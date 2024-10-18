فورمولا واحد تتخلى عن نقطة أسرع لفة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
Austin – (أ ف ب): قرر الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، التخلّي عن منح نقطة إضافية لأسرع لفة في سباقات بطولة فورمولا واحد اعتبارا من العام المقبل، وذلك بعد خمسة أعوام على إعادة تقديمها.
وكانت النقطة الإضافية تُمنح في الأصل في خمسينيات القرن الماضي قبل أن تُلغى ثم يُعاد العمل بها مجددا عام 2019 لأسرع لفة، بشرط أن يُنهي السائق السباق في المراكز العشرة الأولى.
ويُمكن أن يكون لهذه النقطة أهمية كبيرة في موسم طويل يتضمن 24 سباقا كما هو الحال هذا العام.
وجاء إعلان القرار قبل سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى هذا الأسبوع، كجزء من التعديلات على اللوائح الرياضية والفنية لعامي 2024 و2025.
وفي تغيير آخر، سيزيد عدد المرات المطلوبة لإشراك سائق شاب خلال التدريبات الحرة من مرة واحدة لكل سيارة في الموسم إلى مرتين لكل سيارة في الموسم.
MENAFN18102024000055011008ID1108796438
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.