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رئيسة وزراء إيطاليا تعتزم إجراء محادثات مع نتنياهو بعد زيارتها للبنان والأردن

10/18/2024 4:06:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ - (‬الوكالات‭): ‬قالت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الإيطالية‭ ‬جورجا‭ ‬ميلوني‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬إنها‭ ‬تعتزم‭ ‬إجراء‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬بعد‭ ‬زيارتها‭ ‬الحالية‭ ‬للبنان‭ ‬والأردن‭. ‬وقالت‭ ‬للصحفيين‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬رحلتي‭ ‬سأتصل‭ ‬برئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬نتنياهو‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬اللبناني‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬ورئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الإيطالية‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬إنهما‭ ‬اتفقا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الحل‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬الأولوية‭ ‬على‭ ‬العنف،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقداه‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬المسؤولة‭ ‬الإيطالية‭. ‬

وقال‭ ‬ميقاتي‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬درس‭ ‬لكل‭ ‬اللبنانيين‭ ‬للنأي‭ ‬عن‭ ‬الصراعات‭ ‬الإقليمية‭. ‬من‭ ‬جانبها‭ ‬اعتبرت‭ ‬ميلوني‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬‮«‬غير‭ ‬المقبول‮»‬‭ ‬استهداف‭ ‬قوة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المؤقتة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ (‬اليونيفيل‭) ‬والتي‭ ‬اتهمت‭ ‬اسرائيل‭ ‬باستهداف‭ ‬مواقع‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭. ‬وطالبت‭ ‬ميلوني،‭ ‬وهي‭ ‬أول‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬أو‭ ‬حكومة‭ ‬يزور‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬تكثيف‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬سبتمبر،‭ ‬بحماية‭ ‬قوة‭ ‬اليونيفيل‭ ‬التي‭ ‬تضمّ‭ ‬جنودا‭ ‬ايطاليين‭. ‬

وقالت‭ ‬ميلوني‭: ‬‮«‬أعتبر‭ ‬أن‭ ‬استهداف‭ ‬اليونيفيل‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬مقبول،‭ ‬وأطالب‭ ‬مرة‭ ‬جديدة‭ ‬بأنه‭ ‬ينبغي‭ ‬لكل‭ ‬الأطراف‭ ‬أن‭ ‬تضمن‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأوقات‭ ‬سلامة‭ ‬كلّ‭ ‬جندي‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬الجنود‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬لذلك‭ ‬أنا‭ ‬على‭ ‬اقتناع‭ ‬بأنه‭ ‬ينبغي‭ ‬تعزيز‭ ‬اليونيفيل‭. ‬وعبر‭ ‬تعزيزها‭ ‬فقط‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حيادها‭ ‬سيكون‭ ‬بإمكاننا‭ ‬قلب‭ ‬الصفحة‮»‬‭. ‬

وتنشر‭ ‬إيطاليا‭ ‬نحو‭ ‬ألف‭ ‬جندي‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬قوة‭ ‬اليونيفيل‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬عديدها‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬جندي‭. ‬واتهمت‭ ‬اليونيفيل‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بإطلاق‭ ‬النار‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬متكرر‮»‬‭ ‬و«متعمد‮»‬‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬لها‭. ‬وأصيب‭ ‬خمسة‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‭ ‬وتعرضت‭ ‬مواقع‭ ‬البعثة‭ ‬‮«‬لأضرار‭ ‬جسيمة‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬بحثت‭ ‬ميلوني‭ ‬مع‭ ‬عاهل‭ ‬الاردن‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬العقبة‭ ‬جنوب‭ ‬المملكة‭ ‬جهود‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬للحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬وغزة‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬الاردني‭. ‬وبحسب‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬تم‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬للحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان،‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬ووقف‭ ‬معاناتهم‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬الملك‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستجابة‭ ‬للكارثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وضمان‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإغاثية‭ ‬والطبية‭ ‬إلى‭ ‬مقاصدها‮»‬‭. ‬وحضّ‭ ‬على‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬فاعل‭ ‬لإيجاد‭ ‬أفق‭ ‬سياسي‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‮»‬‭. ‬

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