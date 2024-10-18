خالد بن حمد يرعى جولة البحرين العالمية 3×3 لكرة السلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، تُقام يوم الجمعة 1 نوفمبر منافسات جولة البحرين العالمية 3×3 لكرة السلة والتي تستضيفها المملكة للعام الثاني على التوالي، وفي تأكيدٍ كبيرٍ على تميز البحرين في استضافة الأحداث الرياضية العالمية بكل تميزٍ ونجاح.
وكان سموه قد وجه لتوفير مختلف عوامل النجاح لاستضافة الحدث العالمي وتضافر جميع مؤسسات الدولة العامة والخاصة والأجهزة الإعلامية بمختلف فئاتها لإبراز الحدث بالصورة اللائقة والمشرفة وأكد حرص الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية على تقديم كل الدعم والمساندة لإنجاح الحدث.
وستقام الجولة العالمية وللعام الثاني على التوالي في ساحة المرفأ المالي في العاصمة المنامة، بعد أن لاقى هذا الموقع إعجاباً منقطع النظير لدى الاتحاد الدولي لكرة السلة والذي رحب بإقامة الجولة الجديدة في نفس المنطقة وعلى نفس الملاعب.
وكانت اللجنة المنظمة العليا برئاسة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قد عقدت العديد من الاجتماعات بهدف إخراج الجولة العالمية بأفضل صورة واستثمار الحدث في الترويج لمملكة البحرين وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية في ظل مشاركة أعداد كبيرة من الفرق السلاوية العالمية ونقل الحدث عبر مختلف القنوات التلفزيونية بأغلب دول العالم.
وتُقام جولة البحرين العالمية على مدار يومين، وتُقام على هامشها بطولة 3×3 المحلية بمشاركة 20 فريقاً يمثلون كل الأندية المحلية المنضوية تحت مظلة الاتحاد البحريني لكرة السلة، وكذلك ستقام بطولة خليجية للسيدات 3×3 وهذان الأمران يتكررا للعام الثاني على التوالي.
وأعدت اللجنة المنظمة منطقة خاصة بالترفيه الرياضي والعائلي للجماهير تتضمن العديد من المحطات الرياضية والتراثية للترويج لمملكة البحرين خصوصاً في ظل التواجد الكبير المتوقع من السياح القادمين لهذه الجولة، بالإضافة إلى تشكيل جو رياضي عائلي مميز للجماهير البحرينية الراغبة في حضور الحدث.
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