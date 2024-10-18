أوساكا تنسحب من دورة بان باسيفيك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

طوكيو‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬انسحبت‭ ‬اليابانية‭ ‬ناومي‭ ‬أوساكا‭ ‬الفائزة‭ ‬بأربع‭ ‬بطولات‭ ‬غراند‭ ‬سلام‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬‮«‬بان‭ ‬باسيفيك‮»‬‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الظهر‭.‬

ولم‭ ‬تخض‭ ‬أوساكا‭ (‬27‭ ‬عاما‭) ‬المصنّفة‭ ‬أولى‭ ‬سابقا‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬منذ‭ ‬انسحابها‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬الأمريكية‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬بكين‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تشارك‭ ‬اليابانية‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬‮«‬بان‭ ‬باسيفيك‮»‬‭ ‬ببطاقة‭ ‬دعوة،‭ ‬لكن‭ ‬المنظّمين‭ ‬قالوا‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬ستغيب‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬أسفل‭ ‬الظهر‮»‬‭.‬

وخاضت‭ ‬أوساكا‭ ‬المتوّجة‭ ‬في‭ ‬2019،‭ ‬دورتها‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬مدربها‭ ‬الجديد‭ ‬الفرنسي‭ ‬باتريك‭ ‬موراتوغلو‭ ‬الذي‭ ‬اشتهر‭ ‬بتدريب‭ ‬النجمة‭ ‬الأمريكية‭ ‬السابقة‭ ‬سيرينا‭ ‬وليامس‭.‬

ولم‭ ‬تستعد‭ ‬اليابانية‭ ‬إيقاعها‭ ‬منذ‭ ‬عودتها‭ ‬إلى‭ ‬ملاعب‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬يناير،‭ ‬بعد‭ ‬إنجاب‭ ‬طفلتها‭ ‬شاي‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وهي‭ ‬مصنفة‭ ‬راهنا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬58‭ ‬عالميا‭ ‬وأفضل‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬منذ‭ ‬عودتها‭ ‬هو‭ ‬بلوغ‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دورتين‭.‬

وستكون‭ ‬الصينية‭ ‬جنغ‭ ‬تشينوين،‭ ‬الفائزة‭ ‬بالذهب‭ ‬الأولمبي‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬2024،‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬في‭ ‬الدورة‭.‬