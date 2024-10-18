Saturday, 19 October 2024 06:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وفاة رياضيَين خلال بطولة العالم للترياثلون

10/18/2024 4:06:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لرياضة‭ ‬الترياثلون‭ ‬والاتحادين‭ ‬البريطاني‭ ‬والمكسيكي‭ ‬للعبة،‭ ‬وفاة‭ ‬رياضيَين‭ ‬مخضرمَين،‭ ‬أحدهما‭ ‬بريطاني‭ ‬والآخر‭ ‬مكسيكي،‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للترياثلون‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭.‬

ونعى‭ ‬الاتحاد‭ ‬المكسيكي‭ ‬‮«‬ببالغ‭ ‬الحزن‮»‬‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬،‭ ‬الرياضي‭ ‬روجر‭ ‬ماس‭ ‬كولومير‭ (‬79‭ ‬عاما‭) ‬أثناء‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬في‭ ‬توريمولينوس‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭.‬

بدوره،‭ ‬أصدر‭ ‬الاتحاد‭ ‬البريطاني‭ ‬بيانا‭ ‬قال‭ ‬فيه‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬لدينا‭ ‬قد‭ ‬توفي‭ ‬للأسف‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬فئة‭ ‬المنافسين‭ ‬المخضرمين‭.‬

وأكّد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬وفاة‭ ‬الرياضيين‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬نقدم‭ ‬أعمق‭ ‬تعازينا‭ ‬لعائلاتهم‭ ‬وأصدقائهم‭ ‬واتحاداتهم‭ ‬الوطنية‭ ‬وجميع‭ ‬أفراد‭ ‬عائلة‭ ‬الترياثلون‮»‬‭.‬

وأفادت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية‭ ‬أن‭ ‬البريطاني‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬57‭ ‬عاما‭ ‬وتوفيَ‭ ‬إثر‭ ‬نوبة‭ ‬قلبية‭.‬

وذكر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإسباني‭ ‬للعبة‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬آلاف‭ ‬رياضي‭ ‬تسجلوا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬حدث‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬للمنافسين‭ ‬الأكبر‭ ‬سنا،‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬و500‭ ‬مشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بأكملها‭.‬

MENAFN18102024000055011008ID1108796440

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث