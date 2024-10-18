حركة حماس تنعى يحيى السنوار.. وتتعهد بمواصلة مقاومة الاحتلال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

نعت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬أمس‭ ‬رئيس‭ ‬مكتبها‭ ‬السياسي‭ ‬يحيى‭ ‬السنوار‭ ‬الذي‭ ‬أعلنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬قتله‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬سيزيدها‭ ‬‮«‬قوة‭ ‬وصلابة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬عضو‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬للحركة‭ ‬خليل‭ ‬الحية‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬متلفزة‭: ‬‮«‬ننعى‭ ‬القائد‭ ‬الوطني‭ ‬الكبير‭ ‬الأخ‭ ‬المجاهد‭ ‬الشهيد‭ ‬يحيى‭ ‬السنوار‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬قُتل‭ ‬‮«‬مُمْتَشقا‭ ‬سلاحه،‭ ‬مشتبكا‭ ‬ومواجها‭ ‬لجيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬مقدّمة‭ ‬الصفوف‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬قتل‭ ‬السنوار‭ ‬‮«‬وكل‭ ‬القادة‭ ‬ورموز‭ ‬الحركة‭ ‬الذين‭ ‬سبقوه‭... ‬لن‭ ‬يزيد‭ ‬حركتنا‭ ‬ومقاومتنا‭ ‬إلا‭ ‬قوة‭ ‬وصلابة‭ ‬وإصرارا‭ ‬على‭ ‬المضي‭ ‬في‭ ‬دربهم‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬نعت‭ ‬كتائب‭ ‬القسام،‭ ‬الذراع‭ ‬العسكرية‭ ‬للحركة‭ ‬السنوار‭. ‬وأكدت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مسيرة‭ ‬الجهاد‭ ‬لن‭ ‬تتوقّف‮»‬‭ ‬حتى‭ ‬‮«‬تحرير‭ ‬فلسطين‮»‬،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تخطئ‭ ‬إن‭ ‬ظنّت‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬باغتيال‭ ‬قادة‭ ‬المقاومة‭... ‬ستدفعها‭ ‬الى‭ ‬التراجع‮»‬‭. ‬

ويتّهم‭ ‬جيش‭ ‬وسلطات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬السنوار‭ ‬بأنه‭ ‬أحد‭ ‬المخطّطين‭ ‬لهجوم‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭.‬

وقاد‭ ‬يحيى‭ ‬السنوار‭ (‬61‭ ‬عاما‭) ‬الحركة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تعيينه‭ ‬رئيسا‭ ‬لمكتبها‭ ‬السياسي‭ ‬مطلع‭ ‬أغسطس‭ ‬خلفا‭ ‬لإسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬الذي‭ ‬اغتيل‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬يوليو‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬نسب‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وردّت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬موجة‭ ‬الدعوات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬أعقبت‭ ‬مقتل‭ ‬السنوار،‭ ‬للإفراج‭ ‬عن‭ ‬الرهائن‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬المحتجزين‭ ‬لديها‭ ‬منذ‭ ‬هجوم‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬أصل‭ ‬251‭ ‬شخصا‭ ‬خطفوا‭ ‬خلال‭ ‬الهجوم‭ ‬مازال‭ ‬97‭ ‬محتجزين‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬بينهم‭ ‬34‭ ‬يقول‭ ‬الجيش‭ ‬إنهم‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭. ‬

وصرّح‭ ‬الحية‭: ‬‮«‬نقول‭ ‬للمتباكين‭ ‬على‭ ‬أسرى‭ ‬الاحتلال‭ ‬لدى‭ ‬المقاومة‭ ‬إن‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأسرى‭ ‬لن‭ ‬يعودوا‭ ‬إليكم‭ ‬إلا‭ ‬بوقف‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬شعبنا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والانسحاب‭ ‬الكامل‭ ‬منها‭ ‬وخروج‭ ‬الأسرى‭ ‬الأبطال‭ ‬من‭ ‬سجون‭ ‬الاحتلال‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬دول‭ ‬غربية‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬المانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬قد‭ ‬دعت‭ ‬الى‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬الرهائن‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬السنوار‭.‬

وختم‭ ‬الحية‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬ماضون‭ ‬في‭ ‬نهج‭ ‬حماس‭ ‬وروح‭ ‬طوفان‭ ‬الأقصى‭ ‬ستبقى‭ ‬جذوتها‭ ‬متقدة‭ ‬تنبض‭ ‬بالحياة‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬أبناء‭ ‬شعبنا‮»‬‭. ‬

ولاحقا،‭ ‬نعت‭ ‬حماس‭ ‬قائد‭ ‬كتيبة‭ ‬تل‭ ‬السلطان‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬محمود‭ ‬حمدان،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬قُتل‭ ‬مع‭ ‬السنوار‭. ‬

وكان‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬أنه‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬نفسها‭ ‬ثلاثة‭ ‬مقاتلين‭ ‬بينهم‭ ‬السنوار‭. ‬

وأثار‭ ‬إعلان‭ ‬مقتل‭ ‬السنوار‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭.‬

وقال‭ ‬جون‭ ‬كيربي‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬إن‭ ‬السنوار‭ ‬كان‭ ‬العقبة‭ ‬الرئيسية‭ ‬أمام‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬غزة،‭ ‬وإن‭ ‬مقتله‭ ‬يحدث‭ ‬‮«‬نقطة‭ ‬تحول‮»‬‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تسريع‭ ‬محادثات‭ ‬إنهاء‭ ‬الحرب‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬لويد‭ ‬أوستن‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬دعت‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬وجماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانية‭ ‬إلى‭ ‬اغتنام‭ ‬فرص‭ ‬التغيير‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬السنوار‭. ‬

وقال‭ ‬أوستن‭ ‬حين‭ ‬سئل‭ ‬عن‭ ‬تعهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬بمواصلة‭ ‬القتال‭: ‬‮«‬سنرى‭ ‬كيف‭ ‬تتطور‭ ‬الأمور‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬لكن‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬فرصا‭ ‬لتغيير‭ ‬الاتجاه،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬تستغل‭ ‬الأطراف‭ ‬هذا،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬القطرية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عقب‭ ‬إعلان‭ ‬اغتيال‭ ‬السنوار‭ ‬إن‭ ‬رئيس‭ ‬وزرائها‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬أجرى‭ ‬اتصالا‭ ‬هاتفيا‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬تناول‭ ‬خلاله‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬بشأن‭ ‬جهود‭ ‬الوساطة‭ ‬المشتركة‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب‭. ‬

وفي‭ ‬طهران‭ ‬اعتبر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬أن‭ ‬السنوار‭ ‬سيظل‭ ‬‮«‬مصدر‭ ‬إلهام‮»‬‭ ‬للقتال‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬مسعود‭ ‬بزشكيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المقاومة‮»‬‭ ‬الفلسطينية‭ ‬لن‭ ‬‮«‬تتوقف‮»‬‭ ‬باغتيال‭ ‬زعيم‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭. ‬