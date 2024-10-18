Saturday, 19 October 2024 06:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهلال يهزم الفيحاء بثلاثية

10/18/2024 4:06:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬عزز‭ ‬الهلال‭ ‬صدارته‭ ‬لترتيب‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬الفيحاء‭ ‬3‭/‬صفر،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭. ‬ورفع‭ ‬الهلال‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الفيحاء‭ ‬عند‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭.‬

وتقدم‭ ‬الهلال‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ماركوس‭ ‬ليوناردو‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخامسة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬65‭. ‬وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬81‭ ‬سجل‭ ‬محمد‭ ‬القحطاني‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬للهلال‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬بنفس‭ ‬الجولة‭ ‬فاز‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬الخليج‭ ‬3‭/‬صفر‭. ‬وتقدم‭ ‬الأهلي‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬فراس‭ ‬البريكان‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬55،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬إيفان‭ ‬توني‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬70‭.‬

وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬بأربع‭ ‬دقائق‭ ‬سجل‭ ‬ميريح‭ ‬ديميرال‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬للأهلي‭. ‬ورفع‭ ‬الأهلي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬عشر‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الخليج‭ ‬عند‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬ثالثة‭ ‬فاز‭ ‬النصر‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬الشباب‭ ‬بهدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف،وتقدم‭ ‬النصر‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إيمريك‭ ‬لابورت‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬69،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬علي‭ ‬الحسن‭ ‬لاعب‭ ‬النصر‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬للشباب‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬للشوط‭ ‬الثاني‭.‬

وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬سجل‭ ‬رونالدو‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬للنصر‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء‭.‬












MENAFN18102024000055011008ID1108796455

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث