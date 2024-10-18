لجنة التدريب تستعد لتقديم دورات تدريبية متخصصة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تعلن‭ ‬لجنة‭ ‬التدريب‭ ‬التابعة‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭) ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬ولغاية‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬استعدادها‭ ‬لتدريب‭ ‬معلمي‭ ‬التربية‭ ‬الرياضية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬دورات‭ ‬تدريبية‭ ‬متخصصة،‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وكفاءاتهم‭ ‬أثناء‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭.‬

وتتضمن‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬محاضرات‭ ‬يقدمها‭ ‬محاضرون‭ ‬معتمدون‭ ‬من‭ ‬الاتحادات‭ ‬الدولية‭ ‬وذوي‭ ‬مستوى‭ ‬عالٍ،‭ ‬حيث‭ ‬سيحصل‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين‭ ‬على‭ ‬شهادات‭ ‬معتمدة‭ ‬من‭ ‬الاتحادات‭ ‬الدولية،‭ ‬ما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬التعليم‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وستستمر‭ ‬هذه‭ ‬الدورات‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الدورة،‭ ‬مع‭ ‬تنظيم‭ ‬اجتماعات‭ ‬دورية‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬المختصة‭ ‬بتدريب‭ ‬المعلمين،‭ ‬لضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة،‭ ‬وتختلط‭ ‬الدورات‭ ‬بأنشطة‭ ‬وفعاليات‭ ‬متنوعة‭ ‬للاتحادات‭ ‬المعنية‭ ‬التي‭ ‬ستشارك‭ ‬في‭ ‬المنافسات،‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬شاملة‭ ‬وغنية‭ ‬للمعلمين‭.‬

ويرأس‭ ‬اللجنة‭ ‬د‭. ‬نادر‭ ‬جمالي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التربية‭ ‬الرياضية‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬وتضم‭ ‬الدكتورة‭ ‬لطيفة‭ ‬القعود،‭ ‬وعلي‭ ‬جناحي‭ ‬وأعضاء‭ ‬آخرين‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المتطوعين،‭ ‬الذين‭ ‬سيعملون‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬نجاح‭ ‬هذه‭ ‬الدورات‭ ‬وتعريف‭ ‬المشاركين‭ ‬بالنسيج‭ ‬الثقافي‭ ‬البحريني،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الألعاب‭ ‬الترفيهية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الجماهير‭.‬

وتسعى‭ ‬لجنة‭ ‬التدريب‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬تعليمية‭ ‬متميزة،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬بتطوير‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرة‭ ‬معلمي‭ ‬التربية‭ ‬الرياضية‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬المعرفة‭ ‬والمهارات‭ ‬إلى‭ ‬الطلاب‭.‬