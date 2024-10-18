نهائي ((الملوك))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
يلتقي اليوم السبت في نهائي بطولة The sixKings Slam للتنس، إحدى أبرز فعاليات موسم الرياض لهذا العام، النجمان الشابان يانيك سينر وكارلوس ألكاراس.
وفاز الشاب الإيطالي يوم الخميس بنتيجة 6-4، بعد مباراة دراماتيكية حبست أنفاس الجماهير على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، وفي المقابل أظهر كارلوس ألكاراز تفوقًا واضحًا بفوزه على نادال بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-3 و6-3، في مباراة شهدت هيمنة النجم الشاب على نادال الذي يلعب آخر مبارياته بعد قرار الاعتزال.
وتجمع مباراتا اليوم السبت الأولى نوفاك ديوكوفيتش مع رافاييل نادال لتحديد المركز الثالث، فيما يواجه يانيك سينر خصمه كارلوس ألكاراز، في المباراة النهائية التي يترقبها عشاق الكرة الصفراء حول العالم.
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