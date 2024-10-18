الهلال يهزم الفيحاء بثلاثية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض - (د ب أ): عزز الهلال صدارته لترتيب دوري روشن السعودي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه الفيحاء 3/صفر، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة. ورفع الهلال رصيده إلى 21 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند خمس نقاط في المركز الخامس عشر.
وتقدم الهلال عن طريق ماركوس ليوناردو في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 65. وفي الدقيقة 81 سجل محمد القحطاني الهدف الثالث للهلال.
وفي مباراة أخرى بنفس الجولة فاز الأهلي على مضيفه الخليج 3/صفر. وتقدم الأهلي عن طريق فراس البريكان في الدقيقة 55، قبل أن يسجل إيفان توني الهدف الثاني في الدقيقة 70.
وبعد ذلك بأربع دقائق سجل ميريح ديميرال الهدف الثالث للأهلي. ورفع الأهلي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الخليج عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر.
وفي مباراة ثالثة فاز النصر على منافسه الشباب بهدفين مقابل هدف،وتقدم النصر عن طريق إيمريك لابورت في الدقيقة 69، قبل أن يسجل علي الحسن لاعب النصر هدف التعادل للشباب بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.
وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل رونالدو الهدف الثاني للنصر من ضربة جزاء.
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