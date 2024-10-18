الاحتلال يعلن مقتل مسلحين عبرا من الأردن وأصابا جنديين إسرائيليين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬قواته‭ ‬قتلت‭ ‬مهاجمَين‭ ‬عبرا‭ ‬من‭ ‬الأردن‭ ‬الى‭ ‬إسرائيل‭ ‬جنوب‭ ‬البحر‭ ‬الميت‭ ‬وأطلقا‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬الجنود‭. ‬

كما‭ ‬أعلن‭ ‬الاحتلال‭ ‬إصابة‭ ‬جنديين‭ ‬أحدهما‭ ‬احتياطي‭ ‬بجروح‭ ‬طفيفة‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬مع‭ ‬المهاجمين،‭ ‬فيما‭ ‬تواصل‭ ‬القوات‭ ‬عمليات‭ ‬بحث‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وأشادت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بالعملية‭ ‬التي‭ ‬‮«‬استهدفت‭ ‬جنود‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الصهيوني‮»‬،‭ ‬معتبرة‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬تؤكد‮»‬‭ ‬استمرار‭ ‬الدعم‭ ‬العربي‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الأردنية‭ ‬الرسمية‭ (‬بترا‭) ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬لم‭ ‬تسمه‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬صحة‭ ‬لما‭ ‬يتم‭ ‬تداوله‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬العبرية‭ ‬باجتياز‭ ‬عسكريين‭ ‬أردنيين‭ ‬الحدود‭ ‬الغربية‭ ‬للمملكة‮»‬‭.

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من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬جماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬أن‭ ‬المهاجمين‭ ‬ينتميان‭ ‬الى‭ ‬الجماعة‭. ‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الجماعة‭ ‬معاذ‭ ‬الخوالدة‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬المهاجمين‭ ‬‮«‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الجماعة‭ ‬وكانا‭ ‬يشاركان‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬المتضامنة‭ ‬مع‭ ‬غزة‭ ‬والمؤيدة‭ ‬للمقاومة‮»‬‭.

‬وأضاف‭ ‬الخوالدة‭ ‬أن‭ ‬المهاجمين‭ ‬هما‭ ‬‮«‬الشهيدان‭ ‬حسام‭ ‬أبو‭ ‬غزالة‭ ‬وعامر‭ ‬قواس‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬الجماعة‭ ‬في‭ ‬عمان‮»‬‭. ‬

وتناقل‭ ‬أردنيون‭ ‬مقطعي‭ ‬فيديو‭ ‬لأبي‭ ‬غزالة‭ ‬وقواس‭ ‬نشرا‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬قبل‭ ‬ساعات،‭ ‬يعلن‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬الشهيد‭ ‬الحي‮»‬‭. ‬

في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬سبتمبر،‭ ‬أطلق‭ ‬الأردني‭ ‬ماهر‭ ‬الجازي‭ ‬النار‭ ‬عند‭ ‬معبر‭ ‬اللنبي‭ (‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬حسين‭) ‬الذي‭ ‬يربط‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬بالأردن‭ ‬وتسيطر‭ ‬عليه‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬إسرائيليين‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يُقتل‭ ‬بدوره‭.‬