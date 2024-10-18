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ميقاتي يندّد بـ((تدخل فاضح)) في الشأن اللبناني بعد تصريحات لمسؤول إيراني

10/18/2024 4:06:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ندّد‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬اللبناني‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬بـ«تدخّل‭ ‬فاضح‮»‬‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬اللبناني‭ ‬إثر‭ ‬تصريحات‭ ‬نسبت‭ ‬الى‭ ‬مسؤول‭ ‬إيراني‭ ‬حول‭ ‬استعداد‭ ‬بلاده‭ ‬للتفاوض‭ ‬مع‭ ‬فرنسا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬وطلب‭ ‬ميقاتي‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬اللبناني‭ ‬استدعاء‭ ‬القائم‭ ‬بالأعمال‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬بيروت‭.‬

ومثل‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬نادر‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تحكّم‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬بالقرار‭ ‬السياسي،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬شلل‭ ‬مؤسساتي‭ ‬وأزمة‭ ‬سياسية‭ ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬انقسامات‭ ‬عميقة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬وقال‭ ‬ميقاتي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مكتبه‭ ‬‮«‬نستغرب‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬الذي‭ ‬يشكّل‭ ‬تدخلا‭ ‬فاضحا‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬اللبناني،‭ ‬ومحاولة‭ ‬لتكريس‭ ‬وصاية‭ ‬مرفوضة‭ ‬على‭ ‬لبنان‮»‬‭.

وأورد‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬ميقاتي‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬‮«‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬والمغتربين‭ ‬عبدالله‭ ‬بو‭ ‬حبيب‭ ‬استدعاء‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬السفارة‭ ‬الايرانية‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬والاستفسار‭ ‬منه‭ ‬عن‭ ‬حديث‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬الإيراني‭ ‬محمد‭ ‬باقر‭ ‬قاليباف‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬لو‭ ‬فيغارو‮»‬‭ ‬الفرنسية‭ ‬نقلت‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬الإيراني‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬طهران‭ ‬مستعدة‭ ‬للتفاوض‭ ‬مع‭ ‬باريس‭ ‬بشأن‭ ‬تطبيق‭ ‬القرار‭ ‬الدولي‭ ‬1701‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬ووقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭.

وأصيب‭ ‬السفير‭ ‬الايراني‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬مجتبى‭ ‬أماني‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬بانفجار‭ ‬جهاز‭ ‬بايجر‭ ‬في‭ ‬الانفجارات‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬ونسبت‭ ‬لإسرائيل‭. ‬والتقى‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬الإيراني‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬ميقاتي‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬حيث‭ ‬ندّد‭ ‬بـ«جرائم‮»‬‭ ‬اسرائيل‭ ‬إثر‭ ‬قصف‭ ‬مكثّف‭ ‬على‭ ‬لبنان‭.

وأكّد‭ ‬ميقاتي‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬أبلغ‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬إيران‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬وقاليباف‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬زيارتيهما‭ ‬الى‭ ‬لبنان‭ ‬اخيرا‭ ‬بضرورة‭ ‬تفهّم‭ ‬الوضع‭ ‬اللبناني‭ ‬خصوصا‭ ‬أن‭ ‬لبنان‭ ‬يتعرض‭ ‬لعدوان‭ ‬اسرائيلي‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬حكومته‭ ‬تعمل‭ ‬مع‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬أصدقاء‭ ‬لبنان‭ ‬ومنهم‭ ‬فرنسا‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬‭. ‬وصّعدت‭ ‬اسرائيل‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬وتيرة‭ ‬غاراتها‭ ‬على‭ ‬معاقل‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬ضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية‭ ‬وفي‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وشرقه،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تعلن‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭ ‬بدء‭ ‬عمليات‭ ‬توغل‭ ‬بري‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭. ‬وعلى‭ ‬مدى‭ ‬شهر‭ ‬تقريبا،‭ ‬قُتل‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬1418‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي،‭ ‬بحسب‭ ‬تعداد‭ ‬أجرته‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬بيانات‭ ‬رسمية‭.‬

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