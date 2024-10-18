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فورمولا واحد تتخلى عن نقطة أسرع لفة

10/18/2024 4:06:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

Austin ‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قرر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ (‬فيا‭)‬،‭ ‬التخلّي‭ ‬عن‭ ‬منح‭ ‬نقطة‭ ‬إضافية‭ ‬لأسرع‭ ‬لفة‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬بطولة‭ ‬فورمولا‭ ‬واحد‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬خمسة‭ ‬أعوام‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬تقديمها‭.‬

وكانت‭ ‬النقطة‭ ‬الإضافية‭ ‬تُمنح‭ ‬في‭ ‬الأصل‭ ‬في‭ ‬خمسينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تُلغى‭ ‬ثم‭ ‬يُعاد‭ ‬العمل‭ ‬بها‭ ‬مجددا‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬لأسرع‭ ‬لفة،‭ ‬بشرط‭ ‬أن‭ ‬يُنهي‭ ‬السائق‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى‭.‬

ويُمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لهذه‭ ‬النقطة‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬طويل‭ ‬يتضمن‭ ‬24‭ ‬سباقا‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬

وجاء‭ ‬إعلان‭ ‬القرار‭ ‬قبل‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الكبرى‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬التعديلات‭ ‬على‭ ‬اللوائح‭ ‬الرياضية‭ ‬والفنية‭ ‬لعامي‭ ‬2024‭ ‬و2025‭.‬

وفي‭ ‬تغيير‭ ‬آخر،‭ ‬سيزيد‭ ‬عدد‭ ‬المرات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لإشراك‭ ‬سائق‭ ‬شاب‭ ‬خلال‭ ‬التدريبات‭ ‬الحرة‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬لكل‭ ‬سيارة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬إلى‭ ‬مرتين‭ ‬لكل‭ ‬سيارة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭.‬



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