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خالد بن حمد يرعى جولة البحرين العالمية 3×3 لكرة السلة

10/18/2024 4:06:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬تُقام‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬1‭ ‬نوفمبر‭ ‬منافسات‭ ‬جولة‭ ‬البحرين‭ ‬العالمية‭ ‬3×3‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬والتي‭ ‬تستضيفها‭ ‬المملكة‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬وفي‭ ‬تأكيدٍ‭ ‬كبيرٍ‭ ‬على‭ ‬تميز‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭ ‬بكل‭ ‬تميزٍ‭ ‬ونجاح‭.‬

وكان‭ ‬سموه‭ ‬قد‭ ‬وجه‭ ‬لتوفير‭ ‬مختلف‭ ‬عوامل‭ ‬النجاح‭ ‬لاستضافة‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬وتضافر‭ ‬جميع‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‭ ‬والأجهزة‭ ‬الإعلامية‭ ‬بمختلف‭ ‬فئاتها‭ ‬لإبراز‭ ‬الحدث‭ ‬بالصورة‭ ‬اللائقة‭ ‬والمشرفة‭ ‬وأكد‭ ‬حرص‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬كل‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬لإنجاح‭ ‬الحدث‭.‬

وستقام‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬وللعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬المرفأ‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬المنامة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬لاقى‭ ‬هذا‭ ‬الموقع‭ ‬إعجاباً‭ ‬منقطع‭ ‬النظير‭ ‬لدى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬والذي‭ ‬رحب‭ ‬بإقامة‭ ‬الجولة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المنطقة‭ ‬وعلى‭ ‬نفس‭ ‬الملاعب‭.‬

وكانت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬العليا‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬قد‭ ‬عقدت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬بهدف‭ ‬إخراج‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭ ‬واستثمار‭ ‬الحدث‭ ‬في‭ ‬الترويج‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مشاركة‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬السلاوية‭ ‬العالمية‭ ‬ونقل‭ ‬الحدث‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬القنوات‭ ‬التلفزيونية‭ ‬بأغلب‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

وتُقام‭ ‬جولة‭ ‬البحرين‭ ‬العالمية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومين،‭ ‬وتُقام‭ ‬على‭ ‬هامشها‭ ‬بطولة‭ ‬3×3‭ ‬المحلية‭ ‬بمشاركة‭ ‬20‭ ‬فريقاً‭ ‬يمثلون‭ ‬كل‭ ‬الأندية‭ ‬المحلية‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬وكذلك‭ ‬ستقام‭ ‬بطولة‭ ‬خليجية‭ ‬للسيدات‭ ‬3×3‭ ‬وهذان‭ ‬الأمران‭ ‬يتكررا‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

وأعدت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬منطقة‭ ‬خاصة‭ ‬بالترفيه‭ ‬الرياضي‭ ‬والعائلي‭ ‬للجماهير‭ ‬تتضمن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحطات‭ ‬الرياضية‭ ‬والتراثية‭ ‬للترويج‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التواجد‭ ‬الكبير‭ ‬المتوقع‭ ‬من‭ ‬السياح‭ ‬القادمين‭ ‬لهذه‭ ‬الجولة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تشكيل‭ ‬جو‭ ‬رياضي‭ ‬عائلي‭ ‬مميز‭ ‬للجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬الراغبة‭ ‬في‭ ‬حضور‭ ‬الحدث‭.‬

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