‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬برج‭ ‬مراقبة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬فظهرت‭ ‬انتقادات‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬الخمسين‭ ‬المساهمين‭ ‬بجنود‭ ‬في‭ ‬قوة‭ ‬اليونيفيل‭ ‬التي‭ ‬قوامها‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬جندي‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬اليونيفيل‭ ‬أندريا‭ ‬تيننتي‭ ‬عبر‭ ‬اتصال‭ ‬مصور‭ ‬من‭ ‬بيروت‭ ‬‮«‬استُهدفنا‭ ‬بضع‭ ‬مرات،‭ ‬خمس‭ ‬منها‭ ‬بهجمات‭ ‬متعمدة‭. ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬دور‭ ‬اليونيفيل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬أهم‭ ‬من‭ ‬ذي‭ ‬قبل‭. ‬علينا‭ ‬البقاء‮»‬‭. ‬

وتزعم‭ ‬إسرائيل‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬توفر‭ ‬درعا‭ ‬بشرية‭ ‬لمقاتلي‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وطلبت‭ ‬من‭ ‬اليونيفيل‭ ‬انتقال‭ ‬قوات‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وهو‭ ‬طلب‭ ‬رفضته‭ ‬البعثة‭. ‬

ورفض‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬اتهامات‭ ‬الاستهداف‭ ‬المتعمد‭ ‬لليونيفيل‭. ‬

لكن‭ ‬تيننتي‭ ‬طعن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬قائلا‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الحوادث‭ ‬التي‭ ‬وصفها‭ ‬اخترقت‭ ‬قوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬موقعا‭ ‬لقوات‭ ‬اليونيفيل‭ ‬وبقيت‭ ‬هناك‭ ‬45‭ ‬دقيقة‭. ‬

وحين‭ ‬سئل‭ ‬عن‭ ‬احتمال‭ ‬أن‭ ‬تفكر‭ ‬قوات‭ ‬اليونيفيل‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬أمام‭ ‬إسرائيل،‭ ‬قال‭ ‬تيننتي‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬خيار‭ ‬لكن‭ ‬القوات‭ ‬تحاول‭ ‬حاليا‭ ‬خفض‭ ‬التوترات‭. ‬

وعبر‭ ‬تيننتي‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬على‭ ‬المدنيين‭ ‬الذين‭ ‬مازالوا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬والذين‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬عمال‭ ‬الإغاثة‭ ‬يواجهون‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إليهم‭ ‬بسبب‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المستمر‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬الدمار‭ ‬والتخريب‭ ‬بقرى‭ ‬كثيرة‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الخط‭ ‬الأزرق،‭ ‬بل‭ ‬وأبعد‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬شيء‭ ‬مروع‮»‬‭. ‬والخط‭ ‬الأزرق‭ ‬هو‭ ‬الخط‭ ‬الذي‭ ‬رسمته‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ليفصل‭ ‬لبنان‭ ‬عن‭ ‬إسرائيل‭ ‬وهضبة‭ ‬الجولان‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬إسقاط‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬سفينة‭ ‬لليونيفيل‭ ‬قبالة‭ ‬ساحل‭ ‬لبنان‭ ‬الخميس،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬‮«‬جاءت‭ ‬الطائرة‭ ‬المسيرة‭ ‬من‭ ‬الجنوب‭ ‬ودارت‭ ‬حول‭ ‬سفينتنا‭ ‬واقتربت‭ ‬كثيرا،‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬أمتار‭ ‬قليلة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬التحقيق‭ ‬جار‭ ‬في‭ ‬الحادث‭. ‬

وقال‭ ‬تيننتي‭ ‬أيضا‭ ‬إن‭ ‬تحقيقا‭ ‬أجري‭ ‬قبل‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‭ ‬رصد‭ ‬‮«‬آثارا‭ ‬لاستخدام‭ ‬محتمل‭ ‬للفسفور‭ ‬الأبيض‮»‬‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قرب‭ ‬قاعدة‭ ‬تابعة‭ ‬لليونيفيل‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بالأمر‭. ‬

وذخيرة‭ ‬الفسفور‭ ‬الأبيض‭ ‬ليست‭ ‬محظورة‭ ‬كسلاح‭ ‬كيماوي‭ ‬واستخدام‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬سحب‭ ‬دخان‭ ‬أو‭ ‬وضع‭ ‬علامة‭ ‬على‭ ‬الأهداف‭ ‬أو‭ ‬حرق‭ ‬بنايات‭ ‬موثق‭. ‬

ويمكن‭ ‬لهذه‭ ‬الذخيرة‭ ‬التسبب‭ ‬في‭ ‬حروق‭ ‬خطيرة‭ ‬وإشعال‭ ‬حرائق،‭ ‬ولذا‭ ‬منعت‭ ‬معاهدات‭ ‬دولية‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬أهداف‭ ‬عسكرية‭ ‬تقع‭ ‬بين‭ ‬المدنيين‭. ‬

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