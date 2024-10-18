ختام ورش العمل لحكام كرة اليد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
اختتمت ورشة العمل التي أقامتها لجنة الحكام بالاتحاد البحريني لكرة اليد للحكام العاملين في الاتحاد.
وأقيمت الورش على مدار أسبوع في قاعة التطوير بالاتحاد البحريني لكرة الطائرة برئاسة رئيس اللجنة غسان أمير خلال فترة توقف المسابقات المحلية في كرة اليد، حيث تناولت العديد من المحاور وآخر المستجدات المتعلقة بالسلك التحكيمي.
وأكد رئيس اللجنة أنه تم طرح العديد من النقاط الرئيسية طوال أيام الورش، ومنها رميات السبعة أمتار، والصعوبات، ورمية الإرسال، كما تم التطرق الى تحركات الحكام وشخصية الحكم، بالإضافة مراجعة عدد من الحالات في مسابقة كأس السوبر البحريني ومباريات الدوري بالإضافة إلى عرض حالات من بطولات أخرى.
وأكد أمير على أهمية مثل هذه الورش في تطوير مستوى الحكام وتنشيط المعلومات لديهم خاصة مع التحديثات الجديدة والمستمرة في قطاع التحكيم، مشيراً الى أن هذه الورشة ستتبعها ورش عمل ودورات صقل قادمة خلال الموسم الجديد.
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