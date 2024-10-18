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حبيب صباح يحرز ذهبية العرب

10/18/2024 4:06:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

حصد‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للسنوكر‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬السوبر‭ ‬حبيب‭ ‬صباح‭ ‬أربع‭ ‬ميداليات‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر،‭ ‬كان‭ ‬أبرزها‭ ‬ذهبية‭ ‬الفردي‭ ‬ليكون‭ ‬بطل‭ ‬الأبطال‭ ‬بعد‭ ‬مشوار‭ ‬صعب‭ ‬في‭ ‬الأدوار‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مواجهة‭ ‬أبرز‭ ‬اللاعبين‭ ‬المعروفين‭.‬

فقد‭ ‬واجه‭ ‬حامل‭ ‬ذهبية‭ ‬العالم‭ ‬القطري‭ ‬علي‭ ‬العبيدلي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بأربعة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬واحد،‭ ‬وفي‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬واجه‭ ‬الإماراتي‭ ‬محمد‭ ‬شهاب‭ ‬وفاز‭ ‬بأربعة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاثة،‭ ‬وفي‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬تخطى‭ ‬العراقي‭ ‬علي‭ ‬جليل‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستوى‭ ‬السوبر‭ ‬الذي‭ ‬اختتمه‭ ‬أمام‭ ‬العراقي‭ ‬فراس‭ ‬كامل‭ ‬وأنهى‭ ‬اللقاء‭ ‬بأربعة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوطين‭.‬

وأكد‭ ‬السوبر‭ ‬رضاه‭ ‬عن‭ ‬مستواه‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬البطولة‭ ‬وحتى‭ ‬النهاية،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬الطموح‭ ‬دائمًا‭ ‬إحراز‭ ‬الميداليات‭ ‬الذهبية،‭ ‬نافيًا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬أصيب‭ ‬بالإحباط‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬ثلاث‭ ‬ذهبيات‭ ‬واكتفائه‭ ‬بثلاث‭ ‬برونزيات،‭ ‬والتي‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬فقد‭ ‬فرصة‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬الألقاب‭ ‬بتفاصيل‭ ‬صغيرة‭ ‬جدًا‭.‬

وعن‭ ‬مواجهة‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬أقوى‭ ‬اللاعبين‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬إلى‭ ‬اللقب‭ ‬قال‭ ‬السوبر‭: ‬من‭ ‬أراد‭ ‬التتويج‭ ‬بالبطولات‭ ‬فعليه‭ ‬منازلة‭ ‬الأبطال،‭ ‬وكما‭ ‬أنهم‭ ‬يتمتعون‭ ‬بقوة‭ ‬وسمعة‭ ‬عالية‭ ‬فأنا‭ ‬أيضًا‭ ‬حققت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬وأحمل‭ ‬لقب‭ ‬بطل‭ ‬العالم،‭ ‬وأثق‭ ‬في‭ ‬قدراتي‭ ‬جيدًا،‭ ‬وفي‭ ‬مبارياتي‭ ‬أمام‭ ‬هؤلاء‭ ‬كانت‭ ‬أخطائي‭ ‬الأقل،‭ ‬واستغللت‭ ‬الأخطاء‭ ‬وتجاوزت‭ ‬الضغوطات،‭ ‬وفي‭ ‬النهائي‭ ‬كنت‭ ‬متأخرًا‭ ‬بشوط‭ ‬مقابل‭ ‬شوطين،‭ ‬لكنني‭ ‬أحرزت‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬متتالية‭ ‬وحصلت‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬بعد‭ ‬مشوار‭ ‬صعب‭ ‬جدًا‭.‬


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