ختام ورش العمل لحكام كرة اليد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

اختتمت‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬أقامتها‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬للحكام‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭.‬

وأقيمت‭ ‬الورش‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أسبوع‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬التطوير‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬غسان‭ ‬أمير‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬توقف‭ ‬المسابقات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬اليد،‭ ‬حيث‭ ‬تناولت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬وآخر‭ ‬المستجدات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالسلك‭ ‬التحكيمي‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬طرح‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬الرئيسية‭ ‬طوال‭ ‬أيام‭ ‬الورش،‭ ‬ومنها‭ ‬رميات‭ ‬السبعة‭ ‬أمتار،‭ ‬والصعوبات،‭ ‬ورمية‭ ‬الإرسال،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التطرق‭ ‬الى‭ ‬تحركات‭ ‬الحكام‭ ‬وشخصية‭ ‬الحكم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬مراجعة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬ومباريات‭ ‬الدوري‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عرض‭ ‬حالات‭ ‬من‭ ‬بطولات‭ ‬أخرى‭.‬

وأكد‭ ‬أمير‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الورش‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مستوى‭ ‬الحكام‭ ‬وتنشيط‭ ‬المعلومات‭ ‬لديهم‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬التحديثات‭ ‬الجديدة‭ ‬والمستمرة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التحكيم،‭ ‬مشيراً‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬ستتبعها‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬ودورات‭ ‬صقل‭ ‬قادمة‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭.‬



