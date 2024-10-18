حبيب صباح يحرز ذهبية العرب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
حصد لاعب منتخبنا الوطني للسنوكر بطل العالم السوبر حبيب صباح أربع ميداليات في البطولة العربية للبليارد والسنوكر، كان أبرزها ذهبية الفردي ليكون بطل الأبطال بعد مشوار صعب في الأدوار النهائية من خلال مواجهة أبرز اللاعبين المعروفين.
فقد واجه حامل ذهبية العالم القطري علي العبيدلي في الدور ثمن النهائي وتمكن من الفوز بأربعة أشواط مقابل شوط واحد، وفي ربع النهائي واجه الإماراتي محمد شهاب وفاز بأربعة أشواط مقابل ثلاثة، وفي نصف النهائي تخطى العراقي علي جليل بالنتيجة ذاتها، وهو ما يؤكد ارتفاع مستوى السوبر الذي اختتمه أمام العراقي فراس كامل وأنهى اللقاء بأربعة أشواط مقابل شوطين.
وأكد السوبر رضاه عن مستواه منذ بداية البطولة وحتى النهاية، وقال إن الطموح دائمًا إحراز الميداليات الذهبية، نافيًا أن يكون قد أصيب بالإحباط بعد خسارة ثلاث ذهبيات واكتفائه بثلاث برونزيات، والتي قال إنه فقد فرصة المنافسة على الألقاب بتفاصيل صغيرة جدًا.
وعن مواجهة أربعة من أقوى اللاعبين العرب في الطريق إلى اللقب قال السوبر: من أراد التتويج بالبطولات فعليه منازلة الأبطال، وكما أنهم يتمتعون بقوة وسمعة عالية فأنا أيضًا حققت الكثير من الإنجازات وأحمل لقب بطل العالم، وأثق في قدراتي جيدًا، وفي مبارياتي أمام هؤلاء كانت أخطائي الأقل، واستغللت الأخطاء وتجاوزت الضغوطات، وفي النهائي كنت متأخرًا بشوط مقابل شوطين، لكنني أحرزت ثلاثة أشواط متتالية وحصلت على الميدالية الذهبية بعد مشوار صعب جدًا.
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