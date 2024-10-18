وفاة رياضيَين خلال بطولة العالم للترياثلون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لرياضة‭ ‬الترياثلون‭ ‬والاتحادين‭ ‬البريطاني‭ ‬والمكسيكي‭ ‬للعبة،‭ ‬وفاة‭ ‬رياضيَين‭ ‬مخضرمَين،‭ ‬أحدهما‭ ‬بريطاني‭ ‬والآخر‭ ‬مكسيكي،‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للترياثلون‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭.‬

ونعى‭ ‬الاتحاد‭ ‬المكسيكي‭ ‬‮«‬ببالغ‭ ‬الحزن‮»‬‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬،‭ ‬الرياضي‭ ‬روجر‭ ‬ماس‭ ‬كولومير‭ (‬79‭ ‬عاما‭) ‬أثناء‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬في‭ ‬توريمولينوس‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭.‬

بدوره،‭ ‬أصدر‭ ‬الاتحاد‭ ‬البريطاني‭ ‬بيانا‭ ‬قال‭ ‬فيه‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬لدينا‭ ‬قد‭ ‬توفي‭ ‬للأسف‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬فئة‭ ‬المنافسين‭ ‬المخضرمين‭.‬

وأكّد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬وفاة‭ ‬الرياضيين‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬نقدم‭ ‬أعمق‭ ‬تعازينا‭ ‬لعائلاتهم‭ ‬وأصدقائهم‭ ‬واتحاداتهم‭ ‬الوطنية‭ ‬وجميع‭ ‬أفراد‭ ‬عائلة‭ ‬الترياثلون‮»‬‭.‬

وأفادت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية‭ ‬أن‭ ‬البريطاني‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬57‭ ‬عاما‭ ‬وتوفيَ‭ ‬إثر‭ ‬نوبة‭ ‬قلبية‭.‬

وذكر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإسباني‭ ‬للعبة‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬آلاف‭ ‬رياضي‭ ‬تسجلوا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬حدث‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬للمنافسين‭ ‬الأكبر‭ ‬سنا،‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬و500‭ ‬مشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بأكملها‭.‬