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استعدادات متواصلة لمنتخب الريشة الطائرة.. إبراهيم:هدفنا المنافسة واكتشاف المواهب من الدورة

10/18/2024 4:06:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

يستعد‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬للريشة‭ ‬الطائرة‭ ‬المدرسية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬سيمثل‭ ‬المنتخب‭ ‬24‭ ‬لاعبًا‭ ‬ولاعبة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬العالمي،‭ ‬موزعين‭ ‬على‭ ‬منافسات‭ ‬الفرق‭ ‬والفردي‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬وواسعة‭ ‬من‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬المدرسية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

وأشار‭ ‬المشرف‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬جعفر‭ ‬إبراهيم‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الإعداد‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬انطلق‭ ‬مبكراً،‭ ‬حيث‭ ‬خاض‭ ‬المنتخب‭ ‬معسكراً‭ ‬تدريبياً‭ ‬صيفياً‭ ‬خلال‭ ‬شهري‭ ‬يوليو‭ ‬وأغسطس‭ ‬الماضيين،‭ ‬تلاه‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس،‭ ‬ثم‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للشباب‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭. ‬

كما‭ ‬شارك‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬الأولمبياد‭ ‬المدرسي‭ ‬السادس‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬التي‭ ‬أُقيمت‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭.‬

وأوضح‭ ‬جعفر‭ ‬‮«‬تهدف‭ ‬مشاركة‭ ‬المنتخب‭ ‬إلى‭ ‬الاحتكاك‭ ‬والتنافس‭ ‬مع‭ ‬أبرز‭ ‬الدول‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الريشة‭ ‬الطائرة،‭ ‬حيث‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الريشة‭ ‬الطائرة‭ ‬27‭ ‬اتحادا‭ ‬مدرسيا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ينذر‭ ‬بمنافسات‭ ‬كبيرة‭ ‬وقوية،‭ ‬ستنعكس‭ ‬بالإيجاب‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬واللاعبات،‭ ‬بهدف‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬الصغيرة‭ ‬وصقلها‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬متفائلون‭ ‬بشأن‭ ‬استعداداتنا‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية،‭ ‬حيث‭ ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مهارات‭ ‬لاعبينا‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬المنافسة،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬رياضة‭ ‬الريشة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

مع‭ ‬اقتراب‭ ‬موعد‭ ‬البطولة،‭ ‬يبذل‭ ‬المنتخب‭ ‬جهودًا‭ ‬كبيرة‭ ‬لضمان‭ ‬تقديم‭ ‬أداء‭ ‬متميز‭ ‬يعكس‭ ‬قدرات‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية،‭ ‬وبإشراف‭ ‬من‭ ‬المدرب‭ ‬أحمد‭ ‬الجلاد‭.‬

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