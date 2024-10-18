البحرين تشارك في المنتدى الرياضي ((روسيا قوة رياضية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بتكليف‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬شاركت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬المنتدى‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬روسيا‭ ‬قوية‭ ‬رياضية‮»‬‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬والذي‭ ‬تحتضنه‭ ‬مدينة‭ ‬أوفا‭ ‬بجمهورية‭ ‬باشكورتوستان‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬17‭ ‬ولغاية‭ ‬19‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

ومثل‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬الجلسات‭ ‬التي‭ ‬تنوعت‭ ‬محاورها‭ ‬وتركزت‭ ‬حول‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬الكبير،‭ ‬حيث‭ ‬زار‭ ‬سعادته‭ ‬المعرض‭ ‬المقام‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المنتدى‭ ‬واطلع‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬الشركات‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬ومنتجات‭ ‬مخصصة‭ ‬للتطوير‭ ‬الرياضي‭.‬

وألقى‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬كلمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المنتدى،‭ ‬حيث‭ ‬نقل‭ ‬فيها‭ ‬بدايةً‭ ‬تحيات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬لكافة‭ ‬الحضور‭ ‬وشكره‭ ‬للمعنيين‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬على‭ ‬دعوة‭ ‬البحرين‭ ‬للمشاركة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يعكس‭ ‬مدى‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬القوية‭ ‬البحرينية‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الرياضي‭.‬

كما‭ ‬تحدث‭ ‬حول‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬الممتدة‭ ‬لسنوات‭ ‬طويلة،‭ ‬والتي‭ ‬شكلت‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬وتركت‭ ‬تأثيرها‭ ‬الإيجابي‭ ‬وبصمتها‭ ‬على‭ ‬الواقع‭ ‬الرياضي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استمرار‭ ‬التعاون‭ ‬وتعزيز‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬يمثل‭ ‬مصدر‭ ‬اعتزاز‭ ‬مع‭ ‬دولة‭ ‬صديقة‭ ‬بحجم‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬التي‭ ‬تملك‭ ‬ارثاً‭ ‬رياضياً‭ ‬كبيراً‭ ‬وعراقة‭ ‬وخبرات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬والرياضات،‭ ‬وحاضراً‭ ‬ومستقبلاً‭ ‬باهراً‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬أشار‭ ‬عسكر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الرياضي‭ ‬شهدت‭ ‬تعاوناً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمثيل‭ ‬نادي‭ ‬الخالدية‭ ‬للمملكة‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬‮«‬بريكس‮»‬‭ ‬ودورة‭ ‬ألعاب‭ ‬أطفال‭ ‬آسيا‭ ‬الأخيرة،‭ ‬واستضافة‭ ‬البحرين‭ ‬لسباق‭ ‬ One ‭ ‬ Run ‭ ‬العالمي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬وفتح‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬آفاق‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬لتطوير‭ ‬الرياضية‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬التجربة‭ ‬الروسية‭ ‬الناجحة‭ ‬رياضياً‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬استعرض‭ ‬فيه‭ ‬عسكر‭ ‬تجارب‭ ‬المملكة‭ ‬الرائدة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي،‭ ‬والتي‭ ‬انعكست‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬عالمية‭ ‬كبرى،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مبادرات‭ ‬المملكة‭ ‬لتطوير‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬جيل‭ ‬الذهب‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لمشاريع‭ ‬تشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬الرياضي‭ ‬والحوكمة،‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬المتتالية‭ ‬ووضع‭ ‬المملكة‭ ‬بين‭ ‬مصاف‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬رياضياً‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬











