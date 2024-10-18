Saturday, 19 October 2024 06:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتخبنا يلعب مباراته الثانية أمام الشمال القطري

10/18/2024 4:06:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا‭ ‬ السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00


يخوض‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬الاتحاد‭ ‬القطري‭ ‬مباراته‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬نادي‭ ‬الشمال‭ ‬القطري‭ ‬ضمن‭ ‬معسكره‭ ‬الإعدادي‭ ‬الذي‭ ‬يقيمه‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬تحضيرا‭ ‬للبطولة‭ ‬العربية‭ ‬23‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬أكتوبر‭ ‬حتى‭ ‬11‭ ‬نوفمبر‭.‬


‬وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬قد‭ ‬لعب‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬نادي‭ ‬الغرافة‭ ‬وتفوق‭ ‬فيها‭ ‬بأربعة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة‭. ‬واقتصر‭ ‬برنامج‭ ‬المنتخب‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬تدريبين‭ ‬خلال‭ ‬الفترتين‭ ‬الصباحية‭ ‬والمسائية‭.‬


MENAFN18102024000055011008ID1108796447

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث