أوساكا تنسحب من دورة بان باسيفيك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
طوكيو – (أ ف ب): انسحبت اليابانية ناومي أوساكا الفائزة بأربع بطولات غراند سلام في كرة المضرب، الجمعة من دورة «بان باسيفيك» الأسبوع المقبل في طوكيو بسبب إصابة في الظهر.
ولم تخض أوساكا (27 عاما) المصنّفة أولى سابقا أي مباراة منذ انسحابها من مواجهة الأمريكية كوكو غوف في ثمن نهائي دورة بكين في الأول من الشهر الحالي.
وكان من المقرر أن تشارك اليابانية في دورة «بان باسيفيك» ببطاقة دعوة، لكن المنظّمين قالوا إنها «ستغيب بسبب إصابة في أسفل الظهر».
وخاضت أوساكا المتوّجة في 2019، دورتها الأولى في بكين تحت إشراف مدربها الجديد الفرنسي باتريك موراتوغلو الذي اشتهر بتدريب النجمة الأمريكية السابقة سيرينا وليامس.
ولم تستعد اليابانية إيقاعها منذ عودتها إلى ملاعب التنس في يناير، بعد إنجاب طفلتها شاي في يوليو من العام الماضي، وهي مصنفة راهنا في المركز 58 عالميا وأفضل ما حققته منذ عودتها هو بلوغ ربع نهائي دورتين.
وستكون الصينية جنغ تشينوين، الفائزة بالذهب الأولمبي في باريس 2024، المصنفة أولى في الدورة.
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