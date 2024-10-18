فوز أم الحصم بالأربعة.. وتعادل البديع والحد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
اختتمت مساء أمس الجمعة الجولة الرابعة من منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، حيث شهدت المباراة الأولى تعادل فريقي البديع والحد بهدف لمثله، وبهذه النتيجة رفع البديع رصيده إلى 10 نقاط، بينما رفع الحد رصيده إلى 7 نقاط، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب النادي الأهلي في الماحوز.
وفي اللقاء الثاني اكتسح أم الحصم نظيره قلالي بنتيجة أربعة أهداف هدف من دون رد، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي النجمة، وبهذه النتيجة رفع أم الحصم رصيده إلى 6 نقاط، بينما تجمد رصيد قلالي عند نقطتين من تعادلين.
وفي اللقاء الأخير فاز البسيتين على اتحاد الريف بنتيجة ثلاثة أهداف من دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت على ملعب مدينة حمد، وبهذه النتيجة حصد البسيتين 9 نقاط، في حين تجمد رصيد اتحاد الريف
عند نقطة واحدة.
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