أكثر من 150 إعلاميا محليا لتغطية فعاليات الدورة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
سجل أكثر من 150 إعلاميًا محليًّا لتغطية فعاليات دورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024)، بعد إغلاق باب تسجيل الإعلاميين المحليين يوم الثلاثاء الماضي، وسط إقبال كبير من جانب مختلف وسائل الإعلام المحلية لإبراز الحدث الدولي الذي من المقرر إقامته خلال الفترة من 23 ولغاية 31 أكتوبر الجاري.
ستقوم وسائل الإعلام بتغطية المنافسات، والأنشطة الثقافية، والفعاليات المصاحبة، ما يسهم في تعزيز الوعي حول أهمية الرياضة ودورها في المجتمع.
وأشادت اللجنة المنظمة بالدور الحيوي الذي يلعبه الإعلام في إنجاح الدورة، معربةً عن شكرها لجميع الإعلاميين على جهودهم في تسليط الضوء على إنجازات الرياضيين والمشاركة الشبابية.
وتؤكد اللجنة المنظمة أهمية الدور الإعلامي في إنجاح الدورة، حيث ستعمل وسائل الإعلام على تسليط الضوء على الإنجازات الرياضية والمشاركة الشبابية، ما يسهم في تعزيز الصورة الإيجابية للبحرين كوجهة رياضية عالمية.
كما يشهد الحدث أيضًا اهتمامًا دوليًّا، حيث من المنتظر مشاركة عديد الإعلاميين من مختلف دول العالم المشاركة من خارج المملكة رفقة الوفود المشاركة، الأمر الذي يعكس الاهتمام الكبير الذي تولية وسائل الإعلام والدول المشاركة للدورة.
MENAFN18102024000055011008ID1108796435
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.