ناصر بن حمد يتابع انطلاق الموسم الجديد لسباقات القدرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة، إنطلاق الموسم الجديد لسباقات القدرة 2025/2024 الذي شهد إقامة سباقي 40 و80 كم تأهيلي محلي، و100 كم دولي في قرية البحرين الدولية للقدرة.
وشهد السباقات، سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
وشارك في انطلاق الموسم، أيمن بن توفيق المؤيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وذلك في السباق التأهيلي لمسافة 40 كم مع فريق فيكتوريوس، كما شهدت السباقات حضور روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب و الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية. وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن المشاركة الواسعة التي شهدتها السباقات تؤكد المسيرة الناجحة لرياضة القدرة البحرينية ومدى الشعبية الواسعة التي تحظى بها من خلال دخول وجوه جديدة عاما بعد الآخر مع مختلف الاسطبلات المحلية، منوها سموه بالمشاركة الشابة الكبيرة التي شهدتها السباقات ليكون الشباب عنصرا رئيسيا في توارث هذه الرياضة العريقة.
وأضاف سموه بأن السباقات المحلية تمثل أهمية كبيرة للاسطبلات والفرسان للاحتكاك والانسجام واكتساب الخبرة لاسيما أنها تعتبر الخطوة الأولى للمشاركات الخارجية، مشيدا سموه بعطاء كافة الفرسان المشاركين في انطلاقة الموسم.
هذا وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة جانبا من مراحل السباقات، وحرص سموه على توجيه الفرسان في المراحل.
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