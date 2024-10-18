الاحتلال يعلن مقتل مسلحين عبرا من الأردن وأصابا جنديين إسرائيليين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
القدس المحتلة – الوكالات: أعلن الجيش الإسرائيلي أمس أن قواته قتلت مهاجمَين عبرا من الأردن الى إسرائيل جنوب البحر الميت وأطلقا النار على الجنود.
كما أعلن الاحتلال إصابة جنديين أحدهما احتياطي بجروح طفيفة في تبادل لإطلاق النار مع المهاجمين، فيما تواصل القوات عمليات بحث في المنطقة.
وأشادت حركة حماس في بيان بالعملية التي «استهدفت جنود جيش الاحتلال الصهيوني»، معتبرة أنها «تؤكد» استمرار الدعم العربي للقضية الفلسطينية.
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مصدر عسكري لم تسمه أن «لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام العبرية باجتياز عسكريين أردنيين الحدود الغربية للمملكة».
من جانبه أكد المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أن المهاجمين ينتميان الى الجماعة.
وقال الناطق باسم الجماعة معاذ الخوالدة لفرانس برس إن المهاجمين «من أبناء الجماعة وكانا يشاركان دائما في الفعاليات المتضامنة مع غزة والمؤيدة للمقاومة».
وأضاف الخوالدة أن المهاجمين هما «الشهيدان حسام أبو غزالة وعامر قواس من منتسبي الجماعة في عمان».
وتناقل أردنيون مقطعي فيديو لأبي غزالة وقواس نشرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات، يعلن كل منهما أنه «الشهيد الحي».
في الثامن من سبتمبر، أطلق الأردني ماهر الجازي النار عند معبر اللنبي (جسر الملك حسين) الذي يربط الضفة الغربية بالأردن وتسيطر عليه إسرائيل، وقتل ثلاثة إسرائيليين قبل أن يُقتل بدوره.
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