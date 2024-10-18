ليفربول المتصدر لامتحان حظوظه باللقب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يواجه‭ ‬ليفربول‭ ‬المتصدر‭ ‬أول‭ ‬امتحان‭ ‬جدي‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬قدراته‭ ‬في‭ ‬احراز‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬تشلسي‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬غدا‭ ‬الأحد،‭ ‬في‭ ‬عودة‭ ‬المنافسات‭ ‬المحلية‭ ‬عقب‭ ‬النافذة‭ ‬الدولية‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬لا‭ ‬يحتمل‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬ومدربه‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬أي‭ ‬تعثر‭ ‬إضافي،‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬برنتفورد‭ ‬في‭ ‬أولد‭ ‬ترافورد‭.‬

ويحتل‭ ‬ليفربول‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬بعد‭ ‬ستة‭ ‬انتصارات‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬السبع‭ ‬الأولى،‭ ‬لكنّ‭ ‬روزنامة‭ ‬مبارياته‭ ‬ستضعه‭ ‬أمام‭ ‬تحد‭ ‬مفصلي‭ ‬ودقيق‭ ‬في‭ ‬سعي‭ ‬الـ«ريدز‮»‬‭ ‬لاحراز‭ ‬اللقب‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬2020‭.‬

استهل‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬أرنه‭ ‬سلوت‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬أنفيلد‭ ‬خلفا‭ ‬للألماني‭ ‬‮«‬المحبوب‮»‬‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭ ‬بطريقة‭ ‬إيجابية‭ ‬عبر‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬إيبسويتش،‭ ‬برنتفورد،‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد،‭ ‬بورنموث،‭ ‬وست‭ ‬هام،‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬وكريستال‭ ‬بالاس‭.‬

وجاء‭ ‬التعثر‭ ‬الوحيد‭ ‬لصاحب‭ ‬أقوى‭ ‬دفاع‭ ‬بالدوري‭ (‬2‭)‬،‭ ‬بطريقة‭ ‬مفاجئة‭ ‬عندما‭ ‬خسر‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭.‬

لكن‭ ‬ما‭ ‬ينتظر‭ ‬ليفربول‭ ‬سيكون‭ ‬مفصليا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحديد‭ ‬بوصلة‭ ‬الفريق،‭ ‬خصوصا‭ ‬أنّ‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬حالاته،‭ ‬كما‭ ‬أنّ‭ ‬مدرب‭ ‬فينورد‭ ‬الهولندي‭ ‬السابق‭ ‬سلوت‭ ‬تأقلم‭ ‬مع‭ ‬الكرة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬دون‭ ‬ضغوط‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

شهر‭ ‬عسل‭ ‬

لذا‭ ‬فإنّ‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬تشبه‭ ‬شهر‭ ‬العسل‭ ‬بعد‭ ‬استلام‭ ‬الشعلة‭ ‬من‭ ‬كلوب‭ ‬ستكون‭ ‬قيد‭ ‬مراقبة‭ ‬شديدة،‭ ‬خصوصا‭ ‬انّ‭ ‬مواجهة‭ ‬الاحد‭ ‬أمام‭ ‬تشلسي‭ ‬رابع‭ ‬الترتيب‭ ‬تحمل‭ ‬في‭ ‬طياتها‭ ‬اثارة‭ ‬مشوقة‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬أرسنال‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬حدّ‭ ‬سواء‭.‬

لم‭ ‬يخسر‭ ‬تشلسي‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬السبع‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ ‬ويتخلف‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬ليفربول،‭ ‬حيث‭ ‬حصل‭ ‬مدرب‭ ‬الـ«بلوز‮»‬‭ ‬الجديد‭ ‬الإيطالي‭ ‬إنتسو‭ ‬ماريسكا‭ ‬على‭ ‬اشادة‭ ‬واسعة‭ ‬بفضل‭ ‬حكمته‭ ‬في‭ ‬اعادة‭ ‬ضبط‭ ‬عقارب‭ ‬الساعة‭ ‬في‭ ‬ستامفورد‭ ‬بريدج‭ ‬وإخراج‭ ‬الفريق‭ ‬اللندني‭ ‬من‭ ‬سباته‭.‬

