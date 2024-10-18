وفاة رياضيَين خلال بطولة العالم للترياثلون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
مدريد – (أ ف ب): أعلن الاتحاد الدولي لرياضة الترياثلون والاتحادين البريطاني والمكسيكي للعبة، وفاة رياضيَين مخضرمَين، أحدهما بريطاني والآخر مكسيكي، في بطولة العالم للترياثلون في إسبانيا.
ونعى الاتحاد المكسيكي «ببالغ الحزن» على منصة «إكس»، الرياضي روجر ماس كولومير (79 عاما) أثناء مشاركته في الحدث في توريمولينوس على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
بدوره، أصدر الاتحاد البريطاني بيانا قال فيه إن «أحد أعضاء فريق الفئة العمرية لدينا قد توفي للأسف»، في إشارة إلى فئة المنافسين المخضرمين.
وأكّد الاتحاد الدولي وفاة الرياضيين على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا «نقدم أعمق تعازينا لعائلاتهم وأصدقائهم واتحاداتهم الوطنية وجميع أفراد عائلة الترياثلون».
وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن البريطاني يبلغ من العمر 57 عاما وتوفيَ إثر نوبة قلبية.
وذكر الاتحاد الإسباني للعبة الشهر الماضي أن أكثر من 4 آلاف رياضي تسجلوا للمشاركة في حدث الفئة العمرية هذا العام للمنافسين الأكبر سنا، من أصل أكثر من 5 آلاف و500 مشارك في البطولة بأكملها.
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