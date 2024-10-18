((الإمارات للدراجات)) يقترب من الصدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
بكين - (وام): اقترب سيباستيان مولانو دراج فريق الإمارات من الصدارة في المرحلة الثالثة من طواف غوانغشي، حيث حل في المركز الثاني بعد انطلاقة قوية نحو خط النهاية من جينغشي إلى باما «214 كم»، وذلك بعد أن أنهى المرحلة الثانية في المركز الثالث.
وسيطر فريق الإمارات للدراجات الهوائية، أمس، على القسم الأخير من المرحلة الثالثة، حيث تولى تيم ويلنز وميشيل فينك تأمين المقدمة في مجموعة المتسابقين، وقاموا بتقليص الفارق مع المتقدمين، دريز دي بونت «ديكاتلون Ag 2 r » وبيبين ريندرينك «سودال كويك ستيب»، في آخر 10 كم، وانطلق مولانو من بعيد بسرعة فائقة قبل خط النهاية، ليحتل المركز الثاني بفارق ضئيل.
وقال مولانو: «كانت مرحلة طويلة مليئة بالتوتر، وخصوصاً في البداية عندما وقعت حادثة اصطدام في الكيلومتر 30، فقدنا على أثرها لاينجن أحد دارجينا، واضطر إلى الانسحاب، مشيرا إلى أن الفريق نجح في السيطرة على السباق، معربا عن فخره بالنتيجة، وسعيه للفوز بالمركز الأول في الأيام المقبلة».
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