وبالنسبة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬ماريسكا‭ ‬وسلوت،‭ ‬فإنّ‭ ‬مواجهة‭ ‬أنفيلد‭ ‬ستعطي‭ ‬إجابة‭ ‬أوضح‭ ‬حيال‭ ‬ما‭ ‬يستطيعان‭ ‬تحقيقه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

ضغوط‭ ‬متزايدة‭ ‬على‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يضيق‭ ‬الخناق‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر‭ ‬على‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ،‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيكون‭ ‬مصيره‭ ‬في‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬على‭ ‬المحك‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭.‬

يصارع‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬لتجنّب‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬النادي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬يونايتد‭ ‬أسوأ‭ ‬بداية‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬منذ‭ ‬1989‭-‬1990‭.‬

يقبع‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬بانتصارين‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬مباريات،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬الخمس‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭.‬

وسيكون‭ ‬يونايتد‭ ‬بمواجهة‭ ‬فريق‭ ‬اعتاد‭ ‬على‭ ‬التسجيل‭ ‬بعد‭ ‬ثوان‭ ‬من‭ ‬انطلاقة‭ ‬المباراة،‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أنّه‭ ‬سيكون‭ ‬خصما‭ ‬صعبا‭ ‬خصوصا‭ ‬مع‭ ‬اعتياد‭ ‬يونايتد‭ ‬على‭ ‬‮«‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬قدمه‮»‬‭.‬

وسيكون‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬أمام‭ ‬امتحان‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الاوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬الخميس‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬فنربهتشه‭ ‬التركي‭ ‬بقيادة‭ ‬البرتغالي‭ ‬جوزيه‭ ‬البرتغالي‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سعيد‭ ‬لتعميق‭ ‬جراح‭ ‬ناديه‭ ‬السابق‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬حافظ‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬على‭ ‬وظيفته‭ ‬بعد‭ ‬هاتين‭ ‬المبارتين،‭ ‬فإنّه‭ ‬سينهي‭ ‬الأسبوع‭ ‬بمواجهة‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬المتراجع،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬الخسارة‭ ‬بمثابة‭ ‬‮«‬القشة‭ ‬التي‭ ‬تقصم‭ ‬ظهر‭ ‬البعير‮»‬‭.‬

وقبل‭ ‬استقبال‭ ‬سبارتا‭ ‬براغ‭ ‬التشيكي‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬يحل‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬أربعة‭ ‬مواسم،‭ ‬على‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬متذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬وأحد‭ ‬أربعة‭ ‬أندية‭ ‬لم‭ ‬تحقق‭ ‬أي‭ ‬فوز‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

أما‭ ‬أرسنال،‭ ‬وصيفه‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬موسمين‭ ‬والذي‭ ‬يتساوى‭ ‬معه‭ ‬راهنا‭ ‬بـ17‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬فيحل‭ ‬على‭ ‬بورنموث‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬استقبال‭ ‬شاختار‭ ‬دانيتسك‭ ‬الأوكراني‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭.‬

الباحثون‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬

لا‭ ‬يزال‭ ‬إيبسويتش‭ ‬وساوثمبتون‭ ‬يبحثان‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزهما‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬صعودهما‭ ‬من‭ ‬‮«‬التشامبيونشيب‮»‬‭.‬

وستكون‭ ‬الفرصة‭ ‬سانحة‭ ‬للفريقين‭ ‬لفك‭ ‬عقدتهما‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬إيبسويتش‭ ‬نظيره‭ ‬ايفرتون‭ ‬المتعثر،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يستضيف‭ ‬ساوثمبتون‭ ‬نظيره‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬سانت‭ ‬ماري‭.‬

كذلك،‭ ‬يحلّ‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬أحد‭ ‬المراكز‭ ‬المهددة‭ ‬بالهبوط‭ ‬على‭ ‬نوتنغهام‭ ‬باحثا‭ ‬عن‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭. ‬أما‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬الأخير‭ ‬بنقطة‭ ‬يتيمة‭ ‬فيأمل‭ ‬بتحدي‭ ‬كل‭ ‬التوقعات‭ ‬ومفاجأة‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬مولينو‭.‬



