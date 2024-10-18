انطلاق دوري خالد بن حمد لجيل الذهب للدراجات الهوائية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بحضور‭ ‬د‭. ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الإتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬انطلقت‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثالثة‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مسار‭ ‬الدراجات‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭.‬

وشهد‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬إقامة‭ ‬سباق‭ ‬فردي‭ ‬ضد‭ ‬الساعة‭ ‬لفئتي‭ ‬الناشئين‭ (‬10‭ ‬كم‭) ‬والشباب‭ (‬15‭ ‬كم‭)‬،‭ ‬وأحرز‭ ‬الدراج‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بفئة‭ ‬الناشئين‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أنهى‭ ‬السباق‭ ‬12‭:‬56‭ ‬دقيقة،‭ ‬وحل‭ ‬زميله‭ ‬حسن‭ ‬عقيل‭ ‬ثانياً‭ ‬بزمن‭ ‬14‭:‬23‭ ‬دقيقة‭ ‬وعبدالعزيز‭ ‬العمري‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬أكاديمية‭ ‬الدراجات‭ ‬ثالثاً‭ ‬بزمن‭ ‬14‭:‬43‭ ‬دقيقة‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬بسط‭ ‬فريق‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬بحصول‭ ‬الدراج‭ ‬مهدي‭ ‬حسن‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بزمن‭ ‬20‭:‬37‭ ‬دقيقة،‭ ‬والدراج‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬ثانياً‭ ‬بزمن‭ ‬21‭:‬51‭ ‬دقيقة،‭ ‬ومحمد‭ ‬عقيل‭ ‬ثالثاً‭ ‬بزمن‭ ‬22:18‭ ‬دقيقة،‭ ‬وتتواصل‭ ‬المنافسات‭ ‬بسباق‭ ‬فردي‭ ‬عام‭ ‬لفئتي‭ ‬الناشئين‭ (‬30‭ ‬كم‭) ‬وفئة‭ ‬الشباب‭ (‬50‭ ‬كم‭) ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬المقبل‭ ‬والموافق‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوفمبر

المقبل‭.‬

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