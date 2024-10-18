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((الإمارات للدراجات)) يقترب من الصدارة

10/18/2024 4:06:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بكين‭ - (‬وام‭): ‬اقترب‭ ‬سيباستيان‭ ‬مولانو‭ ‬دراج‭ ‬فريق‭ ‬الإمارات‭ ‬من‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬طواف‭ ‬غوانغشي،‭ ‬حيث‭ ‬حل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬انطلاقة‭ ‬قوية‭ ‬نحو‭ ‬خط‭ ‬النهاية‭ ‬من‭ ‬جينغشي‭ ‬إلى‭ ‬باما‭ ‬‮«‬214‭ ‬كم‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أنهى‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وسيطر‭ ‬فريق‭ ‬الإمارات‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية،‭ ‬أمس،‭ ‬على‭ ‬القسم‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة،‭ ‬حيث‭ ‬تولى‭ ‬تيم‭ ‬ويلنز‭ ‬وميشيل‭ ‬فينك‭ ‬تأمين‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬المتسابقين،‭ ‬وقاموا‭ ‬بتقليص‭ ‬الفارق‭ ‬مع‭ ‬المتقدمين،‭ ‬دريز‭ ‬دي‭ ‬بونت‭ ‬‮«‬ديكاتلون Ag 2 r ‭ ‬‮»‬‭ ‬وبيبين‭ ‬ريندرينك‭ ‬‮«‬سودال‭ ‬كويك‭ ‬ستيب‮»‬،‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬10‭ ‬كم،‭ ‬وانطلق‭ ‬مولانو‭ ‬من‭ ‬بعيد‭ ‬بسرعة‭ ‬فائقة‭ ‬قبل‭ ‬خط‭ ‬النهاية،‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬ضئيل‭.‬

وقال‭ ‬مولانو‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬مرحلة‭ ‬طويلة‭ ‬مليئة‭ ‬بالتوتر،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬عندما‭ ‬وقعت‭ ‬حادثة‭ ‬اصطدام‭ ‬في‭ ‬الكيلومتر‭ ‬30،‭ ‬فقدنا‭ ‬على‭ ‬أثرها‭ ‬لاينجن‭ ‬أحد‭ ‬دارجينا،‭ ‬واضطر‭ ‬إلى‭ ‬الانسحاب،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬السباق،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬بالنتيجة،‭ ‬وسعيه‭ ‬للفوز‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

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