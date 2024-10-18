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نهائي ((الملوك))

10/18/2024 4:06:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

يلتقي‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬ The ‭ ‬ sixKings ‭ ‬ Slam ‭ ‬للتنس،‭ ‬إحدى‭ ‬أبرز‭ ‬فعاليات‭ ‬موسم‭ ‬الرياض‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬النجمان‭ ‬الشابان‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬وكارلوس‭ ‬ألكاراس‭.‬

وفاز‭ ‬الشاب‭ ‬الإيطالي‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭-‬4،‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬دراماتيكية‭ ‬حبست‭ ‬أنفاس‭ ‬الجماهير‭ ‬على‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬أظهر‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراز‭ ‬تفوقًا‭ ‬واضحًا‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬نادال‭ ‬بمجموعتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬3،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬شهدت‭ ‬هيمنة‭ ‬النجم‭ ‬الشاب‭ ‬على‭ ‬نادال‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬آخر‭ ‬مبارياته‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬الاعتزال‭.‬

وتجمع‭ ‬مباراتا‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬الأولى‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬مع‭ ‬رافاييل‭ ‬نادال‭ ‬لتحديد‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬فيما‭ ‬يواجه‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬خصمه‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراز،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬يترقبها‭ ‬عشاق‭ ‬الكرة‭ ‬الصفراء‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

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