منتخبنا يلعب مباراته الثانية أمام الشمال القطري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا‭ ‬ السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00





يخوض‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬الاتحاد‭ ‬القطري‭ ‬مباراته‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬نادي‭ ‬الشمال‭ ‬القطري‭ ‬ضمن‭ ‬معسكره‭ ‬الإعدادي‭ ‬الذي‭ ‬يقيمه‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬تحضيرا‭ ‬للبطولة‭ ‬العربية‭ ‬23‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬أكتوبر‭ ‬حتى‭ ‬11‭ ‬نوفمبر‭.‬

‭

‬وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬قد‭ ‬لعب‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬نادي‭ ‬الغرافة‭ ‬وتفوق‭ ‬فيها‭ ‬بأربعة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة‭. ‬واقتصر‭ ‬برنامج‭ ‬المنتخب‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬تدريبين‭ ‬خلال‭ ‬الفترتين‭ ‬الصباحية‭ ‬والمسائية‭.‬



