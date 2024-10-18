استعدادات متواصلة لمنتخب الريشة الطائرة.. إبراهيم:هدفنا المنافسة واكتشاف المواهب من الدورة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
يستعد منتخب البحرين للريشة الطائرة المدرسية للمشاركة في دورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024)، حيث سيمثل المنتخب 24 لاعبًا ولاعبة في هذا الحدث الرياضي العالمي، موزعين على منافسات الفرق والفردي في الدورة التي تشهد مشاركة كبيرة وواسعة من الاتحادات الرياضية المدرسية من مختلف دول العالم.
وأشار المشرف العام على المنتخب جعفر إبراهيم الى أن الإعداد للمشاركة في دورة الألعاب المدرسية الدولية انطلق مبكراً، حيث خاض المنتخب معسكراً تدريبياً صيفياً خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، تلاه المشاركة في دورة ألعاب خالد بن حمد لجيل الذهب في شهر أغسطس، ثم المشاركة في بطولة البحرين الدولية للشباب في شهر سبتمبر.
كما شارك المنتخب في الأولمبياد المدرسي السادس الذي أقيم في شهر سبتمبر، بالإضافة إلى بطولة غرب آسيا التي أُقيمت في سلطنة عمان في أكتوبر.
وأوضح جعفر «تهدف مشاركة المنتخب إلى الاحتكاك والتنافس مع أبرز الدول العالمية في رياضة الريشة الطائرة، حيث يشارك في منافسات الريشة الطائرة 27 اتحادا مدرسيا، وهو ما ينذر بمنافسات كبيرة وقوية، ستنعكس بالإيجاب على اللاعبين واللاعبات، بهدف اكتشاف المواهب الصغيرة وصقلها في المستقبل».
وقال «نحن متفائلون بشأن استعداداتنا ونتطلع إلى تحقيق نتائج مميزة في دورة الألعاب المدرسية الدولية، حيث نهدف إلى تعزيز مهارات لاعبينا ورفع مستوى المنافسة، ما يسهم في تطوير رياضة الريشة الطائرة في البحرين».
مع اقتراب موعد البطولة، يبذل المنتخب جهودًا كبيرة لضمان تقديم أداء متميز يعكس قدرات الشباب البحريني في المحافل الدولية، وبإشراف من المدرب أحمد الجلاد.
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