ناصر بن حمد يتابع انطلاق الموسم الجديد لسباقات القدرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تابع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشئون‭ ‬الشباب،‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة،‭ ‬إنطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬لسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬2025‭/‬2024‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬إقامة‭ ‬سباقي‭ ‬40‭ ‬و80‭ ‬كم‭ ‬تأهيلي‭ ‬محلي،‭ ‬و100‭ ‬كم‭ ‬دولي‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للقدرة‭.‬

وشهد‭ ‬السباقات،‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم،‭ ‬أيمن‭ ‬بن‭ ‬توفيق‭ ‬المؤيد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬التأهيلي‭ ‬لمسافة‭ ‬40‭ ‬كم‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس،‭ ‬كما‭ ‬شهدت‭ ‬السباقات‭ ‬حضور‭ ‬روان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬و‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬الواسعة‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬السباقات‭ ‬تؤكد‭ ‬المسيرة‭ ‬الناجحة‭ ‬لرياضة‭ ‬القدرة‭ ‬البحرينية‭ ‬ومدى‭ ‬الشعبية‭ ‬الواسعة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دخول‭ ‬وجوه‭ ‬جديدة‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬الآخر‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الاسطبلات‭ ‬المحلية،‭ ‬منوها‭ ‬سموه‭ ‬بالمشاركة‭ ‬الشابة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬السباقات‭ ‬ليكون‭ ‬الشباب‭ ‬عنصرا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬توارث‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬العريقة‭.‬

وأضاف‭ ‬سموه‭ ‬بأن‭ ‬السباقات‭ ‬المحلية‭ ‬تمثل‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬للاسطبلات‭ ‬والفرسان‭ ‬للاحتكاك‭ ‬والانسجام‭ ‬واكتساب‭ ‬الخبرة‭ ‬لاسيما‭ ‬أنها‭ ‬تعتبر‭ ‬الخطوة‭ ‬الأولى‭ ‬للمشاركات‭ ‬الخارجية،‭ ‬مشيدا‭ ‬سموه‭ ‬بعطاء‭ ‬كافة‭ ‬الفرسان‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬انطلاقة‭ ‬الموسم‭.‬

هذا‭ ‬وتابع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬جانبا‭ ‬من‭ ‬مراحل‭ ‬السباقات،‭ ‬وحرص‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬الفرسان‭ ‬في‭ ‬المراحل‭.‬