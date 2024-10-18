فوز أم الحصم بالأربعة.. وتعادل البديع والحد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

اختتمت‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬تعادل‭ ‬فريقي‭ ‬البديع‭ ‬والحد‭ ‬بهدف‭ ‬لمثله،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬رفع‭ ‬البديع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬رفع‭ ‬الحد‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬نقاط،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬الماحوز‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬اكتسح‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬نظيره‭ ‬قلالي‭ ‬بنتيجة‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬هدف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رد،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬النجمة،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬رفع‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬قلالي‭ ‬عند‭ ‬نقطتين‭ ‬من‭ ‬تعادلين‭.‬‮

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وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الأخير‭ ‬فاز‭ ‬البسيتين‭ ‬على‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬بنتيجة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬حصد‭ ‬البسيتين‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف

عند‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭.‬

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