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الآسيوي يأخذ مخاوف البحرين ((بجدية))

10/18/2024 4:06:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

كوالالمبور‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬إنه‭ ‬يأخذ‭ ‬مخاوف‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬بجدية‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬طلبها‭ ‬نقل‭ ‬مباراتها‭ ‬من‭ ‬إندونيسيا‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬مونديال‭ ‬2026،‭ ‬عقب‭ ‬تلقي‭ ‬تهديدات‭ ‬بالقتل‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تلعب‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬إندونيسيا‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬المقبل،‭ ‬ضمن‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬الحاسم‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية‭.‬

والتقى‭ ‬المنتخبان‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬عادلت‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬البدل‭ ‬عن‭ ‬ضائع‭. ‬اشتكى‭ ‬مسؤولون‭ ‬وجماهير‭ ‬إندونيسية‭ ‬بعد‭ ‬المباراة،‭ ‬بأن‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬طال‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬ينبغي‭.‬

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬إنه‭ ‬يطالب‭ ‬بنقل‭ ‬المباراة‭ ‬خارج‭ ‬إندونيسيا‭ ‬‮«‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الفريق‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تلقى‭ ‬تهديدات‭ ‬بالقتل‭ ‬من‭ ‬مشجعين‭ ‬إندونيسيين‭.‬

وأوضح‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬لاعبيه‭ ‬تعرضوا‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬‮«‬لسيل‭ ‬من‭ ‬الإهانات‭ ‬والقذف‭ ‬والتهديدات‭ ‬وعمليات‭ ‬القرصنة‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬‮«‬دهشته‭ ‬الشديدة‭ ‬إزاء‭ ‬التهديدات‭ ‬المتعددة‭ ‬بالقتل‭ ‬التي‭ ‬تلقاها‭ ‬أعضاء‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬حساباتهم‭ ‬الشخصية‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وهي‭ ‬الخطوة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬استخفاف‭ ‬الجمهور‭ ‬الإندونيسي‭ ‬بالأرواح‭ ‬البشرية‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬قال‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الإندونيسي‭ ‬آريا‭ ‬ماهيندرا‭ ‬سينولينغا‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬داعي‭ ‬للقلق‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬سلامة‭ ‬اللاعبين‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬سنضمن‭ ‬السلامة‭ ‬والراحة‭ ‬لضيفنا،‭ ‬مثل‭ ‬البحرين،‭ ‬لأن‭ ‬الأمة‭ ‬الإندونيسية‭ ‬هي‭ ‬أمة‭ ‬صديقة‭ ‬للضيوف‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬في‭ ‬جاكرتا‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬بما‭ ‬يتعلق‭ ‬بوسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬فإن‭ ‬مستخدمي‭ ‬الإنترنت‭ ‬الإندونيسيين‭ ‬أحيانا‭ ‬ما‭ ‬يكونون‭ ‬صاخبين،‭ ‬لكنهم‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬ودودون‭ ‬وجيدون‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬اليومية‭. ‬إندونيسيا‭ ‬ودودة‭. ‬أمتنا‭ ‬مشهورة‭ ‬بأنها‭ ‬أمة‭ ‬صديقة‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬إنه‭ ‬تلقى‭ ‬‮«‬علما‭ ‬بالمخاوف‭ ‬التي‭ ‬أبداها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‮»‬‭ ‬ويأخذها‭ ‬‮«‬بجدية‭ ‬وهو‭ ‬ملتزم‭ ‬تماماً‭ ‬بضمان‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمسؤولين‭ ‬والجماهير‮»‬،‭ ‬وفي‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬يدين‭ ‬جميع‭ ‬أشكال‭ ‬الإساءات‭ ‬والتهديدات‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭.‬

وتابع‭ ‬أنه‭ ‬يتناقش‭ ‬‮«‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬والاتحاد‭ ‬الإندونيسي،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬وسليمة‭ ‬لكافة‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬بالمباراة‮»‬‭.‬


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