إسرائيل ترسل قوات إضافية إلى شمال غزة.. وتدمر عشرات المنازل يوميا بالقطاع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ ‬ – ‭ (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬إنه‭ ‬أرسل‭ ‬وحدة‭ ‬عسكرية‭ ‬أخرى‭ ‬لدعم‭ ‬قواته‭ ‬في‭ ‬جباليا،‭ ‬أكبر‭ ‬مخيمات‭ ‬اللاجئين‭ ‬الثمانية‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬سكان‭ ‬إن‭ ‬الدبابات‭ ‬نسفت‭ ‬الطرق‭ ‬والمنازل‭ ‬مع‭ ‬توغلها‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬

وذكر‭ ‬سكان‭ ‬من‭ ‬جباليا‭ ‬بشمال‭ ‬القطاع‭ ‬أن‭ ‬الدبابات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬قلب‭ ‬المخيم‭ ‬بدعم‭ ‬قصف‭ ‬بري‭ ‬وجوي‭ ‬كثيف،‭ ‬بعد‭ ‬توغلها‭ ‬في‭ ‬الأحياء‭ ‬والمناطق‭ ‬السكنية‭. ‬

وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يدمر‭ ‬عشرات‭ ‬المنازل‭ ‬بشكل‭ ‬يومي،‭ ‬أحيانا‭ ‬من‭ ‬الجو‭ ‬والأرض‭ ‬وعبر‭ ‬زرع‭ ‬قنابل‭ ‬في‭ ‬المباني‭ ‬ثم‭ ‬تفجيرها‭ ‬عن‭ ‬بعد‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬قواته‭ ‬التي‭ ‬تنفذ‭ ‬عمليات‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأسبوعين‭ ‬الماضيين‭ ‬قتلت‭ ‬عشرات‭ ‬المسلحين‭ ‬في‭ ‬اشتباكات‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬الخميس‭ ‬ونفذت‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬وفككت‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬عسكرية‭. ‬

جاء‭ ‬تصعيد‭ ‬إسرائيل‭ ‬لعملياتها‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬إعلانها‭ ‬أنها‭ ‬قتلت‭ ‬يحيى‭ ‬السنوار‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭.‬

ويقول‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬عمليته‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬منع‭ ‬مقاتلي‭ ‬حماس‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬صفوفهم‭ ‬لشن‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭. ‬

وذكر‭ ‬سكان‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عزلت‭ ‬بشكل‭ ‬فعلي‭ ‬بلدات‭ ‬بيت‭ ‬حانون‭ ‬وجباليا‭ ‬وبيت‭ ‬لاهيا‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬عن‭ ‬مدينة‭ ‬غزة،‭ ‬ومنعت‭ ‬حركة‭ ‬السكان‭ ‬باستثناء‭ ‬الأسر‭ ‬التي‭ ‬تستجيب‭ ‬لأوامر‭ ‬الإخلاء‭ ‬وتغادر‭ ‬البلدات‭ ‬الثلاث‭.

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وأطلق‭ ‬مسؤولو‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬نداء‭ ‬لإرسال‭ ‬الوقود‭ ‬والإمدادات‭ ‬الطبية‭ ‬والطعام‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬مستشفيات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬مكدسة‭ ‬بالمرضى‭ ‬والمصابين‭.‬

وفي‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان،‭ ‬اضطر‭ ‬العاملون‭ ‬إلى‭ ‬نقل‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬وحدات‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭ ‬لعلاج‭ ‬بالغين‭ ‬أصيبوا‭ ‬بجراح‭ ‬أكثر‭ ‬خطورة‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مدرسة‭ ‬تؤوي‭ ‬نازحين‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬الخميس‭ ‬أسقطت‭ ‬28‭ ‬شهيدا‭.‬

وذكر‭ ‬المستشفى‭ ‬أن‭ ‬الأطفال‭ ‬نُقلوا‭ ‬إلى‭ ‬قسم‭ ‬آخر‭ ‬داخل‭ ‬المنشأة‭ ‬حيث‭ ‬يتلقون‭ ‬رعاية‭ ‬جيدة‭. ‬

وقال‭ ‬حسام‭ ‬أبو‭ ‬صفية‭ ‬مدير‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬أرسل‭ ‬إلى‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬‮«‬الحالات‭ ‬طبيعتها‭ ‬حالات‭ ‬حرجة‭ ‬وتحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تدخل‭ ‬طبي‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬فيليب‭ ‬لازاريني‭ ‬المفوض‭ ‬العام‭ ‬لوكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬الأونروا‭) ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬إن‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬المدرسة‭ ‬هو‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬منشأة‭ ‬تابعة‭ ‬للأونروا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الوكالة‭ ‬فقدت‭ ‬الآن‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬231‭ ‬عضوا‭ ‬من‭ ‬فريقها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬القتال‭. ‬

وقال‭ ‬أبو‭ ‬صفية‭ ‬إن‭ ‬300‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الطبي،‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬بشكل‭ ‬متواصل‭ ‬منذ‭ ‬14‭ ‬يوما،‭ ‬أصبحوا‭ ‬منهكين‭ ‬للغاية‭ ‬خاصة‭ ‬بعدما‭ ‬صار‭ ‬المستشفى‭ ‬غير‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الطعام‭ ‬الكافي‭ ‬لهم‭ ‬مع‭ ‬نفاد‭ ‬جميع‭ ‬الإمدادات‭. ‬

ورفض‭ ‬الأطباء‭ ‬في‭ ‬مستشفيات‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬والعودة‭ ‬والإندونيسي‭ ‬ترك‭ ‬مرضاهم‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أوامر‭ ‬الإخلاء‭ ‬التي‭ ‬أصدرها‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬التوغل‭ ‬في‭ ‬جباليا‭.‬

وحول‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬أنقاض‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الهجوم‭ ‬قبل‭ ‬عام‭. ‬وكان‭ ‬يعيش‭ ‬فيه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭. ‬

وبدأت‭ ‬إسرائيل‭ ‬حملتها‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬لمقاتلين‭ ‬بقيادة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬على‭ ‬بلدات‭ ‬جنوبية،‭ ‬وتقول‭ ‬إحصاءات‭ ‬إسرائيل‭ ‬إنه‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬1200‭ ‬شخص‭ ‬واحتجاز‭ ‬250‭ ‬رهينة‭. ‬

وتقول‭ ‬سلطات‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬الهجوم‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬قتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬42‭ ‬ألف‭ ‬فلسطيني‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