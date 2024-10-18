أكثر من 150 إعلاميا محليا لتغطية فعاليات الدورة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

سجل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬إعلاميًا‭ ‬محليًّا‭ ‬لتغطية‭ ‬فعاليات‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬إغلاق‭ ‬باب‭ ‬تسجيل‭ ‬الإعلاميين‭ ‬المحليين‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي،‭ ‬وسط‭ ‬إقبال‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مختلف‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية‭ ‬لإبراز‭ ‬الحدث‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬إقامته‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬ولغاية‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

ستقوم‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬بتغطية‭ ‬المنافسات،‭ ‬والأنشطة‭ ‬الثقافية،‭ ‬والفعاليات‭ ‬المصاحبة،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬الرياضة‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

وأشادت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬بالدور‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬الدورة،‭ ‬معربةً‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬لجميع‭ ‬الإعلاميين‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬في‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬إنجازات‭ ‬الرياضيين‭ ‬والمشاركة‭ ‬الشبابية‭.‬

وتؤكد‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬الإعلامي‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬الدورة،‭ ‬حيث‭ ‬ستعمل‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬على‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرياضية‭ ‬والمشاركة‭ ‬الشبابية،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الصورة‭ ‬الإيجابية‭ ‬للبحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬رياضية‭ ‬عالمية‭.‬

كما‭ ‬يشهد‭ ‬الحدث‭ ‬أيضًا‭ ‬اهتمامًا‭ ‬دوليًّا،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬مشاركة‭ ‬عديد‭ ‬الإعلاميين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المملكة‭ ‬رفقة‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬الاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تولية‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬والدول‭ ‬المشاركة‭ ‬للدورة‭.‬