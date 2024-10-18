أرتيتا: أوديغارد يقترب من العودة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اقترب‭ ‬النروجي‭ ‬مارتن‭ ‬أوديغارد‭ ‬قائد‭ ‬أرسنال‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬لياقته‭ ‬البدنية‭ ‬بعد‭ ‬إصابة‭ ‬أبعدته‭ ‬فترة‭ ‬عن‭ ‬الملاعب،‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬جاهزا‭ ‬لمواجهة‭ ‬الغريم‭ ‬ليفربول‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬قاله‭ ‬مدربه‭ ‬الإسباني‭ ‬ميكل‭ ‬أرتيتا‭.‬

وكان‭ ‬أوديغارد‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬المباريات‭ ‬بعد‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬كاحله‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬مع‭ ‬أرسنال‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬أغسطس،‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬الفريق‭ ‬أية‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬وهو‭ ‬يلاحق‭ ‬المتصدر‭ ‬ليفربول‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬بورنموث‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭.‬

وقال‭ ‬أرتيتا‭ ‬إن‭ ‬اللاعب‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬جاهزا‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬لكن‭ ‬سيتم‭ ‬تقييم‭ ‬الوضع‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬شاختار‭ ‬دانيتسك‭ ‬الأوكراني‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬وليفربول‭ ‬لاحقا‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬جاهزا‭ ‬لهذه‭ ‬المباراة‭. ‬ستكون‭ ‬الأمور‭ ‬مغايرة‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل،‭ ‬لكن‭ ‬مجددا،‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬التعافي‭ ‬التي‭ ‬هو‭ ‬فيها‭ ‬الآن،‭ ‬ولأنه‭ ‬يقوم‭ ‬بالفعل‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ (...) ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مرتاحا‭ ‬باللعب‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬الكرة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬المدرب‭ ‬الذي‭ ‬أعاد‭ ‬أرسنال‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬الموسمين‭ ‬الماضيين‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬سيكون‭ ‬حاسما‭ ‬لمعرفة‭ ‬مدى‭ ‬اقترابه‭ ‬من‭ ‬التعافي‮»‬‭.‬

وقلّل‭ ‬أرتيتا‭ ‬من‭ ‬مخاوف‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الجناح‭ ‬بوكايو‭ ‬ساكا‭ ‬غير‭ ‬جاهز‭ ‬بعد‭ ‬إصابته‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬منتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬واليونان‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية،‭ ‬ما‭ ‬أبعده‭ ‬عن‭ ‬مواجهة‭ ‬فنلندا‭.‬

وأشار‭ ‬المدرب‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيتخذ‭ ‬قرارا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬حول‭ ‬جاهزية‭ ‬اللاعب،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬إصابة‭ ‬خطيرة‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬قدّم‭ ‬أرتيتا‭ ‬أخبارا‭ ‬جيدة‭ ‬حول‭ ‬الألماني‭ ‬كاي‭ ‬هافيرتس‭ ‬الذي‭ ‬استُبعد‭ ‬عن‭ ‬مواجهتي‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬مع‭ ‬البوسنة‭ ‬والهرسك‭ ‬وهولندا‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الكاحل‭.‬

قال‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬لديه‭ ‬بعض‭ ‬المشكلات‭ ‬وقد‭ ‬تعاملنا‭ ‬مع‭ ‬ذلك‭. ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬رائعا،‭ ‬لديه‭ ‬تواصل‭ ‬جيد‭ ‬للغاية‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬والمدرب‭ (‬هانزي‭ ‬فليك‭)‬‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬في‭ ‬حال‭ ‬تمرن‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬اليوم‭ ‬لديه‭ ‬فرصة‭ ‬جيدة‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬جاهزا‭ ‬ويلعب‮»‬‭.‬



