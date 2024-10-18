لجنة التدريب تستعد لتقديم دورات تدريبية متخصصة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تعلن لجنة التدريب التابعة لدورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024) المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 ولغاية 31 أكتوبر الجاري، استعدادها لتدريب معلمي التربية الرياضية من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة، تهدف إلى تعزيز مهاراتهم وكفاءاتهم أثناء فعاليات الدورة.
وتتضمن البرامج التدريبية محاضرات يقدمها محاضرون معتمدون من الاتحادات الدولية وذوي مستوى عالٍ، حيث سيحصل جميع المشاركين على شهادات معتمدة من الاتحادات الدولية، ما يساهم في رفع مستوى التعليم الرياضي في البحرين.
وستستمر هذه الدورات حتى نهاية الدورة، مع تنظيم اجتماعات دورية مع اللجنة المختصة بتدريب المعلمين، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وتختلط الدورات بأنشطة وفعاليات متنوعة للاتحادات المعنية التي ستشارك في المنافسات، ما يضمن تقديم تجربة شاملة وغنية للمعلمين.
ويرأس اللجنة د. نادر جمالي مدير إدارة التربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم، وتضم الدكتورة لطيفة القعود، وعلي جناحي وأعضاء آخرين إضافة إلى المتطوعين، الذين سيعملون بشكل فعال على ضمان نجاح هذه الدورات وتعريف المشاركين بالنسيج الثقافي البحريني، بالإضافة إلى تعزيز الألعاب الترفيهية في منطقة الجماهير.
وتسعى لجنة التدريب إلى تقديم تجربة تعليمية متميزة، ما يعكس التزام البحرين بتطوير المجال الرياضي وتعزيز قدرة معلمي التربية الرياضية على نقل المعرفة والمهارات إلى الطلاب.
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