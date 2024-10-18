الهلال يهزم الفيحاء بثلاثية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬عزز‭ ‬الهلال‭ ‬صدارته‭ ‬لترتيب‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬الفيحاء‭ ‬3‭/‬صفر،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭. ‬ورفع‭ ‬الهلال‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الفيحاء‭ ‬عند‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭.‬

وتقدم‭ ‬الهلال‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ماركوس‭ ‬ليوناردو‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخامسة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬65‭. ‬وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬81‭ ‬سجل‭ ‬محمد‭ ‬القحطاني‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬للهلال‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬بنفس‭ ‬الجولة‭ ‬فاز‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬الخليج‭ ‬3‭/‬صفر‭. ‬وتقدم‭ ‬الأهلي‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬فراس‭ ‬البريكان‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬55،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬إيفان‭ ‬توني‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬70‭.‬

وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬بأربع‭ ‬دقائق‭ ‬سجل‭ ‬ميريح‭ ‬ديميرال‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬للأهلي‭. ‬ورفع‭ ‬الأهلي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬عشر‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الخليج‭ ‬عند‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬ثالثة‭ ‬فاز‭ ‬النصر‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬الشباب‭ ‬بهدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف،وتقدم‭ ‬النصر‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إيمريك‭ ‬لابورت‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬69،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬علي‭ ‬الحسن‭ ‬لاعب‭ ‬النصر‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬للشباب‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬للشوط‭ ‬الثاني‭.‬

وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬سجل‭ ‬رونالدو‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬للنصر‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء‭.‬











































