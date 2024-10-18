Saturday, 19 October 2024 06:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فوز أم الحصم بالأربعة.. وتعادل البديع والحد

10/18/2024 4:06:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

اختتمت‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬تعادل‭ ‬فريقي‭ ‬البديع‭ ‬والحد‭ ‬بهدف‭ ‬لمثله،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬رفع‭ ‬البديع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬رفع‭ ‬الحد‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬نقاط،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬الماحوز‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬اكتسح‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬نظيره‭ ‬قلالي‭ ‬بنتيجة‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬هدف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رد،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬النجمة،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬رفع‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬قلالي‭ ‬عند‭ ‬نقطتين‭ ‬من‭ ‬تعادلين‭.‬‮

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الأخير‭ ‬فاز‭ ‬البسيتين‭ ‬على‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬بنتيجة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬حصد‭ ‬البسيتين‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف
عند‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭.‬

‭ ‬

MENAFN18102024000055011008ID1108796452

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث