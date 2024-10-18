منتخبنا يلعب مباراته الثانية أمام الشمال القطري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: علي ميرزا
السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
يخوض منتخبنا الوطني للكرة الطائرة مساء اليوم السبت في صالة الاتحاد القطري مباراته الثانية أمام نادي الشمال القطري ضمن معسكره الإعدادي الذي يقيمه في العاصمة القطرية الدوحة تحضيرا للبطولة العربية 23 للكرة الطائرة التي تحتضنها المملكة خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 11 نوفمبر.
وكان المنتخب قد لعب مباراته الأولى أمام نادي الغرافة وتفوق فيها بأربعة أشواط نظيفة. واقتصر برنامج المنتخب اليوم على تدريبين خلال الفترتين الصباحية والمسائية.
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