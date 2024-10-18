انطلاق دوري خالد بن حمد لجيل الذهب للدراجات الهوائية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
بحضور د. الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة رئيس الإتحاد البحريني للدراجات الهوائية انطلقت صباح أمس الجمعة منافسات دوري خالد بن حمد لجيل الذهب للدراجات الهوائية في نسخته الثالثة وذلك على مسار الدراجات بالمحافظة الجنوبية.
وشهد اليوم الأول إقامة سباق فردي ضد الساعة لفئتي الناشئين (10 كم) والشباب (15 كم)، وأحرز الدراج محمد حسن من فريق بني جمرة المركز الأول بفئة الناشئين بعد أن أنهى السباق 12:56 دقيقة، وحل زميله حسن عقيل ثانياً بزمن 14:23 دقيقة وعبدالعزيز العمري من فريق أكاديمية الدراجات ثالثاً بزمن 14:43 دقيقة.
وفي فئة الشباب بسط فريق بني جمرة سيطرته على المراكز الثلاثة الأولى بحصول الدراج مهدي حسن على المركز الأول بزمن 20:37 دقيقة، والدراج أحمد محمد ثانياً بزمن 21:51 دقيقة، ومحمد عقيل ثالثاً بزمن 22:18 دقيقة، وتتواصل المنافسات بسباق فردي عام لفئتي الناشئين (30 كم) وفئة الشباب (50 كم) وذلك يوم الجمعة المقبل والموافق الأول من نوفمبر
المقبل.
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