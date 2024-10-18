البحرين تشارك في المنتدى الرياضي ((روسيا قوة رياضية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
بتكليف من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، شاركت مملكة البحرين في فعاليات المنتدى الرياضي الدولي «روسيا قوية رياضية» في نسخته الثانية عشرة تحت رعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي تحتضنه مدينة أوفا بجمهورية باشكورتوستان الروسية في الفترة ما بين 17 ولغاية 19 من شهر أكتوبر الجاري.
ومثل المملكة في المنتدى د. عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، حيث شارك في الجلسات التي تنوعت محاورها وتركزت حول تطوير القطاع الرياضي على كافة الأصعدة، من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين الدول المشاركة في الحدث العالمي الكبير، حيث زار سعادته المعرض المقام على هامش المنتدى واطلع على ما تقدمه الشركات المشاركة من خدمات ومنتجات مخصصة للتطوير الرياضي.
وألقى د. عبدالرحمن صادق عسكر كلمة مملكة البحرين في المنتدى، حيث نقل فيها بدايةً تحيات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، لكافة الحضور وشكره للمعنيين في روسيا الاتحادية على دعوة البحرين للمشاركة، مؤكداً أن ذلك يعكس مدى عمق العلاقات القوية البحرينية الروسية على الصعيد الرياضي.
كما تحدث حول العلاقات الثنائية الممتدة لسنوات طويلة، والتي شكلت علامة فارقة وتركت تأثيرها الإيجابي وبصمتها على الواقع الرياضي، من خلال استمرار التعاون وتعزيز العمل المشترك لما فيه المساهمة في تطوير القطاع الرياضي في البلدين الصديقين، مؤكداً ان هذا التعاون يمثل مصدر اعتزاز مع دولة صديقة بحجم روسيا الاتحادية التي تملك ارثاً رياضياً كبيراً وعراقة وخبرات في مختلف الألعاب والرياضات، وحاضراً ومستقبلاً باهراً.
في حين أشار عسكر إلى أن العلاقات البحرينية الروسية على الصعيد الرياضي شهدت تعاوناً كبيراً من خلال تمثيل نادي الخالدية للمملكة في ألعاب «بريكس» ودورة ألعاب أطفال آسيا الأخيرة، واستضافة البحرين لسباق One Run العالمي، مؤكداً على أن المشاركة في هذا المنتدى ستسهم في تعزيز التعاون وفتح المزيد من آفاق العمل المشترك لتطوير الرياضية وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجربة الروسية الناجحة رياضياً.
في الوقت الذي استعرض فيه عسكر تجارب المملكة الرائدة على صعيد تطوير القطاع الرياضي، والتي انعكست على تحقيق نتائج عالمية كبرى، إلى جانب مبادرات المملكة لتطوير الفئات العمرية متمثلة في مبادرة «جيل الذهب»، بالإضافة لمشاريع تشجيع الاستثمار الرياضي والحوكمة، التي ساهمت في تحقيق الإنجازات المتتالية ووضع المملكة بين مصاف الدول المتقدمة رياضياً في العالم.
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